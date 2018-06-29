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¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀÌ MBC »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ '¹èµåÆÄÆÄ(±Øº» ±è¼º¹Î, °¨µ¶ ÁøÃ¢±Ô)'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
MBC »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ '¹èµåÆÄÆÄ'´Â ÁÁÀº ¾Æºü°¡ µÇ±â À§ÇØ ³ª»Û ÀÎ°£ÀÌ µÇ±æ ÅÃÇÏ´Â, ¾î¸®¼®Àº °¡ÀåÀÇ ºÐÅõ¸¦ ±×¸° ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ¾î¸®¼®Àº °¡ÀåÀÇ ºÐÅõ¸¦ ±×¸®´Â ¾Æºü À¯ÁöÃ¶ ¿ªÀº ¹è¿ì ÀåÇõÀÌ Ãâ¿¬À» È®Á¤Çß´Ù. ÀÌÀº»ùÀº ÁÖÀÎ°ø µþ À¯¿µ¼±(½ÅÀº¼ö ºÐ)ÀÇ Ä£±¸ ½½±â ¿ªÀ¸·Î ºÐÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌÀº»ùÀÌ ¿¬±âÇÏ´Â ÀÌ½½±â´Â À¯¿µ¼±(½ÅÀº¼ö ºÐ)ÀÇ ÀýÄ£ 3ÀÎ¹æ Áß ÇÑ¸íÀ¸·Î »ç¶û½º·± ¿Ü¸ð¿Í ÅëÅë Æ¢´Â ¸Å·ÂÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ·Î ¾ÆÀÌµ¹¿¡ ¿±¤ÇÏ´Â ÃµÁø³¸¸ ÇÏ°í Àå³³¢ ¸¹Àº Ä³¸¯ÅÍ´Ù.
ÀÌÀº»ùÀº ‘ÁÁÀº ÀÛÇ°¿¡ ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú°í °¨»çÇÏ¸ç, ¿½ÉÈ÷ ¹è¿ì´Â ÀÚ¼¼·Î ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù, ’¹èµåÆÄÆÄ‘¿¡ ¸¹Àº »ç¶û°ú ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.’ ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÀº»ùÀº 2007³â KBS1 TV¼Ò¼³ ‘±×´ëÀÇ Ç³°æ’¿¡¼ ¾Æ¿ª µ¥ºß ÀÌÈÄKBS2 TVÀ¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’, EBS ‘¿ä¸®¿ä¸®ÄîÄî’, EBS ‘¸¸µé¾î º¼±î¿ä’, EBS ‘»§»§¿ä¸®¹ö½º’ ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇÏ¿´°í ÃÖ±Ù À¥µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö³ëÆ®’, tvN µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö ‘¹®Áý’°ú Áö³ 5¿ù ¸»¿¡ Á¾¿µÇÑ KBS ¿ùÈ µå¶ó¸¶ ‘¿ì¸®°¡ ¸¸³ ±âÀû’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ» »Ë³»¸ç ÅºÅºÇÑ ÇÊ¸ð±×·¡ÇÇ¸¦ ½×¾Æ¿Ô´Ù.
¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ½×¾Æ ¿Ã¸° ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¸ÃÀº Ä³¸¯ÅÍ¸¶´Ù »ö´Ù¸¥ ÀÌ¹ÌÁö º¯½ÅÀ» º¸ÀÌ¸ç ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀº ÇöÀç Ãâ¿¬ÇÑ ¿µÈ ‘¾êµé¾Æ, ³ÊÈñ°¡ ³ª»Û°Ô ¾Æ´Ï¾ß’ÀÇ °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, MBC »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ '¹èµåÆÄÆÄ'´Â '»ç»ý°á´Ü ·Î¸Ç½º'ÀÇ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î ¿À´Â 9¿ù ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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