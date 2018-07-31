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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.31 È­ 16:17
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'½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3' ¾È¿ì¿¬, ¿¬ÇÏ³²? »ó³²ÀÚ ¸ð½À¿¡ ¡°½Ã¼±ÁýÁß¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.31  
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‘½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù3’ ¾È¿ì¿¬ÀÇ ·ÎÄÚÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â Çàº¸°¡ ½ÃÀÛµÇ¾ú´Ù.

tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî’(±Øº» ÀÓ¼ö¹Ì, ¿¬Ãâ ÃÖ±Ô½Ä,Á¤Çü°Ç)¿¡¼­ ¼±¿ì¼± ¿ªÀ¸·Î È°¾à ÁßÀÎ ¾È¿ì¿¬ÀÌ ‘¿¬ÇÏ³²’°ú ‘»ó³²ÀÚ’ »ó¹ÝµÈ ¸Å·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ ¹ß»êÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.

30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ 5È­ ¹æ¼ÛºÐÀ» ÅëÇØ ¼­¿¬(ÀÌÁÖ¿ì ºÐ)¿¡°Ô ±îÄ¥ÇÏ°í Ã¶º®³²ÀÇ ¸ð½À¸¸ º¸¿©Áá´ø ¼±¿ì¼±ÀÇ »õ·Î¿î ¸ð½ÀµéÀÌ µå·¯³ª¸é¼­ ±ØÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÑ °Í.

5È­¿¡¼­ ¼±Àº ¼­¿¬°ú ´ÙÅõ´Ù ³Ñ¾îÁ® ÀÔ¼úÀÌ ´êÀ» »· ÇØ ´çÈ²ÇÑ ¸ð½ÀÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù. ±×·± ¼±ÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ Èï¹Ì·Î¿î ¼­¿¬Àº ´õ °ú°¨ÇÑ ½ºÅ²½ÊÀ¸·Î ¼±À» ´çÈ²ÇÏ°Ô Çß´Âµ¥, Áö±Ý²¯ º¸¿©ÁØ ‘±îµµ³²’ÀÌ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î¿Í´Â ´Ù¸£°Ô ¼øÁøÇÑ ¸ð½À¿¡ ÀÇ¿ÜÀÇ ±Í¿©¿òÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç ¿¬ÇÏ³²ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¹Ì¼Ò¸¦ À¯¹ßÇß´Ù.

±ØÀÇ ÈÄ¹ÝºÎ¿¡¼­´Â ¸Å¹ø ´çÇÏ°í ÀÖÀ» ÁÙ¸¸ ¾Ë¾Ò´ø ¼±ÀÌ ¹Ý°Ý¿¡ ³ª¼­¸ç Èï¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù. ¼­¿¬À» °ÅÄ¥°Ô Ä§´ë¿¡ ´¯È÷¸ç ÀÔ¼úÀÌ ´ê±â Á÷Àü±îÁö ¾ó±¼À» ¸¶ÁÖÇÏ°í “³ªµµ ¾ó¸¶µçÁö ³ÑÀ» ¼ö ÀÖ¾î! ¼±! ±×·¯´Ï±î ¾ÕÀ¸·Î Á¶½ÉÇØ¿ä!” ¶ó¸ç ¹Ú·Â ³ÑÄ¡´Â ¹ÝÀü¸é¸ð¸¦ µå·¯³Â´Ù.

¾Õ¼­ ´çÈ²ÇÏ´ø ¸ð½À°ú´Â »ó¹ÝµÈ ³²ÀÚ´Ù¿î ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ´Â ¸ð½À ¶ÇÇÑ ¿³º¼ ¼ö ÀÖ¾î ´Ù½ÃÇÑ¹ø ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

ÀÌ¿¡ ¼±°ú ¼­¿¬ÀÇ °ü°è¿¡ º¯È­°¡ »ý±æ Á¶ÁüÀÌ º¸ÀÌ¸é¼­ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù. 

±ØÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ È¯±â½ÃÅ°´Â ¼±°ú ¼­¿¬ÀÇ ÄÉ¹Ì°¡ ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶² °ü°è¸¦ Çü¼ºÇÒÁö ±â´ëµÈ´Ù.

ÇÑÆí ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3’´Â ¸ÅÁÖ ¿ù, È­¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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