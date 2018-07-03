»õ¸¶À»±Ý°í, ¹è¿ì ¹®Ã¤¿ø ±¤°í¸ðµ¨ ¹ßÅ¹

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»õ¸¶À»±Ý°í(Áß¾ÓÈ¸Àå ¹ÚÂ÷ÈÆ)´Â »õ·Î¿î ±¤°í¸ðµ¨·Î ¹è¿ì ¹®Ã¤¿øÀ» ¹ßÅ¹Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹®Ã¤¿øÀº µ¿¼¾çÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÇÏ³ª·Î ´ãÀº ´Ü¾ÆÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î TV¿Í ½ºÅ©¸°¿¡¼ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹è¿ìÀÌ´Ù. Æ¯È÷ µå¶ó¸¶ ‘±Â´ÚÅÍ’ ¹× ¿µÈ “ÃÖÁ¾º´±â È°” µî À» ÅëÇØ¼ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ³×ÀÌ¹ö À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ‘°è·æ¼±³àÀü’ ¿¡¼ ¿©ÁÖÀÎ°ø ‘¼±¿Á³²’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ »óÅÇÏ°í ¹ß¶öÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÇÑ²¯ »Ë³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹®Ã¤¿øÀº ±âÁ¸ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹è¿ì ±è»óÁß°ú ÇÔ²² °øµ¿¸ðµ¨·Î »õ¸¶À»±Ý°í¸¦ ¾Ë¸®°Ô µÈ´Ù. ¹®Ã¤¿ø°ú ±è»óÁßÀ» ³»¼¼¿î »õ·Î¿î ±¤°í´Â ±âÁ¸ÀÇ Á¤ÀûÀÎ ºÐÀ§±â¸¦ Å»ÇÇÇÏ¿© »õ¸¶À»±Ý°íÀÇ µû¶æÇÑ ±ÝÀ¶ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç¥ÇöÇß´Ù. ÃÑ 3ÆíÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ ±¤°í´Â 7¿ù TV-CF¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿Â․¿ÀÇÁ¶óÀÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»õ¸¶À»±Ý°í °ü°èÀÚ´Â “±âÁ¸ ±¤°í ¸ðµ¨ÀÎ ¹è¿ì ±è»óÁßÀ» ÅëÇØ ºê·£µå Ãæ¼ºµµ°¡ ³ôÀº 4050¼¼´ë¿¡°Ô ¾ÈÁ¤°¨À» ÁÖ¸é¼, ±ú²ýÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ÀÌ¹ÌÁö·Î 2030¼¼´ëµé¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¸ðµ¨ ¹®Ã¤¿øÀº ÀþÀº °í°´Ãþ¿¡µµ ¾îÇÊ °¡´É ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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