'¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ' ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, »ç½Ç°¨ ´õÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¸Å·Â ¹ß»ê

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.30 ¿ù 17:39
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½ÂÀÎ 2018.07.30  
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‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ ÀÌ½ÂÁØÀÇ ¿Ïº®ÇÑ °íÁ¾¿¬±â°¡ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

tvNÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’(±Øº» ±èÀº¼÷/¿¬Ãâ ÀÌÀÀº¹/Á¦ÀÛ È­¾Ø´ãÇÈÃÄ½º,½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï)¿¡¼­ ´ëÇÑÁ¦±¹ Á¦1´ë È²Á¦ °íÁ¾À¸·Î ºÐÇØ ¿­¿¬ÁßÀÎÀÌ½ÂÁØÀº È¸¸¦ °ÅµìÇÒ¼ö·Ï»ç½Ç°¨ÀÖ´Â ¿¬±â·Î °íÁ¾ÀÌ¶õ ¹è¿ªÀ» ¿Ïº®È÷ ¿Ï¼º½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ÁÖ ¹æ¼ÛºÐÀ» ÅëÇØ¾îÁö·¯¿î ½Ã´ë ¾Õ¿¡ ³õÀÎ °íÁ¾ÀÇ º¹Àâ´Ù´ÜÇÑ °¨Á¤¼±ÀÌ ´õ¿í ¿©½ÇÈ÷ ±×·ÁÁ³´Ù.
±ØÁß ÀÏº»±ºÀÇ Á¶¼±ÀÎ ÃÑ»ì»ç°ÇÀ¸·Î ¶Ç ÇÑ¹ø ºÐÀïÀÌ ÀÏ°í, °íÁ¾Àº ºÐ³ëÇÏ°í °­·Â ´ëÀÀÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ¹«·ÂÇÑ Á¶¼±À» µÐ Á¦3±¹µéÀÇ ¿©ÀüÈ÷ ºÎ´çÇÑ °£¼·°ú ÅÂµµ¿¡ ±Ùº»Àû ¹æµµ°¡ ¾ø´Â Çö½Ç ¼Ó¹«±â·Â°ú ³ª¾àÇÔÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø´Â °íÁ¾ÀÇ ¸ð½À¿¡¼­ ´ç½ÃÀÇ ºñ±ØÀûÀÌ°í Ã³ÂüÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÁüÀÛÄÉ Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Ú¸¿ÍÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ Á¶¾ðÀ» µè°íÀÚµéÀÎ À¯Áø(ÀÌº´Çå ºÐ)°úÀÇ ´ëÈ­¿¡¼­ °íÁ¾ÀÇ ±â´ë¿Í ½Ç¸Á, ÁÂÀý µî ¼ö ¸¹Àº °¨Á¤µéÀÌ ¿³º¸ÀÌ¸ç ½Ã´ë¸¦ ÇâÇÑ È¥¶õÀ» º¸´Ù Àý½ÇÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀÇ Å¹¿ùÇÑ ¹ß¼º°ú ¼¶¼¼ÇÑ Ç¥Á¤¿¬±â°¡ °íÁ¾ÀÇ ¸Å ¼ø°£ ±Þº¯ÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â Èûµç ½É°æÀ» ´õ¿í »ç½Ç°¨ ÀÖ°Ô Ç¥ÇöÇØ³»°í ÀÖ´Ù.½Ã½Ã°¢°¢ º¯È­ÇÏ´Â °¨Á¤¼±¿¡ ¼³µæ·ÂÀ» ºÒ¾î³Ö´Â ¹è¿ª ¼ÒÈ­·Â°ú ´ë»çÀü´Þ·ÂÀ¸·Î Àý·Î °íÁ¾¿¡ ¸ôÀÔÇÏ°Ô ¸¸µé¸ç ±Ø ºÐÀ§±âÀÇ Áß½ÉÀ» Àâ¾ÆÁÖ°í ÀÖ´Ù.

Ã¹ µîÀåºÎÅÍ ÀÌ½ÂÁØ¸¸ÀÇ °íÁ¾À» Åº»ý½ÃÄ×´ø ±×´Â ¸ÅÈ¸ ¿Ïº®ÇÑ ½ÌÅ©·ÎÀ²·Î°íÁ¾ÀÇ ¼­»ç¸¦ ¿Ï¼º½ÃÅ°¸ç È£ÆòÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 7¿ù 30ÀÏ~)
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    Åëµµ»ç ¼ºº¸¹Ú¹°°ü ºÒÈ­¹Ý ÀÛÇ°Àü °³¸·
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