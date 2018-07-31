¹è¿ì ¾ÈÃ¢È¯, ¶ó¹Ì¶õ¡¤ÀÌ¼º°æ°ú ÇÔ²² ¿µÈ­ '°ÉÄ°½º' Ãâ¿¬È®Á¤

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'½½±â·Î¿î°¨»§»ýÈ°' ¶Ê¸¶´Ï ¾ÈÃ¢È¯ÀÌ ¿µÈ‘°ÉÄ°½º’ÀÇ Ãâ¿¬À» È®Á¤Áö¾ú´Ù.
¿µÈ'°ÉÄ°½º'´Â Àü¼³ÀûÀÎ ¿¡ÀÌ½º Çü»ç¿´Áö¸¸ °áÈ¥ÈÄ ¹Î¿ø ½Ç³»±ÙÁ÷À¸·Î ÀÏÇÏ°Ô µÈ '¹Ì¿µ'(¶ó¹Ì¶õ)°ú »ç°í¸¦ Ä¡°í ¹Î¿ø½Ç·Î ¹ß·É³ ÃÊÂ¥Çü»ç 'ÁöÇý'(ÀÌ¼º°æ)°¡ ¸¸³ª ¿ì¿¬È÷ ¹üÁË»ç°ÇÀ» ÂÑ°ÔµÇ´Â ÄÚ¹Í ¾×¼Ç¼ö»ç±ØÀÌ´Ù.
±ØÁß ¾ÈÃ¢È¯ÀÌ ¸ÃÀº ¿ªÇÒÀº ¸¶¾à»ç¹ü Àü°úÀÚ '»óµÎ'. ¹ÓÁö¾ÊÀº ÄÚ¹ÍÇÑ ¸Å·ÂÀÇ Ä³¸¯ÅÍ·Î »õ·Î¿î ¿¬±âº¯½ÅÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾ÈÃ¢È¯Àº 10³âÀÌ»óÀÇ ¿¬±Ø¹«´ë°æÇèÀ» ½×Àº ¿¬±âÆÄ¹è¿ì´Ù.
µå¶ó¸¶¿¡¼´Â 2017³â tvNÀÇ '½½±â·Î¿î°¨»§»ýÈ°'¿¡¼ '¶Ê¸¶´Ï' ¿ªÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ´«µµÀåÀ» ÂïÀº ÀÌÈÄ OCN¿À¸®Áö³Î '¹Ì½ºÆ®¸®½º'¿¡¼ ¸®ÇÃ¸®ÁõÈÄ±ºÀ» °¡Áø 'Ã¢Çö'¿ªÀ¸·Î ¿Ïº®ÇÏ°Ô º¯½ÅÇÏ¿© ÈÁ¦°¡ µÇ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ¿µÈ '°ÉÄ°½º'¸¦ ÅëÇØ ±âÁ¸ÀÇ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÀÌÀº ½ºÅ©¸°¿¡¼ÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¿µÈ '°ÉÄ°½º'(°¡Á¦)´Â µ¶¸³¿µÈ 'Àå±â¿Õ:°¡¶ô½ÃÀå·¹º¼·ç¼Ç'À¸·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀº ½Å¿¹ Á¤´Ù¿ø°¨µ¶ÀÇ Ã¹ »ó¾÷¿µÈ µ¥ºßÀÛÀÌ´Ù.
¶ó¹Ì¶õ, ÀÌ¼º°æ, À±»óÇö, ÃÖ¼ö¿µµîÀÌ Ãâ¿¬À» È®Á¤Áö¾úÀ¸¸ç, Áö³ 7¿ù5ÀÏºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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