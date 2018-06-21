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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.21 ¸ñ 22:24
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½ÂÀÎ 2018.06.21  22:12:44
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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿ïÁÖ±ºÀº ¡°2014³â 1¿ù »êÀÚºÎ°¡ ÀüÃË¹ý °ü·Ã »ç¾÷ ½Ç½Ã°èÈ¹À» ½ÂÀÎÇÏ¸é¼­ °øÀ¯¼ö¸é Á¡»ç¿ë ¹®Á¦±îÁö ÇÑ²¨¹ø¿¡ ÀÇÁ¦Ã³¸®Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°±ºÀº 2012³â ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â »ç¾÷ ÃßÁø °úÁ¤¿¡¼­ ÇØ´ç ¼ö¿ªÀÌ °øÀ¯¼ö¸é Á¡»ç¿ëÇã°¡ ´ë»óÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ß°ú ÁÖ¹Î°ú ÇùÀÇ¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Â »çÇ×ÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» Á¦ÃâÇß´Ù¡±¸ç ¡°±×·¯³ª »êÀÚºÎÀÇ ´ä½Å¿¡ µû¸£¸é ±ºÀÌ ÇàÁ¤ÀûÀ¸·Î Á¡»ç¿ë Çã°¡¸¦ ³»ÁÖ´Â ±ÇÇÑÀº »êÀÚºÎÀÇ ÀÇÁ¦Ã³¸® ´ç½Ã ÀÌ¹Ì ¹ÚÅ»µÆ´Ù¡±°í ÇØ¸íÇß´Ù.

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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÑ¼ö¿ø °ü°èÀÚ´Â ¡°¼öÁß Ãë¹è¼ö ÃàÁ¶ °ø»ç¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â ¿ÀÆó¼ö Ã³¸®´Â °ü·Ã ÀÎÇã°¡¸¦ ¾ò¾î Àû¹ýÇÏ°Ô ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹æÃâ¼ö ¼ººÐÀº °ü°è ±â°ü¿¡¼­ ÁÖ±âÀû ºÐ¼®À» ½ÃÇàÇØ ÀûÇÕÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò°í, ÁÖ¹ÎµéÀÌ °ø½Ä ¿äÃ»ÇÒ °æ¿ì °ü·Ã ÀÚ·áµµ Á¦°øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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  • º¸´ÏÇÏ´Ï MC ¡®Á¤ÅÃÇö¡¯ ¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶ Ã§¸°Áö µ¿Âü
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  • ¾Æ½Ã¾Æ³ª ÃÖ¿¬¼Ò ¸ðµ¨ ÀÌ¼ö¹Î, ¼³·½ ¹Ì¼Ò °¡µæÇÑ ¿µ»ó È­Á¦~!!
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    2
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