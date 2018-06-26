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¡°learn the A to Z : Cheer Up¡± »ç¾÷ÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÏÁ¤À¸·Î Áö³ 6¿ù22ÀÏ(±Ý) ¸¶¿ì³ª¿À¼Ç ¸®Á¶Æ®¿¡¼ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå¾ÖÀÎº¹Áö°üÇùÈ¸ Á¾»çÀÚ 120¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±è¿µÃ¶ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¸¦ °³ÃÖÇÏ¿´´Ù.
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