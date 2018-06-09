³ªÀÎ ¹ÂÁö½ºÀÇ '°æ¸®', ³ª¸£»þÀÇ Áö¸ñÀ¸·Î ¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶Ã§¸°Áö Âü¿©

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³ªÀÎ ¹ÂÁö½ºÀÇ '°æ¸®'°¡ ¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶Ã§¸°Áö¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù.
°æ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ ¿µ»ó°ú ÇÔ²² '³ª¸£»þ¾ð´ÏÀÇ Áö¸ñÀ» ¹Þ¾Æ 2018 #¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶Ã§¸°ÁöÀÇ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â µµÀüÀ» ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù."¶ó¸ç µ¿Âü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ "±¹³» ÃÖÃÊ ·ç°Ô¸¯ ¿ä¾çº´¿øÀÌ °Ç¸³µÇ¾î È¯¿ìºÐµéÀÌ ´õ ÁÁÀºÈ¯°æ¿¡¼ Ä¡·á¹ÞÀ¸½Ç¼ö ÀÖ±â¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ÀÀ¿øÇÏ°Ú½À´Ï´Ù."¶ó¸ç ¾ÆÀÌ½º ¹öÅ¶ÀÇ Âü¶æÀ» ¾Ë¸®±âµµ Çß´Ù.
±×³à´Â ¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶Ã§¸°Áö¿¡ ´ÙÀ½ µµÀüÀÚ·Î 'ÀÎµð°¡¼ö ÀÌÃ÷(@indie_it.s)', 'Dj¼Ò´Ù¾ð´Ï(@deejaysoda),. '¸ðµ¨ ¶ôÃ¤Àº ¾ð´Ï(@rockchaeeun)'¸¦ Áö¸ñÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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