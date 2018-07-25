¹è¿ì ÀüÀÍ·É, SBS ¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù¡¯ ±ôÂ¦ µîÀå

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.25 ¼ö 18:39
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.25  
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ÀüÀÍ·ÉÀºÆ¯À¯ÀÇ °¨¼ºÀ» ´õÇØ ÂªÀº ½Ã°£¿¡µµ ±ØÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¾ÖÆ¶ÇÏ°í ¾Æ·ÃÇÏ°Ô ÀÌ²ø¸ç ¿¬±â³»°øÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.

ÀüÀÍ·ÉÀº ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·Â°ú ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±ò·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸Å ÀÛÇ° ´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µé¾î°¡´Â º£Å×¶û ¹è¿ì´Ù. ±×´Â KBS 2TV‘±è°úÀå’ ‘¸¶³àÀÇ ¹ýÁ¤’ SBS‘ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â’ µî¿¡¼­ È°¾àÇÏ¸ç µå¶ó¸¶, ¿µÈ­¸¦ ³Ñ³ªµå´Â°­·ÄÇÑ ¿¬±â·Î Á¸Àç°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.

SBS ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’´Â ¸ÅÁÖ ¿ùÈ­ 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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