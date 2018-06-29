¹è¿ì 'ÀÌ¼ö¹Î', ·¯ºí¸®ÇÑ ÆøÇ³¼ºÀåÇÑ ¹Ì¸ð ´«±æ

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î
¹è¿ì ÀÌ¼ö¹ÎÀÌ ¼Ò³à¿¡¼ »ç¶û½º·¯¿î ¹Ì¸ð¿Í ´ÙÃ¤·Î¿î ¸Å·ÂÀ¸·Î ¼º¼÷ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¿¬±âÀÚ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¹Ì ¿©·¯ ¿¹´ÉÀ» ÅëÇØ ÃµºÎÀûÀÎ ¿¹´É°¨À» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ÀÌ¼ö¹ÎÀº ‘ÆÈ·Î¿ì¹Ì9’ ÇÕ·ù ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸é¼ ºÎÅÍ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ³ôÀº ±â´ë¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¹ß¶öÇÏ¸é¼µµ À¯ÄèÇÑ ¸·³»ÀÇ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³Â´Ù. ¼ÖÁ÷ÇÑ ÀÔ´ãÀº ¹°·ÐÀÌ°í ¼¿ÇÁÄ«¸Þ¶ó¿¡¼ Ç²Ç²ÇÏ°í ¼ø¼öÇÑ ÀÏ»ó ¸ð½ÀÀ» ÀÚ¿¬½º·´°Ô º¸¿©ÁÖ¸ç ‘ÆÈ·Î¿ì¹Ì9’¿¡¼ ¾ø¾î¼´Â ¾È µÉ ¸â¹ö·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ ¸Ô¹æ ¿©½Å¿¡¼ ºÎÅÍ ½Ã¿øÇÏ°í ÅÐÅÐÇÑ ¼º°ÝÀº ¹°·Ð ´ÙÀç´Ù´É ÇÔ±îÁö ·¯ºí¸®ÇÑ ¿©¼ºÀ¸·Î ÆøÇ³¼ºÀåÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ ´Ù¾çÇÑ ÆÐ¼Ç°ú ºäÆ¼¸¦ ÅëÇØ º¸¿©ÁØ ÀÌ¼ö¹ÎÀº ºñÁÖ¾ó¸¸Å »ç¶û½º·¯¿î ¸Å·ÂÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½ÀÀ» ²Ù¹Ò¾øÀÌ µå·¯³»¸ç ¹è¿ì·Î¼ ¹æ¼ÛÀÎ À¸·Î¼ ÅåÅåÆ¢´Â ¹«ÇÑ´ëÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ¼ö¹ÎÀÇ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ Çàº¸°¡ ±â´ë°¡ µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >