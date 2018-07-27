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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.27 ±Ý 10:43
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MBC µå¶ó¸¶ ¡®½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ¼Ò¸§ µ¸´Â Àý´ë ¾ÇÀÇ Ã¹ µîÀå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

MBC µå¶ó¸¶ ‘½Ã°£’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ±èÁ¤ÅÂ°¡ ¼Ò¸§ ³¢Ä¡´Â µîÀåÀ¸·Î Àý´ë¾Ç ¿ª»çÀÇ »õ·Î¿î Ã¹ ¹ßÀ» ³»µó¾ú´Ù.

Áö³­ 25ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û°ú µ¿½Ã¿¡ ºü¸¥ Àü°³¿Í Èï¹Ì·Î¿î ½ºÅä¸®·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ¸¸ç »ê¶æÇÑ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë¸° MBC ‘½Ã°£(±Øº» ÃÖÈ£Ã¶•¿¬Ãâ ÀåÁØÈ£)’¿¡¼­ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ °æ½ÅÀ» ¿¹°íÇß´ø ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ°¡ ¼Ò¸§ ³¢Ä¡´Â ¾ÇÇàÀ¸·Î ¾È¹æ ±ØÀåÀ» Èï¹ÌÁøÁøÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

±Ø Áß ±èÁ¤ÅÂ°¡ ºÐÇÑ ‘±ÝÅÂ¼º’Àº ÁöÇö(¼­Çö)ÀÇ ¾ö¸¶ ¾çÈñ¼÷(±èÈñÁ¤)ÀÇ Àü ¿¬ÀÎÀÌÀÚ µ¿½Ã¿¡ Èñ¼÷¿¡ ÀÇÇØ ÀüÀç»êÀ» ÀÒ°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°·Î ÀÚ½ÅÀÇ ¸ñÇ¥ÀÎ µ·°ú º¹¼ö¸¦ À§ÇØ¼­´Â ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ¾ÇÁú ÁßÀÇ ¾ÇÁú.

±×´Â ÀÚ½ÅÀÇ µ·À» µÇÃ£±â À§ÇØ Èñ¼÷°ú ÁöÇöÀ» Çù¹ÚÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð »·»·ÇÏ°Ô ÁöÀº(À±Áö¿ø)ÀÇ Àå·Ê½ÄÀå¿¡ Ã£¾Æ ¿À´Â µî ÇÇµµ ´«¹°µµ ¾ø´Â ³ÃÇ÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Ãæ°ÝÀ» ¾È°å´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç°ÇÀÇ ¿øÀÎÀÎ Èñ¼÷ÀÌ »ç¶óÁöÀÚ ±×³àÀÇ ÁýÀ» ¾àÅ», ÁöÇöÀ» ÇâÇØ À½ÈäÇÑ ´«ºû°ú ºñ¿­ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ ÁöÇö°úÀÇ ¾Ç¿¬¿¡ ÀÌ¾î ¼öÈ£(±èÁ¤Çö)°úÀÇ ¸¸³²¿¡¼­µµ ÆØÆØÇÑ ´ë¸³À» ¿¹°í, ±ØÀÇ ±äÀå°¨À» °íÁ¶½ÃÄ×´Ù.

ÇÑÆí, ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ°¡ Àý´ë ¾ÇÀÎÀÇ ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ °»½ÅÀ» ¿¹°íÇÑ MBC ‘½Ã°£’Àº ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ¿äÀÏ ¹ã 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.       µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¡°¿ï»ê ¹ÂÁö¼Ç°ú ½Ã¹ÎµéÀ» ¡®¿­¸° ¹«´ë¡¯·Î ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù¡±

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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