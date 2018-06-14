[¼±°ÅÃëÀç 25½Ã]¡®¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½Ã Á¤ºÎ¡¯ÀÇ ¼º°øÁ¶°Ç

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|¡ã ±èµÎ¼ö Æ¯º°ÃëÀçº»ºÎ º»ºÎÀå
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¿ï»ê Á¤Ä¡¡¤ÇàÁ¤±Ç¿¡¼ ±è±âÇö ½ÃÀå¸¸Å ¡®½Â½ÂÀå±¸¡¯ ÇÑ Á¤Ä¡ÀÎÀº µå¹°´Ù. ÆÇ»çÃâ½Å¿¡ ±¹È¸ÀÇ¿ø ³»¸® 3¼±À» °ÅÄ¡¸é¼ ¿ø³»´ëº¯ÀÎ°ú ¿ø³» ¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥, ´ç³» ÃÖ°í ¼±ÃâÁ÷ÀÎ ¿ø³»»ç·ÉÅ¾°ú µ¿½Ã¿¡ ·¯´×¸ÞÀÌÆ®·Î ¼±ÃâÇÏ´Â ´çÁ¤Ã¥À§ÀÇÀå µîÀ» µÎ·ç °ÅÄ£ ÁßÁøÀÌ´Ù. ±×°Íµµ 50´ë Áß¹Ý¿¡ ¸»ÀÌ´Ù. ¾îµð ±×°Í»ÓÀÎ°¡? 2014³â Áö¹æ¼±°Å¿¡¼± ¿ï»ê½ÃÀå µµÀüÀº ¾Æ¿¹ »ý°¢Á¶Â÷ ¾ø¾ú´Âµ¥ °øÃµÀ» µû³» ½ÃÀå±îÁö µÆ´Ù. ´ç½ÃÀÇ ¡®°øÃµ ½ºÅä¸®¡¯¸¦ º¹±âÇÏ¸é ÇÑÆíÀÇ µå¶ó¸¶´Ù. 3¼±ÁßÁø °±æºÎ ÀÇ¿øÀº ´ç³» ½ÃÀå °øÃµÆ¼ÄÏÀÇ ÀçµµÀü¿¡ ¸ñÀ» ¸Å´Ù½ÃÇÇ Çß°í, ±¹È¸ºÎÀÇÀåÀ» Áö³½ 4¼±ÁßÁø Á¤°©À± ÀÇ¿ø ¿ª½Ã ¹°¹Ø¿¡¼ ½ÃÀåµµÀüÀ» °ÇÏ°Ô Å¸ÁøÇß´Ù.
¸·°ÇÑ ±Ç·ÂÀ» ¿òÄÑÁø ¹Ú±ÙÇý Áý±ÇºÎ´Â ´ç¿¬È÷ Ä£¹Ú±ÙÇýÀÇ Áß½ÉºÎÀÎ Á¤°©À±ÂÊÀ¸·Î 9ºÎ´É¼±±îÁö ±â¿ï°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×·±µ¥ º¯¼ö°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. µ¿³²±Ç °øÃµÁöÇü ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù. ¹Ú±ÙÇý Áý±ÇºÎ´Â ºÎ»ê½ÃÀå Ä«µå·Î Ä£¹ÚÇÙ½É ¼º´¼ö ÀÇ¿øÀ» »Ì´Ùº¸´Ï ¿ï»ê¿¡µµ Ä£¹Ú°èÀÎ»ç¸¦ °øÃµÇÒ °æ¿ì ´ç³» ¿ªÇ³À» ¿ì·ÁÇß´Ù. Á¤ ÀÇ¿øÀÌ Àü°Ý Æ÷±âÇÏ´Â ´ë½Å ¡®´ëÅ¸·Î ±è±âÇö Ä«µå°¡ ±ÞºÎ»óÇß°í, ±è ½ÃÀåÀº Á¤ ÀÇ¿øÀ» ºñ·ÔÇÑ Ä£¹Ú°è µîÀÇ Àû±ØÁö¿øÀ¸·Î ¡®°±æºÎ¡¯¿Í ¡®±èµÎ°â¡¯(Àü ³²±¸Ã»Àå)À» µ¿½Ã¿¡ °ÝÆÄÇÑµÚ È·ÁÇÏ°Ô ½ÃÀå¿¡ ÃëÀÓÇß´Ù. ±è ½ÃÀåÀº 50´ë ¿ªµ¿¼º°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °âºñÇß´Ù´Â Á¡¿¡¼ °æÁ¦¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë´Â ¿¹»óº¸´Ù ¾öÃ»ÄÇ´Ù.
±×·±µ¥ ±âÀÚ´Â ¹Î¼±6±â ½ÃÀå¿¡ ÃëÀÓÇÑ ±è ½ÃÀåÀÇ Ã¹ ÀÎ¼±À» º¸°í °í°³¸¦ °¼¿ì¶×Çß´Ù. 20³â ±¹È¸ÃâÀÔ°ú 10¿©³âÀÇ Ã»¿Í´ë¸¦ ÃâÀÔÇÏ¸é¼ ±Ç·ÂÇÙ½ÉºÎ´Â ¹°·Ð Áö¹æÇàÁ¤ºÎ ¼ºÆÐÀÇ ´ÜÃÊ¿Í ½Ã±×³ÎÀº Ã¹ ÀÎ»ç¿¡ ÀÖ±â ¶§¹®. ¸ðµç ½Ç±¹ »êÇÏ±â°üÀÌ Áß¿äÇÏÁö ¾ÊÀº °÷ÀÌ ¾îµð ÀÖ°Ú³Ä¸¸, ¼ÒÀ§¸»ÇÏ´Â ¿ï»ê½Ã ÇàÁ¤ºÎÀÇ ÇÙ½É ¡®ºò5¡¯ÀÚ¸®´Â ¹Ì½ÃÀû¡¤°Å½ÃÀû ½ÃÁ¤¿¡ °áÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡±â¿¡ ´õ¿í ±×·¸´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ÇÙ½ÉÁßÀÇ ÇÙ½ÉÀº ½ÃÀå ºñ¼½ÇÀåÀÌ´Ù. ºñ¼½ÇÀåÀº ¾î¶² ÀÚ¸®ÀÎ°¡? Ã»·Å¼º°ú µµ´ö¼ºÀº ±âº»ÀÌ´Ù. ½ÃÁ¤À» ÈÍÈ÷ ²ç¶Õ´Â °Å½ÃÀû ¾È¸ñ°ú °íµµÀÇ Á¤¹«Àû ÆÇ´Ü·ÂÀº ¹°·Ð °øÁ÷³»ºÎ ±â°°úµµ Á÷°áµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¶§¹®¿¡ Á¤Ä¡±Ç·ÂÀÌµç ½ÃÇàÁ¤ÀÇ ¸®´õÀÌµç ¡®25½Ã°£ Áö±Ù°Å¸®¡¯ ºñ¼½ÇÀå¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ¼±Àº °ð¹Ù·Î ½ÃÁ¤ÀÇ ½ÃÀÛ°ú ³¡À» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. »Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Å©°íÀÛÀº ¹Î¿ø¿¡¼ºÎÅÍ Ã»¿Í´ë¿Í ÃÑ¸®½Ç, Áß¾Ó 17°³ ºÎÃ³¿ÍÀÇ ±ä¹ÐÇÑ °¡±³¿ª, ±¹È¸¿Í Á¤Ä¡±Ç°úÀÇ °ü°è¿¡ ºê¸´Áö ¿ªÇÒÀÇ Áß½ÉºÎ´Ù.
¶§¹®¿¡ ÀÚ¿¬½º·¹ ½ÃÁ¤ÀÇ ÃÖ°í ±Ç·Â Áß½ÉºÎ·Î ºÎ»óÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¹Î¿øÀÎÀÌ ½ÃÀåÀ» ¸¸³ª°í ¸ø¸¸³ª´Â °Í¿¡¼ºÎÅÍ ¾ð·Ð ÃëÀç¡¤ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö À¯°ü ½Ç±¹°úÀÇ Á¶À²À» ³Ñ¾î »óÈ²¿¡ µû¶ó¼± ÅëÁ¦½Ã½ºÅÛµµ °¡´ÉÇÑ ½Ç¼¼ Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ±è ½ÃÀåÀÇ ºñ¼½ÇÀåÀº ¾î¶°Çß³ª? ±è ½ÃÀåÀÌ ÀÌ¹ø Áö¹æ¼±°ÅÀÇ ÆÐÀÎ¿¡´Â ¡®¹®Ç³¡¯(¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ °í°ø¿©·Ð)°ú 4¡¤27 ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã¿¡ ÀÌ¾î 6¡¤12 ºÏ¹ÌÁ¤»óÀÌ ÆîÄ£ ¼¼±âÀÇ ¸®¾ó¸®Æ¼ÀÇ ¿µÇâÀÌ¶ó°í ¾Ö½á À§¾ÈÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±âÀÚÀÇ ÆÇ´ÜÀº ´Ù¸£´Ù. ¿©¾ß ÁöµµºÎ °øÈ÷ ÃÊ¹Ý µ¿³²±Ç °¡¿îµ¥ ¡®¿ï»ê ±è±âÇö=Àç¼±¼º°ø¡¯ÀÌ¶ó´Â µî½ÄÀ» ºÎÀÎÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯ ¿ª½Ã °íµµÀÇ Á¤Ä¡·Â°ú Ä£ÈÀû, °æÀï·Â, 5³â¿¬¼Ó ÇàÁ¤Æò°¡ »óÀ§ µîÀÌ ±»°ÇÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°°í ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °áÁ¤ÀûÀÎ ½ÃÁ¡¿¡ µÏÀÌ ¹«³ÊÁø ¹è°æÀº ±»ÀÌ ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê´õ¶óµµ ±è ½ÃÀå ½º½º·Î°¡ ´õ Àß ¾Ë °ÍÀ¸·Î ¹Ì·ç¾î ÁüÀÛµÈ´Ù. ºñ¼½ÇÀåÀº ³í¶õÀÇ ÁøÀ§¸¦ ¶°³ª µµ´ö¼º¸¸ÅÀº °·ÂÇÑ ¹Ì»çÀÏ°ú ÇÙ°ú ºñ¼ö¿¡µµ ¡®¹æÅº½ÇÀå¡¯ÀÇ Á¶°ÇÀ» °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù.
¼ÛÃ¶È£ ´ç¼±ÀÎÀÇ ¹Î¼±7±â ½ÃÀåÃëÀÓÀÌ 10¿©ÀÏ ³²Áþ ³²¾Ò´Ù. ¼öÃµ¸í¿¡ ÀÌ¸£´Â ½ÃÃ»Àº ¹°·Ð ±¸¡¤±ºÃ» °ø¹«¿ø ¸ðµÎ ±â´ë°¡ Å¬ °ÍÀÌ´Ù. ¼Û ½ÃÀå´ç¼±ÀÎÀÌ ÃëÀÓÈÄ Ã¹ ÀÎ¼±Àº °ð ¡®¼ÛÃ¶È£ È£(ûÜ)¡¯°¡ ¿ï»êÁ¤ºÎ¸¦ ¾î¶»°Ô ±×·£µåµðÀÚÀÎ ÇÒ °ÍÀÎ°¡ ¡®¸®Æ®¸Ó½º¡¯ÀÎ µ¿½Ã¿¡ ÀÎ»çÃ¶ÇÐ°úµµ Á÷Á¢ °ü·Ã ÀÖ´Ù. ±è ½ÃÀåÀÇ ÃëÀÓÃÊ ÀÎ»ç¿Í ¿¬°ü½ÃÄÑ ¹Ý¸é±³»ç°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö´Â º°°³´Ù. Áö¸éÀ» ºô¾î ¼ÛÃ¶È£ ´ç¼±ÀÎÀÇ ½ÃÀå ÃëÀÓÀ» ¡®¼± ÃàÇÏ¡¯ÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ ±è±âÇö Çö ½ÃÀå¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î À§·ÎÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù.
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