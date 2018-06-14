¿¬±âÆÄ ¹è¿ì '±èÇü¹¬', OCN »õ µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' Ä³½ºÆÃ

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|¡ã OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’¿¡ Ä³½ºÆÃµÈ ¹è¿ì ±èÇü¹¬ / »çÁøÁ¦°ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î
¹è¿ì ±èÇü¹¬ÀÌ OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’(±Øº» ½ÅÀçÇü, ¿¬Ãâ °íÀçÇö)¿¡ Ãâ¿¬À» È®Á¤ ÁöÀ¸¸ç ´ë¼¼ ¿¬±âÆÄ ´ä°Ô ¿ÀÏ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’¿¡¼ È¾ç¹°»ê »çÀå ³ª¿øÇÐÀ¸·Î ºÐÇØ Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¿¬±â¸¦ ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ³ª»çÀåÀº ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼ ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ¿å½É ¸¹Àº Ä³¸¯ÅÍ´Ù. ±ØÁß¿¡¼ ±èÇü¹¬Àº ¼Û½ÂÇå, Å©¸®½ºÅ», ÀÌ½Ã¾ð°ú È£ÈíÇÏ¸ç, °íÁ¶µÈ ±äÀå°¨ ¼Ó¿¡¼ ¾×¼ÇÀ» ºñ·ÔÇØ ±â½Î¿ò°ú ÁúÁÖº»´ÉÀ» ±ú¿ï ¿¬±â·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
1999³â ¹ÂÁöÄÃ <Ä¹Ã÷>·Î µ¥ºßÇÑ ±èÇü¹¬Àº ÀÌÈÄ 17³â µ¿¾È ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì·Î È°µ¿À» ÇØ¿Ô´Ù. 2017³â SBS µå¶ó¸¶ <±Ó¼Ó¸»> <Á¶ÀÛ>À¸·Î ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÀÔ¼º, ÀÌ¾î 2018³â °³ºÀ¿¹Á¤ÀÛÀÎ <±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯>À» ÅëÇØ¼ ½ºÅ©¸°¿¡¼µµ È°¾àÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇÑÆí, ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â SBS <¸®ÅÏ> ¿ÜÁ¦Â÷µô·¯, JTBC <¹Ì½ºÆ¼> Ã»¿Í´ëÈ«º¸¼ö¼®, ÇöÀç ¹æ¿µÁßÀÎ JTBC <½ºÄÉÄ¡> ¿¡¼ Á¦¾àÈ¸»ç ³²¼±¿ì »çÀåÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ´ë¼¼ ¿¬±âÆÄ ¹è¿ì·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô °¡´Ù°¡°í ÀÖ´Ù.
OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’´Â ÃµÀç »ç±â²Û, ÀÚÅ¸°øÀÎ ÃÖ°íÀÇ ÇØÄ¿, ÃµºÎÀû µå¶óÀÌ¹ö, Å¸°í³ ½Î¿ò²Û µî °¢ ºÐ¾ß¿¡ ¶Ù¾î³ Àç´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÇ ÅëÄèÇÑ º¹¼ö±ØÀ» ±×¸°´Ù. 'º¸ÀÌ½º2' ÈÄ¼ÓÀ¸·Î ¿Ã ÇÏ¹Ý±â¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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