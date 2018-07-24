¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»çÀÎ¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾¿­¿¬, º»°Ý Á¸Àç°¨ ÀÌ²ø¸ç ¡®È£Æò¡¯

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|¡ã tvN ¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ¡¯ ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾ ¿¬±â¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ. ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³
‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾ ¿¬±â°¡ È£ÆòÀ» ¾ò°íÀÖ´Ù.
tvN ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ(±Øº» ±èÀº¼÷/¿¬Ãâ ÀÌÀÀº¹/Á¦ÀÛ È¾Ø´ãÇÈÃÄ½º, ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï) 6È ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼´Â ±ØÁß Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬Çß´ø °íÁ¾(ÀÌ½ÂÁØ ºÐ)ÀÇ ·ÎÃ»ÀºÇà ¿¹Ä¡±Ý Áõ¼°¡ À¯Áø(ÀÌº´Çå ºÐ)ÀÇ ¼Õ¿¡ Áã¾îÁö´Â ³»¿ë°ú ÇÔ²² ÀÌ¸¦ ¸ð¸¥ Ã¤ ÀÌ¿ÏÀÍ(±èÀÇ¼º ºÐ)À» ÀÇ½ÉÇÏ¸ç ¼ö½ÉÀÌ °¡µæÇÑ °íÁ¾ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀÌ ¿¬±âÇÏ´Â °íÁ¾ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’Àº ±×µ¿¾È ´Ù·é Àû ¾ø´ø ±¸ÇÑ¸» °Ýº¯ÀÇ Á¶¼±À» »ì¾Æ°£ ÀÇº´µéÀÇ »îÀº ´ãÀº ÀÛÇ°À¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ¿ª»çÀûÀ¸·Î °íÁ¾ÀÇ ¿¹Ä¡±Ý Áõ¼´Â Ç×ÀÏ¿îµ¿ Áö¿ø ÀÚ±ÝÀÇ ¸ñÀûÀÌ ÀÖ¾ú´ø ¹Ù, °íÁ¾ÀÇ ÀçÆò°¡¸¦ ÀÌ²ö »ç½ÇÀÌ ÀÖ¾î ±ØÁß °íÁ¾ÀÇ Çàº¸¿¡ ´Ù½ÃÇÑ¹ø ±Ã±ÝÁõÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Â °Í.
ÀÌ½ÂÁØÀº È¥¶õ½º·± ½Ã´ë¸¦ Áû¾îÁø ¿Õ, È²Á¦·Î¼ÀÇ °í³ú¿Í ºÒ¾ÈÀÇ °¨Á¤À» È¸é¿¡ °í½º¶õÈ÷ ´ã¾Æ³»¸ç ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. Á¡ÀÝ°í Â÷ºÐÇÑ ¿òÁ÷ÀÓ ¼Ó ´À²¸Áö´Â ¹«°Ô°¨ÀÖ´Â Ç¥Á¤°ú ´ë»ç Àü´ÞÀ» ÅëÇØ ¿¬±â³»°øÀ» ¿©½ÇÈ÷ Áõ¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, °¢ÀÚÀÇ ÀÌÀÍÀ» ²ÒÇÏ´Â ÀÌ¼¼ÈÆ(ÃÖÁøÈ£), ÀÌ¿ÏÀÍ(±èÀÇ¼º ºÐ)°ú °°Àº ÀÚµéÀÇ ÀÇÁßÀ» Á¤È®È÷ ²ç¶Õ°í Á¤°îÀ» Âî¸£´Â ³¯Ä«·Î¿î ÅÂµµ¿¡¼´Â ¿ÕÀÇ À§¾ö°ú Ä«¸®½º¸¶°¡ Àý·Î ¹¯¾î³ª¿À¸ç ½Ã´ëÀÇ Áß½É¿¡ ¼± ÀÎ¹°ÀÎ¸¸Å ±× Á¸Àç°¨À» °ø°íÈ÷ Çß´Ù.
´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß, ¸¹Àº ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ´Ù·ïÁø °íÁ¾ÀÌ¶õ ÀÎ¹°À» ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ ¸¸ÀÇ ¿¬±â¹æ½ÄÀ¸·Î ÅºÅºÇÏ°Ô ¿Ï¼º½ÃÄÑ°¡°í ÀÖ´Ù´Â È£ÆòÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ½ÂÁØÀº ‘¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ’¿¡ ÀÌ¾î, ¿À´Ã(23ÀÏ) Ã¹¹æ¼Û µÇ´Â SBS ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’¿¡ ½ÅÇý¼±ÀÇ »ïÃÌÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ´õºÒ¾î ÇÏ¹Ý±â ±â´ëÀÛ tvN ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’¿¡µµ ÇÕ·ùÇØ ÇÏ¹Ý±â ¸íÇ° È°¾àÀ» ¹Ù»Ú°Ô ÆîÄ¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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