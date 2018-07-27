MBC µå¶ó¸¶ ¡®½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ¼Ò¸§ µ¸´Â Àý´ë ¾ÇÀÇ Ã¹ µîÀå

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Áö³ 25ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û°ú µ¿½Ã¿¡ ºü¸¥ Àü°³¿Í Èï¹Ì·Î¿î ½ºÅä¸®·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ¸¸ç »ê¶æÇÑ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë¸° MBC ‘½Ã°£(±Øº» ÃÖÈ£Ã¶•¿¬Ãâ ÀåÁØÈ£)’¿¡¼ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ °æ½ÅÀ» ¿¹°íÇß´ø ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ°¡ ¼Ò¸§ ³¢Ä¡´Â ¾ÇÇàÀ¸·Î ¾È¹æ ±ØÀåÀ» Èï¹ÌÁøÁøÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
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