´ë¼¼¡Ú¸¸ Âï´Â´Ù´Â ÁÖ¹æ°¡Àü ºê·£µå ±¤°í, ¹è¿ì À±Çö¹Îµµ ÇÕ·ù

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Æ¯È÷ »ýÈ°∙ÁÖ¹æ °¡Àü ºê·£µåÀÇ °æ¿ì 2040¿©¼º¼ÒºñÀÚÃþÀ» »ç·ÎÀâ´Â ´ë¼¼ ³²ÀÚ½ºÅ¸µéÀ» ±¤°í¸ðµ¨·Î ±â¿ëÇÏ´Â Æ®·£µå¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ¾î ¼±¸ÁÀÇ ±¤°í·Î ¿©°ÜÁø´Ù.
Å¸¾÷°èº¸´Ù ºò¸ðµ¨ ¸ð½Ã±â °æÀïÀÌ Ä¡¿ÇÑ ¸¸Å ÀÌ¹ø À±Çö¹ÎÀÇ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹À» ÅëÇØ ±×¸¦ ÇâÇÑ ¶ß°Å¿î °ü½É°ú ¿µÇâ·ÂÀ» ÁüÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À±Çö¹ÎÀº ÀÛ³â µå¶ó¸¶ ‘ÅÍ³Î’, ‘¸¶³àÀÇ ¹ýÁ¤’ 2¿¬Å¸ ÈïÇàÀ¸·Î ¹Ï°í º¸´Â ¹è¿ì·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ¸ç ÁÖ¿¬ ¿ª·®À» ÀÎÁ¤¹ÞÀº µ¥ ÀÌ¾î,¿¹´É È°¾à±îÁö ´õÇØ ´ëÁß¿¡ ´«¿¡¶ç´Â Çàº¸¸¦ º¸¿´´Ù.
À±Çö¹ÎÀÇ Â÷±âÀÛ ‘°è·æ¼±³àÀü’ È®Á¤ ¼Ò½Ä Á÷ÈÄ, ±×ÀÇ È°¹ßÇÑ Çàº¸¸¦ Á¡Ä£ ±¤°í°è ·¯ºêÄÝÀÌ ´«¿¡ ¶ç°Ô ±ÞÁõÇÏ¸ç ´ë¼¼½ºÅ¸ ¹Ý¿¿¡ ¿À¸¥ ±×ÀÇ ÆÄ¿ö¸¦ ½Ç°¨ÄÉÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿À´Ã(8ÀÏ)¿Â¿¡¾î¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡´Â À±Çö¹ÎÀÇ ¿©½ÉÀú°Ý ÀÚÅÂ°¡ ´ã°ÜÁ® ÀÖ¾î ´«±æÀ» ²ö´Ù.¼¼·Ã¹Ì¿Í °í±Þ½º·¯¿òÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â ¾÷°èÀÇ Æ®·£µå¿¡ ¸ÂÃç ¼öÆ®¿Í ¼ÅÃ÷·Î ³²¼ºÀûÀÎ ¸Å·Â¿¡ ÈÆÈÆÇÑ ¹Ì¼Ò·Î Á¨Æ²ÇÑ ¸Å·Â±îÁö ´ã¾Æ ºê·£µåÀÇ Æí¾ÈÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ 200% ´ã¾Æ³»¸ç ±¤°í¸ðµ¨·Î¼ ÇöÀåÀ» ÅåÅåÈ÷ ºû³Â´Ù°í ¾Ë·ÁÁö±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí,À±Çö¹ÎÀº Â÷±âÀÛÀÎ »çÀüÁ¦ÀÛµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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