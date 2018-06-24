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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.24 ÀÏ 18:41
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¡®¸®Ä¡¸Ç¡¯ À±´Ù¿µ, Ãâ»ê-°áÈ¥ °á½É! ÀÎ»ý 2¶ó¿îµåµµ ¼º°øÀû!¡®¹ÝÀü ¼±ÅÃ¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.06.24  
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‘¸®Ä¡¸Ç’ À±´Ù¿µÀÌ ¿ì¿©°îÀý ¼Ó¿¡ÀÎ»ýÀÇ 2¶ó¿îµå¸¦ ÇØÇÇ¿£µùÀ¸·Î ¸ÂÀÌÇß´Ù.

Ã»ÃáµéÀÇ ¿­Á¤°ú ·Î¸Ç½º¸¦ Áø¼ÖÇÏ°Ô ´ã¾Æ³»¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·Î Àâ°í ÀÖ´Â µå¶ó¸¶ ‘¸®Ä¡¸Ç(¿¬Ãâ ¹ÎµÎ½Ä/ ±Øº» È²Á¶À±•¹ÚÁ¤¿¹)’ ÃÖ±Ù ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼­´Â °©ÀÛ½º·¯¿î ÀÓ½ÅÀ¸·Î ÀÎ»ýÀÇ À§±â¸¦ ¸ÂÀº ¹Ì¼Ò(À±´Ù¿µ)°¡ °í¹Î ³¡¿¡ ¾ÆÀÌ¿Í °áÈ¥À» ¼±ÅÃÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

¹Ì¼Ò´Â ¿ì¿¬È÷ º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÏ°Ô µÇ¸ç, ÀÚ½ÅÀÌ ±¸³²Ä£Â÷µµÁø(¹Ú¼ºÈÆ)ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ» ±ú´Ý°í ÁßÀý ¼ö¼úÀ» °á½ÉÇÏÁö¸¸ ¹ø¹øÈ÷ Â÷°¡¿î ¸»À» ³»¹ñ´Â µµÁøÀ¸·Î ÀÎÇØ ¼ö¼úÀº ¹«»êµÈ´Ù. 

±×³à´Â ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ “¼ÖÁ÷È÷ ¾ÆÀÌ¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇß´Ù. ºÎ¸ð Àß ¸ø ¸¸³ª ºûµµ ¸øº¸°í »ç¶óÁö´Â °Ô”¶ó°í ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶À½À» ¹àÈ÷°Å³ª, ±¸°ÜÁø ÃÊÀ½ÆÄ »çÁøÀ» ¹ö¸®Áö ¸øÇÏ´Â µî ÀÚ½Åµµ ¸ð¸£´Â »çÀÌ ¾ÆÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¸¶À½À» Å°¿ö³ª°¡´Â µíÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿© ±×³à°¡ ¾î¶² °áÁ¤À» ÇÒÁö È£±â½ÉÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù. 

¼ö¼ú Àü »êºÎÀÎ°ú¿¡¼­ ¾ÆÀÌÀÇ ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»óÀ» È®ÀÎÇÑ ±×³à´Â °á±¹ µµÁø¿¡°Ô “¾Ö±â ³ºÀ»°Å¾ß”¶ó°í °í¹éÇÏ¸ç “°ÆÁ¤¸¶ ³× ÀÎ»ý¿¡ ¹æÇØ ¾ÈµÇ°Ô ÇØÁÙ°Ô. ¾çÀ°ºñ¸¸ Ã¥ÀÓÁ®”¶ó°í ÀÚ½ÅÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» ¹àÈù´Ù. Æò¼Ò ÀÚ½ÅÀÇ ¿Ü¸ð¿Í ¸ö¸Å¸¦ ½ºÆåÀ¸·Î ¿Ïº®ÇÑ °áÈ¥ »ó´ë¸¦ ¸¸³ª°Ú´Ù ´ÙÁüÇØ¿Ô´ø ±×³à°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æ´Ñ ¾ÆÀÌ¶ó´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÔÀ¸·Î½á ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ¹¶Å¬ÇÏ°Ô ¸¸µç °Í.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ µÎ »ç¶÷Àº ¼­·ÎÀÇ ÀÌº°¿¡ °üÇØ ¼ÖÁ÷ÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÅÐ¾î³õ°Ô µÇ°í, ¼û°Ü¿Ô´ø ¸¶À½À» °í¹éÇÑ´Ù. ¹Ì¼Ò´Â“¹Ú¹Ì¼Ò ÀÎ»ý¿¡ ÀÌ·± °áÈ¥Àº ¾ø¾ú´Ù. ÇÁ·¯Æ÷Áîµµ ¾ø°í ´ÙÀÌ¾Æµµ ¾ø°í”¶ó°í ÅõÁ¤ ºÎ¸®°í µµÁøÀº ±×³àÀÇ ±Í¿©¿î ÅõÁ¤¿¡‘´Ù ÇØÁÙ°Ô’¶ó°í ´äÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ±Í¿©¿î ¿å¸Á³à ¹Ì¼Ò´ä°Ô µµÁø¿¡°Ô “Å« °É·Î”¶ó¸ç »õÄ§ÇÑ¿ä±¸¸¦ ÇÏ´Â ±×³àÀÇ ¸ð½À°ú ÇÔ²² µÎ »ç¶÷ÀÇ È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í Æ÷¿ËÀ¸·Î ¿ì¿©°îÀý ¹Ì¼Ò¿Í µµÁø Ä¿ÇÃÀÇ ÇØÇÇ¿£µùÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç ±ØÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¹è¿ì À±´Ù¿µÀÌ Ãâ¿¬ÁßÀÎ µå¶ó¸¶ ‘¸®Ä¡¸Ç’Àº ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ¿äÀÏ ¹ã 11½ÃMBN°ú µå¶ó¸Æ½º¿¡¼­µ¿½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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