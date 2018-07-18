KBS¿ï»êFM(101.9Mhz)ÀÌ ¿À´Â 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐ KBS¿ï»êÈ¦¿¡¼ ¡®KBS ³ë·¡±³½Ç°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¿ï»êÀÇ ³ë·¡¡¯ Æ¯Áý°ø°³¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
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¹æ¼ÛÀº ¿À´Â 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ KBS¿ï»êFMÀ» ÅëÇØ ¼ÛÃâµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ woosa@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >