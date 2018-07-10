|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ÀÌ½Â¿í / »çÁøÁ¦°ø ¸Þ´ÏÁö¸ÕÆ® ¿¡¾î
¹è¿ì ÀÌ½Â¿íÀÌ ¿µÈ ‘°ïÁö¾Ï’À¸·Î ‘Á¦22È¸ ºÎÃµ±¹Á¦ÆÇÅ¸½ºÆ½¿µÈÁ¦’¿¡ ÃÊÃ» ¹Þ¾Æ ·¹µåÄ«ÆêÀ» ¹â°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ´Â ‘°ïÁö¾Ï’ °³ºÀ ÈÄ ¹è¿ì ÀÌ½Â¿íÀÌ °ü°´µé°ú ¸¸³¯ Ã¹ °ø½Ä¼®»óÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ¹ÚÁ¾¼± ´ëÇ¥´Â ‘¹è¿ì ÀÌ½Â¿íÀÌ ¿µÈ °³ºÀ ÈÄ Ã¹ °ø½Ä¼®»óÀÌ¶ó ¶æ ±íÀº ÀÚ¸®°¡ µÉ °ÍÀÌ¸ç ÇâÈÄ ¹è¿ì ÀÌ½Â¿íÀÇ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ¸¹ÀÌ ±â´ëÇØÁÖ½Ã°í ÀÀ¿ø°ú °Ý·Á ºÎÅ¹µå¸°´Ù’°í ÀüÇß´Ù.
¹è¿ì ÀÌ½Â¿íÀº ¿µÈ ‘°ïÁö¾Ï’¿¡¼ ÁÖ¿¬ ½Â¿í ¿ªÀ» ¼ÒÈÇßÀ¸¸ç ¸¹Àº °ü°´µéÀÇ °ü½É°ú È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ ´ÜÆí¿µÈ ‘±³¼ö,Çü’, ‘Ã¹°æÇè’, ‘ÆíÁö’, ‘blossom’, ‘broken’, ‘Á¦ÀÌ’ ¿¡¼µµ µÎ°¢À» µå·¯³½¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¿ÃÇØ 3¿ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘°ïÁö¾Ï’Àº ´©Àû °ü°´¼ö 267¸¸ ±â·ÏÇß´Ù. ºÎÃµ±¹Á¦ÆÇÅ¸½ºÆ½¿µÈÁ¦¿¡ ÃÊÃ»ÀÛÀ¸·Î »ó¿µµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >