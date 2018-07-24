¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»çÀÎ¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾¿­¿¬, º»°Ý Á¸Àç°¨ ÀÌ²ø¸ç ¡®È£Æò¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.24 È­ 09:06
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½ÂÀÎ 2018.07.24  
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‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾ ¿¬±â°¡ È£ÆòÀ» ¾ò°íÀÖ´Ù.

 tvN ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ(±Øº» ±èÀº¼÷/¿¬Ãâ ÀÌÀÀº¹/Á¦ÀÛ È­¾Ø´ãÇÈÃÄ½º, ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï) 6È­ ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼­´Â ±ØÁß Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬Çß´ø °íÁ¾(ÀÌ½ÂÁØ ºÐ)ÀÇ ·ÎÃ»ÀºÇà ¿¹Ä¡±Ý Áõ¼­°¡ À¯Áø(ÀÌº´Çå ºÐ)ÀÇ ¼Õ¿¡ Áã¾îÁö´Â ³»¿ë°ú ÇÔ²² ÀÌ¸¦ ¸ð¸¥ Ã¤ ÀÌ¿ÏÀÍ(±èÀÇ¼º ºÐ)À» ÀÇ½ÉÇÏ¸ç ¼ö½ÉÀÌ °¡µæÇÑ °íÁ¾ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀÌ ¿¬±âÇÏ´Â °íÁ¾ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’Àº ±×µ¿¾È ´Ù·é Àû ¾ø´ø ±¸ÇÑ¸» °Ýº¯ÀÇ Á¶¼±À» »ì¾Æ°£ ÀÇº´µéÀÇ »îÀº ´ãÀº ÀÛÇ°À¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ¿ª»çÀûÀ¸·Î °íÁ¾ÀÇ ¿¹Ä¡±Ý Áõ¼­´Â Ç×ÀÏ¿îµ¿ Áö¿ø ÀÚ±ÝÀÇ ¸ñÀûÀÌ ÀÖ¾ú´ø ¹Ù, °íÁ¾ÀÇ ÀçÆò°¡¸¦ ÀÌ²ö »ç½ÇÀÌ ÀÖ¾î ±ØÁß °íÁ¾ÀÇ Çàº¸¿¡ ´Ù½ÃÇÑ¹ø ±Ã±ÝÁõÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Â °Í.

ÀÌ½ÂÁØÀº È¥¶õ½º·± ½Ã´ë¸¦ Áû¾îÁø ¿Õ, È²Á¦·Î¼­ÀÇ °í³ú¿Í ºÒ¾ÈÀÇ °¨Á¤À» È­¸é¿¡ °í½º¶õÈ÷ ´ã¾Æ³»¸ç ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. Á¡ÀÝ°í Â÷ºÐÇÑ ¿òÁ÷ÀÓ ¼Ó ´À²¸Áö´Â ¹«°Ô°¨ÀÖ´Â Ç¥Á¤°ú ´ë»ç Àü´ÞÀ» ÅëÇØ ¿¬±â³»°øÀ» ¿©½ÇÈ÷ Áõ¸íÇß´Ù.

¶ÇÇÑ, °¢ÀÚÀÇ ÀÌÀÍÀ» ²ÒÇÏ´Â ÀÌ¼¼ÈÆ(ÃÖÁøÈ£), ÀÌ¿ÏÀÍ(±èÀÇ¼º ºÐ)°ú °°Àº ÀÚµéÀÇ ÀÇÁßÀ» Á¤È®È÷ ²ç¶Õ°í Á¤°îÀ» Âî¸£´Â ³¯Ä«·Î¿î ÅÂµµ¿¡¼­´Â ¿ÕÀÇ À§¾ö°ú Ä«¸®½º¸¶°¡ Àý·Î ¹¯¾î³ª¿À¸ç ½Ã´ëÀÇ Áß½É¿¡ ¼± ÀÎ¹°ÀÎ¸¸Å­ ±× Á¸Àç°¨À» °ø°íÈ÷ Çß´Ù.
 ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß, ¸¹Àº ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ´Ù·ïÁø °íÁ¾ÀÌ¶õ ÀÎ¹°À» ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ ¸¸ÀÇ ¿¬±â¹æ½ÄÀ¸·Î ÅºÅºÇÏ°Ô ¿Ï¼º½ÃÄÑ°¡°í ÀÖ´Ù´Â È£ÆòÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.

 ÇÑÆí ÀÌ½ÂÁØÀº ‘¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ’¿¡ ÀÌ¾î, ¿À´Ã(23ÀÏ) Ã¹¹æ¼Û µÇ´Â SBS ‘¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’¿¡ ½ÅÇý¼±ÀÇ »ïÃÌÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ´õºÒ¾î ÇÏ¹Ý±â ±â´ëÀÛ tvN ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’¿¡µµ ÇÕ·ùÇØ ÇÏ¹Ý±â ¸íÇ° È°¾àÀ» ¹Ù»Ú°Ô ÆîÄ¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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