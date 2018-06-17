G¸¶ÄÏ, 15ÀÏ ¹ã 11½Ã ¡®ÇÁ·Îµà½º48¡¯ ÅõÇ¥ ¿ÀÇÂ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.17 ÀÏ 18:51
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G¸¶ÄÏ, 15ÀÏ ¹ã 11½Ã ¡®ÇÁ·Îµà½º48¡¯ ÅõÇ¥ ¿ÀÇÂÂü¿© °í°´ ´ë»ó 4800¿ø ÇÒÀÎ ÄíÆù ÁõÁ¤ -
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.06.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ»çÀÌÆ® G¸¶ÄÏÀÌ 6¿ù 15ÀÏ ¹ã 11½ÃºÎÅÍ ‘ÇÁ·Îµà½º48’ÀÇ ¿Â¶óÀÎ ÅõÇ¥Ã¢À» ¿¬´Ù. 

Ã¹ ÅõÇ¥ °³½Ã¸¦ ±â³äÇØ Âü¿© °í°´ ´ë»ó ÇÒÀÎÄíÆù ÁõÁ¤ Çà»çµµ ¸¶·ÃÇß´Ù.

ÅõÇ¥ ÆäÀÌÁö´Â G¸¶ÄÏ ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û¿¡¼­ ‘ÇÁ·Îµà½º48’À» °Ë»öÇÏ¸é ¹Ù·Î È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¥³ÝÀÇ ÇÁ·Îµà½º48 °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Áßº¹ ÅõÇ¥µµ °¡´ÉÇÏ¸ç, G¸¶ÄÏ¿¡¼­´Â ÅõÇ¥ ¿¬·ÉÀÌ ¸¸ 14¼¼ ÀÌ»óÀ¸·Î Á¦ÇÑµÇ¾î ·Î±×ÀÎÀ» ÅëÇØ º»ÀÎ ÀÎÁõÀ» °ÅÃÄ¾ß ÇÑ´Ù. 
¸ÅÁÖ ÁÖÂ÷ º°·Î G¸¶ÄÏ ¸ð¹ÙÀÏ¾Û ÅõÇ¥¿Í ¿¥³Ý ÅõÇ¥, ÇöÀå Æò°¡ Á¡¼ö¸¦ ÇÕ»êÇØ ¼øÀ§°¡ °ø°³µÈ´Ù.

G¸¶ÄÏ °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ÁõÁ¤ ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿Â¶óÀÎ ÅõÇ¥¿¡ Âü¿©ÇÑ Àü °í°´¿¡°Ô ‘4,800¿ø ÇÒÀÎ ÄíÆù’À» Á¦°øÇÑ´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ¾Û Àü¿ë ÄíÆùÀ¸·Î, ID ´ç ¿Â¶óÀÎÅõÇ¥ È¸Â÷º° 1È¸¾¿ ´Ù¿î·ÎµåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 

ÄíÆùÀº G¸¶ÄÏ¿¡¼­ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ‘ÇÁ·Îµà½º48’ °ø½Ä ±ÂÁî¸¦ ±¸ÀÔÇÏ°Å³ª G¸¶ÄÏ¿¡¼­ 2¸¸5,000¿ø ÀÌ»óÀÇ »óÇ°À» ±¸¸ÅÇÏ¸é »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ü, ÇØ´ç Ä«Å×°í¸®´Â ºê·£µåÆÐ¼Ç, ÆÐ¼ÇÀÇ·ù, ÀâÈ­/ºäÆ¼, È¨µ¥ÄÚ, ¹®±¸/Ãë¹Ì, ½ºÆ÷Ã÷ »óÇ°±º¿¡ ÇÑÇÑ´Ù.

À¯µÎÈ£ÆÀÀåÀº “ÇÁ·Îµà½º48ÀÇ °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ÅõÇ¥ Ã¤³Î·Î½á ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Âü¿© ÀÌº¥Æ®¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤” ÀÌ¶ó¸ç “Ç×»ó »õ·Î¿î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÅëÇØ °í°´¿¡°Ô Àç¹ÌÀÖ´Â °æÇèÀ» Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼îÇÎ °ø°£ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù” °í ¸»Çß´Ù. 

ÇÑÆí, 'ÇÁ·Îµà½º48'Àº ÀÌÀü ½ÃÁð¿¡¼­ ¹èÃâÇÑ ¾ÆÀÌ¿À¾ÆÀÌ(IOI)¿Í ¿ö³Ê¿ø(Wanna One)ÀÇ ¼º°ø¿¡ ÈûÀÔ¾î ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù. 

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½ÃÁðÀº ÀÏº»ÀÇ ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼­ÀÎ ¾ÆÅ°¸ðÅä ¾ß½º½Ã°¡ ¸¸µç ±×·ì AKB48°ú MnetÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¾ÆÀÌµ¹ ¼±¹ß ÇÁ·Î±×·¥ 'ÇÁ·Îµà½º101'ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀ» °áÇÕÇÏ¿© ÇÑ±¹°ú ÀÏº»À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â 96¸íÀÇ Ãâ¿¬ÀÚ°¡ Âü¿©ÇØ ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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