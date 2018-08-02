°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.2 ¸ñ 23:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
'¸¶³àÀÇ »ç¶û' À±Áø¼Ö, Â§³»³ª´Â¸ð½À¿¡ ÄÚ³¡ ÂôÇÑ ¿©¿î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹æ¼ÛÈ­¸é Ä¸Ã³

MBN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ '¸¶³àÀÇ »ç¶û'¿¡ À±Áø¼ÖÀÌ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬Çß´Ù.

MBN µå¶ó¸¶ Ã¹¹æ ÃÖ°í½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û(¹ÚÂùÀ² ¿¬Ãâ, ¼ÕÀºÇý ¹Ú¼¼Àº ±Øº»)’¿¡ À±Áø¼ÖÀÌ ¼ÛÇÏ°æ ¿ªÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿¬¹Î°ú °ø°¨À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

À±Áø¼ÖÀºÇÑ¶§ ±ºÅë·ÉÀ¸·ÎºÒ¸®¿ì´ø ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸ ¼ÛÇÏ°æ ¿ªÀ¸·ÎºÐÇØ ½ºÅ¸ÀÇ ºñ¾Ö¸¦ ¿¬±âÇß´Ù.

µ¥ºß 6°³¿ùÂ÷ ÈÄ¹è ¾ÆÀÌµ¹¿¡°Ô ¹Ð¸®°í, ½ÉÁö¾î ÀÚ½ÅÀÇ ¸Å´ÏÀú, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®ÇÑÅ×±îÁö ¹«½Ã´çÇÏ´Â ¸ô¶ôÇÑ ½ºÅ¸·Î µîÀå. ±ØÁß ÈÄ¹è ¿¡ÀÌ¹Ì¿ÍÀÇ ²÷ÀÓ¾ø´Â ½Å°æÀü°ú ¶æÇÏÁö ¾Ê°Ô ´Ù½Ã ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ±â±îÁöÀÇ ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ Çö½ÇÀ» ¼Óµµ°¨ ÀÖ°í Ç³¼ºÇÏ°Ô ÀÌ²ø¾ú´Ù.

¿¡ÀÌ¹Ì¿ÍÀÇ ´ÙÅù¿¡ ¸öµµ ¸¶À½µµ ¸¸½ÅÃ¢ÀÌ°¡ µÈ ¸ð½ÀÀÇ ÇÏ°æÀº ¾î¸± ÀûºÎÅÍ ¾Ë°í Áö³»´ø ¼ºÅÂ(Çö¿ì ºÐ)¿Í 3³â¸¸¿¡ ÀçÈ¸ÇØ ±×·ÎºÎÅÍ µû¶æÇÑ À§·Î¿Í ¿ë±â¸¦ ¾ò°í ½É±âÀÏÀüÇÑ´Ù.

¼ºÅÂÀÇ µµ¿òÀ¸·Î ¸¶³à ±¹¹äÁý ¼·¿Ü¸¦ ¼º»ç½ÃÄ×°í, È­±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â°¡ ÀÌ¾îÁ³Áö¸¸ ÁøÇàÀº ¼øÁ¶·ÓÁö ¸øÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÇØ°áÇÏ°íÀÚ Á÷Á¢ ³ª¼± ÇÏ°æÀÌ ¸ðµÎÀÇ ÀÀ¿øÀ» ¹ÞÀÚ ÁúÅõÇÑ ¿¡ÀÌ¹Ì´Â ÈÑ¹æÀ» ³õ°í, °á±¹ ÆÈÆÈ ²ú´Â ¶Ò¹è±â¸¦ ¾þ°í ¸¶´Â »ç´ÜÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù.

¸ðµç°Ô ÇÏ°æÀÇ Å¿ÀÌ µÇ°í, ¶Ç ÇÑ¹ø ¿Ü¸é¹Þ´Â ½Å¼¼°¡ µÈ ÇÏ°æÀÇ ºñÂüÇÑ ¸ð½ÀÀº Â§³»¸¦ À¯¹ßÇÏ¸ç Àý·Î ÄÚ³¡À» ÂôÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌÃ³·³ À±Áø¼ÖÀº ³ÃÁ¤ÇÑ Çö½Ç ¾Õ¿¡ ÀÛ¾ÆÁö´Â ÇÏ°æÀÇ Â§ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÅëÇØ ·Ñ·¯ÄÚ½ºÅÍ °°Àº ¿¬¿¹°è »ýÈ°À» Çö½ÇÀûÀ¸·Î ´ã¾Æ³» °ø°¨À» ¾ò¾ú´Ù.

Æ¯È÷ ¹æ¼Û¸»¹ÌÀç¹ú 3¼¼ÀÎ ¼ºÅÂ¿ÍÀÇ ¿­¾Ö¼³·Î ÁÖº¯ÀÇ »óÈ²ÀÌ 180µµ ¹Ù²î°Ô µÇ°í ÀÌ ¸ðµç Çö½ÇÀÌ Áö°Ü¿î µíÇÑ ÇÏ°æÀÇ ¾µ¾µÇÑ ´«ºû¿¡¼­ ´À²¸Áö´Â ¼¶¼¼ÇÑ ³»¸é ¿¬±â´Â ¿©¿îÀ» ÀÚ¾Æ³»¸ç ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.

¾Õ¼­ ‘À¸¶óÂ÷Â÷¿ÍÀÌÅ°Å°’¿¡¼­ÀÌÀÌ°æ°ú ½ºÄµµé¿¡ ÈÖ¸»¸° Åé½ºÅ¸ ½Åµð ¿ªÀ¸·Î Æ¯º° Ãâ¿¬ÇØ È°¾àÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’¿¡¼­´Â ¶Ç ´Ù¸¥ »ç¿¬ÀÇ ½ºÅ¸ ¿ªÇÒ¿¡ ÀçµµÀüÇØ º¸´Ù ¼º¼÷ÇØÁö°í ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ´Â ¿¬±â·ÂÀ» ¼±º¸¿© È£ÆòÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

°¡¼ö¿¡¼­ ¿¬±âÀÚ·Î ÀüÇâ, ‘¿ìÁÖÀÇ º°ÀÌ’, ‘ºÎ¾Ïµ¿ º¹¼öÀÚµé’ µî ²ÙÁØÈ÷ ¿¬±âÇà¬º¸¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¹è¿ì·Î¼­ ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.

MBN'¸¶³àÀÇ »ç¶ûÀº ¸ÅÁÖ ¼ö¸ñ ¹ã 11½Ã¿¡ ¹æ¼Û.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§³Ê, Ä«Æä µå·ÓÅ¾ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹
  • MBC µå¶ó¸¶ ¡®½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ¼Ò¸§ µ¸´Â Àý´ë ¾ÇÀÇ Ã¹ µîÀå
  • ¹è¿ì °í¼öÈñ, MBN ¡®¸¶³àÀÇ »ç¶û¡¯ ¸Å·Â ³ÑÄ¡´Â Ã¹ µîÀåÀ¸·Î °ü½É ÁýÁß
  • °¡¼ö ''¹Ì½ºÅ¸½ö', 10³â ¸¸¿¡ 2Áý ¾Æ³¯·Î±× °¨¼º °¡¿ä ¡®¸»ÇØÁà¡¯ ¹ßÇ¥
  • ¡®½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3' ¹è¿ì ¾È¿ì¿¬, Æø¿°¼Ó ½Ã¿øÇÑ ·¯ºí¸® ÇÔ¹Ú¿ôÀ½
    • ´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§³Ê, Ä«Æä µå·ÓÅ¾ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹ ´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§³Ê, Ä«Æä µå·ÓÅ¾ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹Î¼±6±â ¿ï»ê½Ã ºÎÀûÁ¤ ½ÂÁøÀÎ»ç Àû¹ß
    2
    ¼®³²»ç°è°î ºÒ¹ý ¾ß¿µ½Ã¼³¹° È® °È¾î³»
    3
    ¡°´ëÃâ±Ý¸® ±ÔÁ¦ÇØ¾ß¡± ¿ï»ê Á¶¼± ÅðÁ÷ÀÚ ±¹¹ÎÃ»¿ø
    4
    ½Åºñ¾ÆÆÄÆ® ½Ç»ç µå¶ó¸¶ '±â¾ï, ÇÏ¸®' ¸ÞÀÌÅ· ¿µ»ó °ø°³
    5
    [ÀÎ»ç]¡á¿ï»ê ºÏ±¸Ã»(8¿ù3ÀÏÀÚ)
    6
    ÀÎ±â¸ôÀÌ µ¿Ãµ¹°³îÀÌÀå ÁÖÂ÷°ø°£ ºÎÁ· ¸ö»ì
    7
    [µ¥½ºÅ©Ä®·³]¿ï»ê, ÆÛÆåÆ® ½ºÅèÀÌ ¸ô·Á¿Â´Ù
    8
    [ÀÎ»ç]¡á¿ï»ê Áß±¸Ã»(8¿ù3ÀÏÀÚ)
    9
    [¶°³ª¿ä, ÁÖ¸»ÃàÁ¦]¹«´õÀ§ ÇÑ¹æ¿¡ ³¯·ÁÁÙ ½Ã¿øÇÑ ¹°°¡·Î ¶°³ªÀÚ
    10
    [ÀÎ»ç]¡á¿ï»ê ³²±¸Ã»(8¿ù3ÀÏÀÚ)
    ¡®3Æ÷¼¼´ë¡¯ ³×³²³àÀÇ À¯ÄèÇÑ ·Î¸Ç½º±Ø
    ¿ï»êÄÜ¼­Æ®ÄâÀÌ¾î ¿À´Ã ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü¼­ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸
    ¿ï»ê´ë ¹Ì´ë µ¿¹®µé ¼­¿ï ³ªµéÀÌÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 8¿ù 3ÀÏ~)
    ¿ï»ê°ú Á¦ÁÖ, ±×¸²À¸·Î ÀÕ´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr