¹è¿ì À±Áø¼Ö,'¸¶³àÀÇ »ç¶û'Ãâ¿¬. ¿À´Â 3È­ ±ôÂ¦ ÇÕ·ù ¿¹°í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.31 È­ 16:17
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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Áö³­ 25ÀÏ¿¡ Ã¹ ¹æ¼Û µÈ MBN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’(¹ÚÂùÀ² ¿¬Ãâ, ¼ÕÀºÇý ¹Ú¼¼Àº ±Øº»)Àº 50³â ÀüÅë ±¹¹äÁýÀ» ¿î¿µÇÏ´Â °ÉÅ©ÇÒ¸Å-ÆÐ¿Õ»ö-·¯ºí¸® ¸¸Âõ ¸¶³à 3ÀÎ¹æ°ú µ¿°ÅÇÏ°Ô µÈ ±¹¹äÁý °Ç¹°ÁÖÀÇ ¾ôÈ÷°í ¼³Å² ¹þ¾î³¯ ¼ö ¾ø´Â ÆÇÅ¸Áö ·Î¸Ç½º.MBN µå¶ó¸¶ Ã¹¹æ ÃÖ°í½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ À±Áø¼ÖÀº ÇÑ¶§ ±ºÅë·ÉÀ¸·Î ºÒ¸®¿ì´ø ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸ ¼ÛÇÏ°æ ¿ªÀ» ¸Ã´Â´Ù.ÇöÀç´Â µ¥ºß 6°³¿ùÂ÷ ÈÄ¹è ¾ÆÀÌµ¹¿¡ ¹Ð¸° ½Å¼¼·Î³ÃÁ¤ÇÑ Çö½Ç ¾Õ¿¡ ÀÛ¾ÆÁö´Â ÇÏ°æÀÇ Â§³»³ª´Â ¸ð½ÀÀ» ÅëÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿¬¹Î°ú °ø°¨À» »ì Àü¸ÁÀÌ´Ù. 

¶ÇÇÑ ±ØÁß ¾î¸± ÀûºÎÅÍ ¾Ë°í Áö³½ ¼ºÅÂ(Çö¿ì ºÐ)¿Í 3³â¸¸¿¡ ÀçÈ¸ÇÏ´Â ÇÏ°æÀÌÁÖÀÎ°øµé »çÀÌ, ¾î¶² Àü°³¸¦ ¸ô°í¿Ã Áö ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.

¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ »çÁø¿¡¼­´Â ÃÔ¿µ ³»³» È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÒÁö ¾Ê´Â À±Áø¼ÖÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù. ½ºÅÇ°ú ´ëÈ­¸¦ ³ª´©°í ÃÔ¿µ ¼ÒÇ°À¸·Î Àå³­À» Ä¡´Â µî ÃÔ¿µÀå ºÐÀ§±â¸¦ È­±â¾Ö¾ÖÇÏ°Ô ¸¸µå´Â À±Áø¼Ö¸¸ÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ ÁøÁöÇÏ°Ô ´ëº»À» º¸´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç ¹àÀº ¿¡³ÊÁö¿Í ÇÔ²² ÃÔ¿µ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Â ÁøÁßÇÑ ¸éµµ ¿³º¼ ¼ö ÀÖ¾î ÀÌ¹ø ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’¿¡ ±ôÂ¦ µîÀåÇØ ¼±º¸ÀÏ À±Áø¼ÖÀÇ Ä³¸¯ÅÍ º¯½ÅÀÌ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.

¾Õ¼­ À±Áø¼ÖÀº ‘ºÎ¾Ïµ¿ º¹¼öÀÚµé’¿¡¼­ ±â°£Á¦ Ã¼À°±³»ç Èñ°æÀ¸·Î ºÐÇØ ³ì·ÏÄ¡ ¸øÇÑ »çÈ¸»ýÈ°ÀÇ ¼³¿òÀ» ¼¶¼¼ÇÏ°í °ø°¨ ÀÖ°Ô ±×·Á³Â´Ù.ÃÖ±Ù¿¡´Â ‘À¸¶óÂ÷Â÷ ¿ÍÀÌÅ°Å°’¿¡¼­ ÀÌÀÌ°æ°ú ½ºÄµµé¿¡ ÈÖ¸»¸° Åé½ºÅ¸ ½Åµð ¿ªÀ¸·Î Æ¯º° Ãâ¿¬ÇØ ½Ì±×·´°í »óÅ­ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â µî ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõÇÏ¸ç ¹è¿ì·Î¼­ ¾ÈÂøÇÑ ¿¬±âÇàº¸¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’Àº ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ ¹ã 11½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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