|
|
|
|¡ã ¿ï»ê½Ã ¿ïÁÖ±º ¼»ý¸é ½Å¸®¸¶À» ¾îÃÌ°è ÁÖ¹ÎµéÀº 21ÀÏ ¿ïÁÖ±ºÃ» ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ½Å°í¸®¿øÀü 5¡¤6È£±â °Ç¼³·Î ÀÎÇØ °øµ¿¾îÀåÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ°í ÀÖ´Ù¸ç ´ëÃ¥À» ¿ä±¸Çß´Ù.
±èµ¿¼ö±âÀÚ dskim@ksilbo.co.kr
¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀÌ ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â °ø»ç¿Í °ü·ÃÇÑ °øÀ¯¼ö¸é Á¡¡¤»ç¿ë ½Å°í Ã³¸® °úÁ¤¿¡¼ °øÀ¯¼ö¸é¹ýÀ» À§¹ÝÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
¼»ý¸é ½Å¸®¾îÃÌ°è ÁÖ¹ÎµéÀº 21ÀÏ ¿ïÁÖ±ºÃ» ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°¿ïÁÖ±ºÀÌ ÁÖ¹Î µ¿ÀÇ ¾øÀÌ °øÀ¯¼ö¸é Á¡¡¤»ç¿ë ½Å°í¸¦ ¼ö¸®ÇÑ °ÍÀº À§¹ýÀÎ ¸¸Å Àû¹ýÇÑ ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó ½ÃÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÁÖ¹ÎµéÀº Áö³ÇØ ÇØ¾ç¼ö»êºÎ¿¡ ÁúÀÇÇÑ ¹Î¿ø¿¡ ´ëÇÑ È¸½ÅÀ» ±Ù°Å·Î ³»¼¼¿ü´Ù.
ÇØ¼öºÎÀÇ È¸½Å¿¡ µû¸£¸é, Àü¿ø°³¹ßÃËÁø¹ý(ÀÌÇÏ ÀüÃË¹ý)Àº Àü¿ø°³¹ß»ç¾÷ ½Ç½Ã°èÈ¹ ½ÂÀÎ ¶Ç´Â º¯°æ½ÂÀÎÀ» ¹Þ¾ÒÀ» ¶§´Â °øÀ¯¼ö¸é¹ý¿¡ µû¶ó Á¡¡¤»ç¿ë Çã°¡ µîÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀÇÁ¦ÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ÀüÃË¹ý¿¡¼´Â ¶Ç »êÀÚºÎ Àå°üÀÌ ½Ç½Ã°èÈ¹ ½ÂÀÎ ¶Ç´Â º¯°æ½ÂÀÎÀ» ÇÒ °æ¿ì ¹Ì¸® »ç¾÷±¸¿ªÀ» °üÇÒÇÏ´Â ±º¼ö µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» µè°í °ü°è Áß¾ÓÇàÁ¤±â°üÀÇ Àå°ú ÇùÀÇÇÑ ÈÄ À§¿øÈ¸ÀÇ ½ÉÀÇ¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤Çß´Ù. Áï °øÀ¯¼ö¸é Á¡¡¤»ç¿ë Çã°¡ ÀÇÁ¦¸¦ À§ÇØ¼´Â ¹Ì¸® °ü°è ±â°ü°úÀÇ ÇùÀÇ ÀýÂ÷¸¦ ÀÌÇàÇÏ°í ÇùÀÇ ÀÇ°ßÀ» ÁØ¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÁÖ¹ÎµéÀº ¡°±ºÀº 2016³âºÎÅÍ ÇÑ¼ö¿ø¿¡ Á¡»ç¿ë·á¸¦ ºÎ°ú¡¤Â¡¼öÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌ´Â °ø°ø±â°ü »óÈ£°£ÀÇ ¹¬½ÃÀû °áÅ¹¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù¡±¸ç ¡°±ºÀº Á¡»ç¿ë Çã°¡¸¦ ½ÃÁ¤ÇÏ°í °øÀ¯¼ö¸é Á¡»ç¿ë·á¸¦ ÁÖº¯ ¾îÀåÀÇ ÇÇÇØ º¹¿ø¿¡ ÅõÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿ïÁÖ±ºÀº ¡°2014³â 1¿ù »êÀÚºÎ°¡ ÀüÃË¹ý °ü·Ã »ç¾÷ ½Ç½Ã°èÈ¹À» ½ÂÀÎÇÏ¸é¼ °øÀ¯¼ö¸é Á¡»ç¿ë ¹®Á¦±îÁö ÇÑ²¨¹ø¿¡ ÀÇÁ¦Ã³¸®Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°±ºÀº 2012³â ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â »ç¾÷ ÃßÁø °úÁ¤¿¡¼ ÇØ´ç ¼ö¿ªÀÌ °øÀ¯¼ö¸é Á¡»ç¿ëÇã°¡ ´ë»óÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ß°ú ÁÖ¹Î°ú ÇùÀÇ¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Â »çÇ×ÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» Á¦ÃâÇß´Ù¡±¸ç ¡°±×·¯³ª »êÀÚºÎÀÇ ´ä½Å¿¡ µû¸£¸é ±ºÀÌ ÇàÁ¤ÀûÀ¸·Î Á¡»ç¿ë Çã°¡¸¦ ³»ÁÖ´Â ±ÇÇÑÀº »êÀÚºÎÀÇ ÀÇÁ¦Ã³¸® ´ç½Ã ÀÌ¹Ì ¹ÚÅ»µÆ´Ù¡±°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí ½Å¸®¾îÃÌ°è´Â ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â ¼öÁß Ãë¹è¼ö±¸ °ø»ç ¶§¹®¿¡ ¾îÀåÀÌ ÈÑ¼ÕµÆ´Ù¸ç ÇÇÇØ º¸»óÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
ÁÖ¹ÎµéÀº ¡°»õ¿ïº»ºÎ´Â °ø»ç °úÁ¤¿¡¼ ÇÏ·ç 600t °¡·®ÀÇ ºÒ¼ø¹°°ú Æó±â¹°ÀÌ ¼¯ÀÎ ¹æÃâ¼ö¸¦ °øµ¿ ¾îÀå¿¡ ¹æ·ùÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Áö³ÇØ °ø»ç°¡ º»°Ý ½ÃÀÛµÈ ÈÄ Àüº¹°ú ¹Ì¿ª µîÀÌ Æó»çÇÑ °ÍÀº ÀÌ ¶§¹®¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÁÖ¹ÎµéÀº ¶Ç ¡°¼öÁß Ãë¹è¼ö±¸ °ø»ç¿Í °ü·ÃÇÑ °øµ¿ ¾îÀå È²ÆóÈ ÇÇÇØº¸»ó ¿ë¿ªÀ» ½Ç½ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÑ¼ö¿ø °ü°èÀÚ´Â ¡°¼öÁß Ãë¹è¼ö ÃàÁ¶ °ø»ç¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¿ÀÆó¼ö Ã³¸®´Â °ü·Ã ÀÎÇã°¡¸¦ ¾ò¾î Àû¹ýÇÏ°Ô ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹æÃâ¼ö ¼ººÐÀº °ü°è ±â°ü¿¡¼ ÁÖ±âÀû ºÐ¼®À» ½ÃÇàÇØ ÀûÇÕÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò°í, ÁÖ¹ÎµéÀÌ °ø½Ä ¿äÃ»ÇÒ °æ¿ì °ü·Ã ÀÚ·áµµ Á¦°øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ¡°¿ïÁÖÁö¿ª 8°³ ¾îÃÌ°è °¡¿îµ¥ ½Å¸®¾îÃÌ°è¸¦ Á¦¿ÜÇÑ 7°³ ¾îÃÌ°è¿Í ¾î¾÷ÇÇÇØ Á¶»ç ¹× ¼Õ½Çº¸»ó ÇÕÀÇ¼¸¦ Ã¼°áÇÏ°í °¨Á¤Æò°¡¸¦ ÀÇ·ÚÇØ ÇÇÇØº¸»ó ¹üÀ§¸¦ »êÁ¤ Áß¿¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°½Å¸®¾îÃÌ°è°¡ Á¶»ç¿¡ ÀÀÇÒ °æ¿ì ÇÔ²² º¸»óÀ» ÃßÁøÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >