|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¹Ì¶÷ /»çÁøÁ¦°ø Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º
18ÀÏ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ÃøÀº ¹Ì¶÷ÀÇ Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑ±¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇÐ±³ ¿¬±â°ú Ãâ½ÅÀÎ ¹Ì¶÷Àº ´Ù¼öÀÇ ¿¬±Ø¹«´ë¿Í ¿µÈ¸¦ ÅëÇØ ÅºÅºÇÑ ÇÊ¸ð±×·¡ÇÇ¸¦ ½×¾Æ¿À¸ç ¿¬±âÀû ¿ª·®À» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù. 2013³â µå¶ó¸¶ ‘ÇÐ±³ 2013’À» ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°Ý ºê¶ó¿î°ü¿¡ µ¥ºßÇØ ‘¶óÀÌ¾î°ÔÀÓ’, ‘ºí·¯µå’, ‘¼îÇÎ¿Õ ·çÀÌ’µîÀ¸·Î ´«µµÀåÀ» Âï¾ú°í¿©·¯ ÆíÀÇ ´Ü¸·±Ø ÁÖ¿¬À¸·Î ¹ßÅ¹µÇ±âµµ ÇÏ¸ç ²ÙÁØÇÑ ¿¬±â Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î¿Ô´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´ÂMBC ‘ºÎÀãÁý¾Æµé’¿¡¼ ÀÌÃ¢¿±(ÃÖ¿ë ¿ª)ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ »ó´ë ¼±¿µ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬,ÀÌÈÄ ¿µÈ,µå¶ó¸¶ µî Â÷±â Ä³½ºÆÃÀÛµé ÃÔ¿µ±îÁö ¾ÕµÎ°í ÀÖ¾î ¶Ç ÇÑ¹øÈ°¹ßÇÑ ¿¬±âÈ°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ °ü°èÀÚ´Â “¹Ì¶÷Àº ¹è¿ì·Î¼ ÅºÅºÇÑ ±âº»±â¿Í Å¹¿ùÇÑ ¿ª·®À» °®Ãá ±â´ëÁÖ´Ù.ÀáÀç¼º°ú °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº ¹è¿ìÀÎ ¸¸Æ´ ÇâÈÄ ´õ¿í ¼ºÀåÇÏ°í µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º´Â ÃÖ±Ù ‘Èû½ë¿©ÀÚ µµºÀ¼ø’, ‘Ç°À§ÀÖ´Â ±×³à’, ‘ºÎ¾Ïµ¿ º¹¼öÀÚµé’ µî ÈïÇà µå¶ó¸¶¸¦ Åº»ý½ÃÅ²±¹³» ±¼ÁöÀÇ µå¶ó¸¶ Á¦ÀÛ»çÀÌÀÚ ÀÌ´ÙÇØ,À±Çö¹Î,ÀÌ½ÂÁØ,¾È¿ì¿¬,¹ÚÀº¼® µî À¯¼öÀÇ ¹è¿ìµéÀÌ Æ÷ÁøÇÑ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ¿î¿µÀ¸·Î Á¾ÇÕ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®·Î µµ¾à,°¢±¤¹Þ°í ÀÖ´Ù.ÇöÀç ¹®Ã¤¿ø,À±Çö¹Î ÁÖ¿¬ÀÇ µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ »çÀüÁ¦ÀÛ¿¡ µ¹ÀÔÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >