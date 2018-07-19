¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, SBS ¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù¡¯ Æ¯º°Ãâ¿¬

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.19 ¸ñ 18:01
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½ÂÀÎ 2018.07.19  
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ÀÌ½ÂÁØÀÌ ½ÅÇý¼± »ïÃÌÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÇÑ´Ù.

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ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀº ±ØÁß ¼­¸®ÀÇ °¢º°ÇÑ ¿Ü»ïÃÌ ±èÇö±Ô ¿ªÀ» ¸Ã´Â´Ù. ±èÇö±Ô´Â ¼­¸®Ù½ÀÎ Ä£´©³ª¿Í ¸ÅÇüÀÇ »ç¸Á ÈÄ ¼­¸®¸¦ ¸Ã¾Æ Å°¿ì°Ô µÈ´Ù. ¼­¸®°¡ ºÎ¸ðÀÇ ºÎÀç¸¦ ´À³¢Áö ¾Êµµ·Ï Áø½ÉÀ» ´ÙÇØ Å°¿öÁØ ´ÙÁ¤ÇÑ ÀÎ¹°·Î ±ØÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑÃþ µû¶æÇÏ°í ¾Æ·ÃÇÑ °¨¼ºÀ¸·Î Ã¤¿öÁÙ ¿¹Á¤.

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