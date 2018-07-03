°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.3 È­ 17:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
»õ¸¶À»±Ý°í, ¹è¿ì ¹®Ã¤¿ø ±¤°í¸ðµ¨ ¹ßÅ¹
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »õ¸¶À»±Ý°íÀÇ »õ·Î¿î ±¤°í¸ðµ¨·Î Ä³½ºÆÃµÈ ¹è¿ì ¹®Ã¤¿ø

»õ¸¶À»±Ý°í(Áß¾ÓÈ¸Àå ¹ÚÂ÷ÈÆ)´Â »õ·Î¿î ±¤°í¸ðµ¨·Î ¹è¿ì ¹®Ã¤¿øÀ» ¹ßÅ¹Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. 

¹®Ã¤¿øÀº µ¿¼­¾çÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÇÏ³ª·Î ´ãÀº ´Ü¾ÆÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î TV¿Í ½ºÅ©¸°¿¡¼­ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹è¿ìÀÌ´Ù. Æ¯È÷ µå¶ó¸¶ ‘±Â´ÚÅÍ’ ¹× ¿µÈ­ “ÃÖÁ¾º´±â È°” µî À» ÅëÇØ¼­ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ³×ÀÌ¹ö À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ‘°è·æ¼±³àÀü’ ¿¡¼­ ¿©ÁÖÀÎ°ø ‘¼±¿Á³²’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ »óÅ­ÇÏ°í ¹ß¶öÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÇÑ²¯ »Ë³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

¹®Ã¤¿øÀº ±âÁ¸ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹è¿ì ±è»óÁß°ú ÇÔ²² °øµ¿¸ðµ¨·Î »õ¸¶À»±Ý°í¸¦ ¾Ë¸®°Ô µÈ´Ù. ¹®Ã¤¿ø°ú ±è»óÁßÀ» ³»¼¼¿î »õ·Î¿î ±¤°í´Â ±âÁ¸ÀÇ Á¤ÀûÀÎ ºÐÀ§±â¸¦ Å»ÇÇÇÏ¿© »õ¸¶À»±Ý°íÀÇ µû¶æÇÑ ±ÝÀ¶ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç¥ÇöÇß´Ù. ÃÑ 3ÆíÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ ±¤°í´Â 7¿ù TV-CF¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿Â․¿ÀÇÁ¶óÀÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

»õ¸¶À»±Ý°í °ü°èÀÚ´Â “±âÁ¸ ±¤°í ¸ðµ¨ÀÎ ¹è¿ì ±è»óÁßÀ» ÅëÇØ ºê·£µå Ãæ¼ºµµ°¡ ³ôÀº 4050¼¼´ë¿¡°Ô ¾ÈÁ¤°¨À» ÁÖ¸é¼­, ±ú²ýÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ÀÌ¹ÌÁö·Î 2030¼¼´ëµé¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¸ðµ¨ ¹®Ã¤¿øÀº ÀþÀº °í°´Ãþ¿¡µµ ¾îÇÊ °¡´É ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ÇÇÀÚ¿¡¶¥°ú 3³â ¿¬¼Ó Àü¼Ó ¸ðµ¨ °è¾à ¿¬Àå
  • ¹è¿ì ÀÌÀº»ù, MBC »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ '¹èµåÆÄÆÄ' Ãâ¿¬
  • ¹è¿ì 'ÀÌ¼ö¹Î', ·¯ºí¸®ÇÑ ÆøÇ³¼ºÀåÇÑ ¹Ì¸ð ´«±æ
  • ¹è¿ì ÇÏÁö¿ø, Çª¸£¹Ð ÆÒ»çÀÎÈ¸ Âü¼® ¡®ºÎ»êÆÒ È¦¸° °Ç°­¹Ì¡¯ °ú½Ã
  • ¡®¹Ì½º ÇÔ¹«¶óºñ¡¯ ¹è¿ì ÀÌÅÂ¼º, ¡®³ëºí·¹½º¿Àºí¸®ÁÖ¡¯...°ËÀº ¼Ó³» µéÅë
    • ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ÇÇÀÚ¿¡¶¥°ú 3³â ¿¬¼Ó Àü¼Ó ¸ðµ¨ °è¾à ¿¬Àå ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ÇÇÀÚ¿¡¶¥°ú 3³â ¿¬¼Ó Àü¼Ó ¸ðµ¨ °è¾à ¿¬Àå
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÅÂÇ³ »Ú¶ó»ß·é ¡®µ¿ÂÊÀ¸·Î¡¯¡¦¿ï»êµµ ºñ»ó
    2
    ¿Ã »ó¹Ý±â ¿ï»êÁý°ª ÇÏ¶ô·ü Àü±¹ ÃÖ°í
    3
    ´é¿Ã¸° ¼ÛÃ¶È£ûÜ Çö¾È±âÁ¶ ´ëÀüÈ¯
    4
    ¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ ÃÖ±Ù 3³â6°³¿ù»õ ±Ù·ÎÀÚ¼ö ¹ÝÅä¸·¡±
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷, ÃÖ±Ù 3³â»õ Æ¯Çãµî·Ï ±Þ°¨
    6
    ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¿ï»ê½ÃÀÇÀå¡¤±¸±ºÀÇÀå±îÁö ¼®±Ç
    7
    ºø±æ¿¡ ¹Ì²ô·¯Áø Â÷·®
    8
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷, »ó¹Ý±â ±Û·Î¹ú ÆÇ¸Å Àü³âºñ 4.6%¡è
    9
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶ ÆÄ¾÷ °¡°á, 3ÀÏ Áß¾ÓÀï´ëÀ§¿¡¼­ ÇâÈÄ ÅõÀïÀÏÁ¤ °èÈ¹
    10
    ¿ï»êÇØ°æ ±¸Á¶´ë¿ø ¼úÃëÇØ ¼ºÃßÇà ¡®Á÷À§ÇØÁ¦¡¯
    ÀÍ¼÷ÇÑµ¥ ³¸¼± Á¶ÇÕÀÇ À½½Äµé, ÀÚ²Ù¸¸ ´«ÀÌ °¡³×... ¹Ú¼ÒÇö ...
    À½¾Ç°ú ÇÔ²² °¨»óÇÏ´Â ¿µÈ­¼Ó ¸í½Ã
    ¿ï»ê¿¬¿¹¿¹¼úÀÎÃÑ¿¬ÇÕÈ¸, 5~6ÀÏ ¼Ò¸®¹®È­¿¹¼úÁ¦ °³ÃÖ
    ¿ï»ê¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯ Àü±¹¹«´ë ¼º°øÀûÀÎ ½Å°í½Ä
    Ä³³ª´Ù ¡®¼­Å© ¿¤·ç¾ÆÁî¡¯...¿¹¼úÀÌ µÈ ¼­Ä¿½º, ¾ÆÂñÇÑ ¾Æ¸§´Ù...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr