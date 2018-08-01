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ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ï»ê¡¤ºÎ»ê¡¤°æ³²Áö¿ª ¼¹ÎµéÀº BNK°æ³²ÀºÇà ¿µ¾÷Á¡À» ÅëÇØ ¼¹Î±ÝÀ¶ °ü·Ã »óÇ°°ú Á¦µµ µî °¢Á¾ Á¤º¸¸¦ ¾È³» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
Æ¯È÷ BNK°æ³²ÀºÇàÀº ²Þ°ú Èñ¸Á ³ª´®Ã¢±¸¸¦¼¹Î¡¤¼Ò»ó°øÀÎ ±ÝÀ¶ Áö¿ø»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Ã¤¹« Á¶Á¤°ú Àç¹«»ó´ã µîÀ» ÅëÇØ ±ÝÀ¶ ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡°Ô½Å¿ëÈ¸º¹°ú ±ÝÀ¶°Å·¡ Á¤»óÈ ±×¸®°í Àç»ê Çü¼º°ú Áõ½Ä ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿©½Å¿µ¾÷º»ºÎ ±è¼¼ÁØ »ó¹«´Â ¡°²Þ°ú Èñ¸Á ³ª´®Ã¢±¸´Â ¼¹ÎµéÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÅ°°í Èñ¸ÁÀ» Å°¿ì´Â °ø°£ÀÌ´Ù. BNK°æ³²ÀºÇà¸ðµç ¿µ¾÷Á¡¿¡ ¼³Ä¡µÅ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ¸¹Àº ¼¹ÎµéÀÌ Ã£¾Æ¿Í ÀÌ¿ë ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí BNK°æ³²ÀºÇàÀº Æ÷¿ëÀû±ÝÀ¶ ½ÇÃµÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î Àú¼Òµæ¤ýÀú½Å¿ë ¼¹Î 650¾ï¿ø, ¼Ò»ó°øÀÎ 375¾ï¿ø µî ¼¹Î±ÝÀ¶ Áö¿ø ±Ô¸ð¸¦ 1025¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î È®´ëÇß´Ù.
¶Ç »õÈñ¸ÁÈ¦¾¾´ëÃâ¥±¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼Ò»ó°øÀÎ´ëÃâ µî ¼¹Î±ÝÀ¶ ÁÖ¿ä »óÇ°¿¡ ´ëÇØ´ëÃâ±Ý¸®¸¦ 0.2~1.0%p±îÁö ÀÎÇÏÇÏ´Â µî ¼¹Î¡¤¼Ò»ó°øÀÎµéÀÇ ±ÝÀ¶ºÎ´ãÀ» ´ú¾î ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
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