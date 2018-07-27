°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.27 ±Ý 10:43
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö ''¹Ì½ºÅ¸½ö', 10³â ¸¸¿¡ 2Áý ¾Æ³¯·Î±× °¨¼º °¡¿ä ¡®¸»ÇØÁà¡¯ ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö '¹Ì½ºÅ¸½ö'

µé¾îºÃ´Â°¡? ¹Ì½ºÅ¸½ö.

»ý¼ÒÇÑ ÀÌ¸§ÀÇ °¡¼ö ¹Ì½ºÅ¸½öÀÌ ·ë¹Ù ¸®µëÀÇ ¾ÖÀýÇÑ »ç¶û ³ë·¡ ‘¸»ÇØÁà’ µî ¼¼»óÀ» ÇâÇÑ ¿ÜÄ§ 7°îÀ» ¸ð¾Æ 10³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î 2Áý ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

¹Ì½ºÅ¸½öÀº 2009³â 1Áý, 2012³â¿£ ±×·ì ‘²ÉÀÇ ¾ÆÀÌµé’ ¸â¹ö·Î È°µ¿Çß´Ù.

¿À·£ ¸¸ÀÇ ¾Ù¹ü ¹ß¸ÅÁö¸¸ È­·ÁÇÑ ÄÄ¹é ¹æ¼Ûµµ, ÈçÇÑ ¼î ÄÉÀÌ½ºµµ ¾ø¾ú´Ù. ¼Ò¼Ó»çµµ, ¹æ¼Û °æÇèµµ Àü¹«ÇÑ ¹«¸í°¡¼ö±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

±â´Ù¸° »ç¶÷µµ, ±â´ëÇÑ »ç¶÷µµ ¾øÁö¸¸ ¹Ì½ºÅ¸½öÀº ±×°£ Â÷°îÂ÷°î ÁØºñÇØ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀ» ÆîÃÄ ³õ¾Ò´Ù.

¹Ì½ºÅ¸½öÀÇ ¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇØ À½¾ÇÆò·Ð°¡ ±¸ÀÚÇü(È°µ¿¸í, ±ú²ýÇÔ¿¡ ¹°µç ¹ÙÀ§) ¾¾´Â “º¸´Â À½¾ÇÀÌ ´ë¼¼ÀÎ ¿äÁò µè´Â À½¾ÇÀ» ±â´Ù¸° ÆÒµé¿¡°Ô ¼±¹° °°Àº À½¹Ý”ÀÌ¶ó¸ç, “°¡½¿ µû½ºÇÏ°í ³Ë³ËÇÑ ¹Ì½ºÅ¸½öÀ» Á¦´ë·Î ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í Æò°¡Çß´Ù.

Å¸ÀÌÆ²°î ‘¸»ÇØÁà’´Â »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎÀÇ ÀÛÀº Ç¥Çö ÇÏ³ª¶óµµ ´À³¢°í ½ÍÀº ½ÃÀÛÇÏ´Â ¿¬ÀÎÀÇ ¾ÖÀýÇÔÀ» °¨¹Ì·Ó°Ô Ç¥ÇöÇÑ °îÀÌ´Ù. ·ë¹Ù ¸®µëÀÇ ÀÜÀÜÇÑ ¹Ýº¹ÀÌ Èï°ã±âµµ ÇÏÁö¸¸, »ç¶û¿¡ ºüÁø ³²ÀÚÀÇ °£ÀýÇÔÀ» °ÅÄ£ ¸ñ¼Ò¸®·Î ÅäÇÏ´Â ¹Ì½ºÅ¸½öÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ À½»öÀÌ ¾î¿ì·¯Á® ¾ÖÀÜÇÏ±âµµ ÇÏ´Ù.

À±Á¤¿ø ¾¾°¡ ÀÛ°îÇßÀ¸¸ç ¿ø°îÀº ¿©¼º °¡¼ö¸¦ ¿°µÎÇÏ°í ¸¸µç ¼ºÀÎ°¡¿ä¿´À¸³ª ¹Ì½ºÅ¸½öÀÌ ÀÛ°î°¡¿¡°Ô °£Ã»ÇØ °³¼º ³ÑÄ¡´Â ³²¼ºÀûÀÎ ÆËÀ¸·Î ÀçÅº»ý½ÃÄ×´Ù. °¡»ç´Â ½ÃÀÎ ÇÑ¼³ ¾¾°¡ ½è´Ù. °î¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤ÀÌ Ä¿ ‘Tell me so’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ¹® ¹öÀü °îµµ ÇÔ²² ¼±º¸¿´´Ù.

2¹ø Æ®·¢ ‘¼¼»ó ³¡¿¡¼­’´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ ÁØ °îÀÌ´Ù. Á¦ÀÛÀÚ ‘Àç¹Ì³­ »ç¶÷µé’ÀÇ ¿ÀÁøµ¿ ´ëÇ¥´Â ÀÌ ³ë·¡¸¦ µè°í Àû±Ø ¾Ù¹ü Á¦ÀÛÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù. ´©±¸³ª ºÎ¸¦ ¼ö ¾ø´Â ³ë·¡¸¦ °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇØÇÐÀÌ µ¸º¸¿´´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌ ³ë·¡´Â ¼¼°èÀûÀ¸·Î Á¸¾ö»ç¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÀÌ¸¦ ÅÃÇÑ »ç¶÷ÀÇ ¸¶Áö¸· 3ºÐ°£ µ¶¹éÀ» ´ã¹éÇÏ°Ô Ç®¾î³Â´Ù. À½¾Ç°¨µ¶À¸·Î Âü¿©ÇÑ ÀÌÇö½Â ¾¾°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°îÀ» µµ¸Ã¾Ò´Ù. ¾Ù¹ü ³ìÀ½ Àü Æò°¡¿¡¼­ ¿©¼º ÆÐ³ÎµéÀÇ ¾ÐµµÀûÀÎ ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇÑ´Ù.

¹Ì½ºÅ¸½öÀÌ Àç´É ±âºÎ·Î ¸¸µç Ä·ÆäÀÎ¼Û ‘ºñÄÑÁÝ½Ã´Ù’´Â °¡Á·ÀÇ ¸¶À½À¸·Î ±¸±ÞÂ÷¿¡°Ô ±æÀ» ºñÄÑÁÖ´Â °ÍÀÌ 21¼¼±â Çö´ëÀÎÀÌ °®Ãß¾î¾ß µÉ ¸Å³Ê¶ó°í ¿ÜÄ£´Ù. “³× °¡Á·ÀÌ ½Ç¸° ÀÀ±ÞÂ÷¶ó¸é ³× ¸¶À½Àº ¾î¶»°Ú´Ï? ¸ØÃç ¼·½Ã´Ù. º¸³» ÁÝ½Ã´Ù. ¾çº¸ÇÕ½Ã´Ù.” ³ë·¡¸¦ µé¾ú´Ù¸é ½ÎÀÌ·»¿¡ ¹ÝÀÀÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾øÀ» ¸¸Å­ Á÷¼±Àû ¸Þ½ÃÁö¸¦ ·ÎÅ«·Ñ ¸®µë¿¡ ´ã¾Ò´Ù.

À§·ÎÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº ‘ÇÏ´Ã·Î’´Â Çö ½Ã´ë¸¦ ÇÔ²² »ç´Â ¸ðµç ±¹¹Î¿¡°Ô ÇÑ ¸¶µð ¸»À» °É°í ½ÍÀº ½ÉÁ¤À¸·Î ¸¸µç °îÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÏ¾î³­ Ä§¿ïÇÑ »ç°Ç¿¡ Àü ±¹¹ÎÀÌ ¾ÆÇÄ°ú °¥µî, Ä§Ã¼ÀÇ ½Ã°£À» °Þ¾úÁö¸¸, ±×·¡µµ ÇÔ²² ¹àÀº ¹Ì·¡¸¦ ¸¸µé¾î°¡ÀÚ´Â °¡»ç´Ù. ¹Ì½ºÅ¸½öÀÌ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇß´Ù. 

ÀÌ ¹Û¿¡ ¸ð´øÇÑ À¯·´Ç³ Å×Å©³ë À½¾Ç ‘A small time’°ú ºí·ç½º ¿¬ÁÖ°î ‘The last piece of the blues’µîÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.

¹Ì½ºÅ¸½öÀÇ º»¸íÀº ¼Û¸í±ÙÀÌ´Ù. À½¾ÇÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´ø ¾î¸Ó´Ï ¿µÇâÀ¸·Î 3»ìºÎÅÍ ÇÇ¾Æ³ë¸¦ ÃÆ°í °í±³ ½ÃÀý¿£ ¹êµå È°µ¿À» ÇßÀ¸¸ç, Àü¹® À½¾ÇÀÎÀÌ µÇ±â À§ÇØ ¹Ì±¹ º¸½ºÅæÀÇ ¹öÅ¬¸® À½´ë·Î À¯ÇÐÀ» ¶°³µ´Ù. À¯ÇÐ Áß¿¡ À½¹Ý Á¦ÀÛ ±ÇÀ¯¸¦ ¹Þ°í ±Í±¹ÇßÁö¸¸ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ÁöÁöºÎÁøÇÑ ÀÏÃ³¸®¿¡ ½Ç¸ÁÇØ µ¶¸³À»°á½ÉÇÏ°í, ÀÏ°ú ÀÛ¾÷À» º´ÇàÇÏ¸é¼­ ½º½º·Î 1Áý ¾Ù¹ü(The ÃµÃµÈ÷)À» ³Â´Ù.

1ÁýÀº Àü¹®°¡ »çÀÌ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ±âµµ ÇßÁö¸¸ ¸¶ÄÉÆÃ, ¹æ¼Û È°µ¿ µîÀ» ÀüÇô ÇÏÁö ¸øÇÏ¸ç ¾Æ½¬¿òÀ» »ïÄ×´Ù.

ÀÌÈÄ Á¾·Î, ´ëÇÐ·Î, È«´ë µî ¾ð´õ±×¶ó¿îµå °¡¼öµéÀÌ ¼³ ¼ö ÀÖ´Â ¹«´ë¸¦ Ã£¾Æ È°µ¿Çß´Ù. 

   
¡ã °¡¼ö '¹Ì½ºÅ¸½ö'

Æ¯È÷ ´ç½Ã ÀþÀ½ÀÇ ¸ÞÄ«, À½¾ÇÀÎµéÀÇ ¼ºÁö·Î ºÒ·È´ø Á¾·Î ¹ÝÁÙ °ø¿¬¿¡¼­ ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾ò¾î ´Ù½Ã ´ëÁß°¡¼ö·ÎÀÇ ²ÞÀ» °®°Ô µÆ´Ù. ¹ÝÁÙÀº ½Ã´ë»óÀ» ¹Ý¿µÇÑ ÀÎ±â µå¶ó¸¶ ‘ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988’ µî¿¡ ¼Ò°³µÇ±âµµ Çß´ø ±× ½Ã´ëÀÇ »óÂ¡ÀûÀÎ ¹®È­ °ø°£ÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌÈÄ¿£ ¶æÀÌ ¸Â´Â À½¾ÇÀÎµé°ú ‘²ÉÀÇ ¾ÆÀÌµé’ÀÌ¶õ ±×·ìÀ» ‘ÇØ¹Ù¶ó±â’ µî ³ë·¡·Î ¸Å´Ï¾ÆÃþÀÇ ÁöÁö¸¦¹Þ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¹Ì½ºÅ¸½öÀº ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼­ ¸ðµç °ÍÀ» ³»·Á ³õ°í ´ëÁßµé ¾Õ¿¡ ¼­±æ ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á» ´õ Ä£±ÙÇÏ°Ô ´Ù°¡°¡±â À§ÇØ È°µ¿¸íµµ º¯°æÇß°í, ¾Ù¹ü ÄÁ¼Á°ú °î ¼±Á¤, Æí°î µî¿¡¼­µµ ÁÖº¯ÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àû±Ø ¼ö¿ëÇØ ¹Ý¿µÇß´Ù.

±×´Â “¸¹Àº ÆÒµéÀÌ ±â´Ù·Á ÁØ °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ±×·¸´Ù ÇØµµ ³» Á÷¾÷Àº °¡¼ö”¶ó¸ç, “¸ðµç ¿ª·®À» ¹ßÈÖÇØ ¿­½ÉÈ÷ ¸¸µç ¾Ù¹üÀÎ ¸¸Å­ ¸¹Àº ºÐµé°ú °ø°¨ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ÀÌÁ¦ ÇÔ²² »ç´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÁÖ°í ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °¡¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.        µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±×·ì ºí·¢ÇÎÅ©¿Í ¹è¿ì ¿ìµµÈ¯, 5ÀÎ 5»ö
  • ¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»çÀÎ¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØãÒ °íÁ¾¿­¿¬, º»°Ý Á¸Àç°¨ ÀÌ²ø¸ç ¡®È£Æò¡¯
  • ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ, MBC »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ '½Ã°£' ´ëº» ÀÎÁõ '¿ª´ë±Þ ¾Ç¿ªÀÇ ÄÄ¹é'
  • ¡®ºÒ¹ýÀÚ±Ý ÀÇÈ¤¡¯³ëÈ¸Âù Á¤ÀÇ´çÀÇ¿ø, ¾ÆÆÄÆ®¼­ Åõ½Å »ç¸Á
  • ¹è¿ì ÀüÀÍ·É, SBS ¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù¡¯ ±ôÂ¦ µîÀå
    • ±×·ì ºí·¢ÇÎÅ©¿Í ¹è¿ì ¿ìµµÈ¯, 5ÀÎ 5»ö ±×·ì ºí·¢ÇÎÅ©¿Í ¹è¿ì ¿ìµµÈ¯, 5ÀÎ 5»ö
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    È²¿îÇÏ ¿ï»ê°æÂûÃ»Àå À¯ÀÓ
    2
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç 2018³â ÀÓ±ÝÇù»ó ÃÖÁ¾ Å¸°á, ¿©¸§ÈÞ°¡Àü ¸¶¹«¸® 8³â¸¸
    3
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¡®½ÇÀû¼îÅ©¡¯¡¦»ó¹Ý±â ¿µ¾÷ÀÍ 37.1% °Ý°¨
    4
    Àü±¹±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ÁöºÎ¿Í LGÀüÀÚ È¿¹®Á¡,ºÏ±¸°Ç°­°¡Á¤¡¤´Ù¹®È­°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ¿¡ ¼±Ç³±â 55´ë Àü´Þ
    5
    ¡®ÀüÅë½ÃÀå À°¼º Æ¯º°¹ý¡¯ °³Á¤¾È ±¹È¸ Åë°ú
    6
    ¿ï»ê½Ã ÇàÁ¤ºÎ½ÃÀå Çã¾ð¿í À¯ÀÓ °¡´Ú
    7
    [Á¦7´ë ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ »óÀÓÀ§¿øÀå¿¡°Ô µè´Â´Ù]¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ »çÅÂÇØ°á À§ÇØ ½ÃÀÇÈ¸µµ Àû±Ø ³ë·Â¡±
    8
    ¹Ì±¹, À¯·´ó³ °ü¼¼ º¸·ù¡¦¿ï»ê ó³¾÷°è ±â´ë°¨
    9
    ¹ÌÆ÷Á¶¼± ¼±¹Úºí·Ï °øÀå Ã¶°ÅÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¡®ÇØ¾ç°ø¿øÈ­¡¯ ºü¸£¸é ³»³âºÎÅÍ ÃßÁø
    10
    ¡°¿Ã ¿©¸§ÈÞ°¡´Â Æø¿°µµ ºñ²¸°¡´Â ¿ï»ê µ¿±¸·Î¡±
    ¿ï»ê¹«¿ëÇùÈ¸ 29ÀÏ ÀÏ»êÇØ¼ö¿åÀå Æ¯¼³¹«´ë¼­ °ø¿¬
    Åëµµ»ç ¼ºº¸¹Ú¹°°ü ºÒÈ­¹Ý ÀÛÇ°Àü °³¸·
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 7¿ù 27ÀÏ~)
    Á¶°¢°¡ ±èÀ¯¼® °³ÀÎÀü¡¦½ÅÈ­¸¶À»¿¹¼úÀÎÃÌ °¶·¯¸®
    ¡°¿ï»ê ¹ÂÁö¼Ç°ú ½Ã¹ÎµéÀ» ¡®¿­¸° ¹«´ë¡¯·Î ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù¡±

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr