▲ 세계 14개국 멤버들로 구성된 혼성 아이돌 그룹 나우 유나이티드(NOW UNITE)가 지난 12일 오후 서울 용산구 한 스튜디오에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

알록달록한 트레이닝복을 입은 세계 14개국 멤버 가슴에는 국가대표처럼 그들 출신 각 나라 국기가 붙었다. 마치 다국적 모델이 등장한 경쾌한 색채의 패션 브랜드 광고를 연상시키듯 밝은 에너지가 넘쳤다.



이들은 영국 걸그룹 스파이스걸스 프로듀서이자, 미국 인기 오디션 프로그램 ‘아메리칸 아이돌’과 ‘유 캔 댄스’ 제작자인 영국 출신 사이먼 풀러(Simon Fuller·58)가 만든 14인조 글로벌 혼성 아이돌 그룹 ‘나우 유나이티드’(NOW UNITED) 멤버들.



풀러는 2007년 미국 타임지 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 뽑힐 만큼 서구 대중문화 시장에서 영향력 있는 거물로, XIX엔터테인먼트를 이끌며 자신의 노하우를 집약해 오랜 기간 준비한 나우 유나이티드를 선보였다.



그는 전 세계에서 최종 오디션에 참가할 후보를 추려 지난해 7월 XIX 본사가 있는 미국 로스앤젤레스로 초청해 오디션을 진행했고, 그해 8월 춤과 노래 실력이 뛰어난 남성 5명, 여성 9명으로 팀을 구성했다.



한국인 멤버 정혜윤(22)을 비롯해 영국(라마르·19), 미국(노아·17), 독일(시나·19), 캐나다(조시·18), 러시아(소피야·15), 핀란드(졸린·16), 중국(크리스티안·19), 일본(히나·16), 인도(시바니·16), 필리핀(베일리·16), 브라질(애니·15), 멕시코(사비나·18), 세네갈(디아라·17) 등 10대 주축 14개국 멤버가 모였다.



정혜윤은 대전 출신으로 생명공학 연구원인 아버지를 따라 8살 때 미국 네브래스카로 건너가 2년간 살며 영어를 배웠다. 팝페라 가수인 어머니는 딸이 발레를 하길 원했지만 정혜윤은 안무가로 성장했고 스웨덴과 대만, 중국에서 일한 이력이 있다.



올해 4월 데뷔 음반 ‘서머 인 더 시티’(Summer In The City)를 발표한 나우 유나이티드는 멤버들의 나라를 돌며 방송 출연과 공연 등 프로모션 투어를 진행 중이다. 지난 6일에는 1주일간 일정으로 한국을 방문했다.



한국에서 이들은 올 여름 발매할 싱글 ‘왓 아 위 웨이팅 포?’(What Are We Waiting For?) 뮤직비디오를 찍고 유튜브와 SNS 등에 공개할 각종 영상 콘텐츠를 촬영했다.



최근 서울 용산구 한 스튜디오에서 만난 멤버들은 한국말로 “안녕하세요”라고 인사하며 서로의 문화를 새롭게 배우는 재미가 있다고 앞다퉈 이야기했다.



이들은 “한국에 이어 일본으로 건너간다. 지금껏 3곡이 담긴 음반 한 장을 냈는데, 한 달에 한 곡 등 계속 싱글을 내며 투어를 돌 예정이다”며 “나라별로 활동하는 것을 관심 있게 봐달라. 춤과 노래를 통해 전 세계에 사랑과 긍정의 에너지를 전달하는 것이 우리의 목표”라고 말했다. 연합뉴스

