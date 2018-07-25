¹è¿ì ÀüÀÍ·É, SBS ¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù¡¯ ±ôÂ¦ µîÀå

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SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’´Â ¿ÀÏ°ö¿¡ ÄÚ¸¶¿¡ ºüÁ® ¼¸¥ÀÌ µÅ ±ú¾î³ ‘¸àÅ»ÇÇÁöÄÃºÎÁ¶ÈÒ³’¿ì¼¸®(½ÅÇý¼± ºÐ)¿Í ¼¼»óÀ» Â÷´ÜÇÏ°í »ì¾Æ¿Â ‘Â÷´ÜÑû’, °ø¿ìÁø(¾ç¼¼Á¾ ºÐ) ÀÌµéÀÇ ¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°ö °°Àº ¾ÖÆ¶ÇÏ¸é¼µµ ÄÚ¹ÍÇÑ ·ÎÄÚ·Î ‘Á¶¼ö¿øPD¿Í Á¶¼ºÈñ ÀÛ°¡ÀÇ ¾ß½ÉÀÛÀÌ´Ù.
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ÀüÀÍ·ÉÀºÆ¯À¯ÀÇ °¨¼ºÀ» ´õÇØ ÂªÀº ½Ã°£¿¡µµ ±ØÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¾ÖÆ¶ÇÏ°í ¾Æ·ÃÇÏ°Ô ÀÌ²ø¸ç ¿¬±â³»°øÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.
ÀüÀÍ·ÉÀº ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·Â°ú ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±ò·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸Å ÀÛÇ° ´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µé¾î°¡´Â º£Å×¶û ¹è¿ì´Ù. ±×´Â KBS 2TV‘±è°úÀå’ ‘¸¶³àÀÇ ¹ýÁ¤’ SBS‘ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â’ µî¿¡¼ È°¾àÇÏ¸ç µå¶ó¸¶, ¿µÈ¸¦ ³Ñ³ªµå´Â°·ÄÇÑ ¿¬±â·Î Á¸Àç°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’´Â ¸ÅÁÖ ¿ùÈ 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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