'¸¶³àÀÇ »ç¶û' À±Áø¼Ö, Â§³»³ª´Â¸ð½À¿¡ ÄÚ³¡ ÂôÇÑ ¿©¿î

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MBN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ '¸¶³àÀÇ »ç¶û'¿¡ À±Áø¼ÖÀÌ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬Çß´Ù.
MBN µå¶ó¸¶ Ã¹¹æ ÃÖ°í½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û(¹ÚÂùÀ² ¿¬Ãâ, ¼ÕÀºÇý ¹Ú¼¼Àº ±Øº»)’¿¡ À±Áø¼ÖÀÌ ¼ÛÇÏ°æ ¿ªÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿¬¹Î°ú °ø°¨À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
À±Áø¼ÖÀºÇÑ¶§ ±ºÅë·ÉÀ¸·ÎºÒ¸®¿ì´ø ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸ ¼ÛÇÏ°æ ¿ªÀ¸·ÎºÐÇØ ½ºÅ¸ÀÇ ºñ¾Ö¸¦ ¿¬±âÇß´Ù.
µ¥ºß 6°³¿ùÂ÷ ÈÄ¹è ¾ÆÀÌµ¹¿¡°Ô ¹Ð¸®°í, ½ÉÁö¾î ÀÚ½ÅÀÇ ¸Å´ÏÀú, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®ÇÑÅ×±îÁö ¹«½Ã´çÇÏ´Â ¸ô¶ôÇÑ ½ºÅ¸·Î µîÀå. ±ØÁß ÈÄ¹è ¿¡ÀÌ¹Ì¿ÍÀÇ ²÷ÀÓ¾ø´Â ½Å°æÀü°ú ¶æÇÏÁö ¾Ê°Ô ´Ù½Ã ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ±â±îÁöÀÇ ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ Çö½ÇÀ» ¼Óµµ°¨ ÀÖ°í Ç³¼ºÇÏ°Ô ÀÌ²ø¾ú´Ù.
¿¡ÀÌ¹Ì¿ÍÀÇ ´ÙÅù¿¡ ¸öµµ ¸¶À½µµ ¸¸½ÅÃ¢ÀÌ°¡ µÈ ¸ð½ÀÀÇ ÇÏ°æÀº ¾î¸± ÀûºÎÅÍ ¾Ë°í Áö³»´ø ¼ºÅÂ(Çö¿ì ºÐ)¿Í 3³â¸¸¿¡ ÀçÈ¸ÇØ ±×·ÎºÎÅÍ µû¶æÇÑ À§·Î¿Í ¿ë±â¸¦ ¾ò°í ½É±âÀÏÀüÇÑ´Ù.
¼ºÅÂÀÇ µµ¿òÀ¸·Î ¸¶³à ±¹¹äÁý ¼·¿Ü¸¦ ¼º»ç½ÃÄ×°í, È±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â°¡ ÀÌ¾îÁ³Áö¸¸ ÁøÇàÀº ¼øÁ¶·ÓÁö ¸øÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÇØ°áÇÏ°íÀÚ Á÷Á¢ ³ª¼± ÇÏ°æÀÌ ¸ðµÎÀÇ ÀÀ¿øÀ» ¹ÞÀÚ ÁúÅõÇÑ ¿¡ÀÌ¹Ì´Â ÈÑ¹æÀ» ³õ°í, °á±¹ ÆÈÆÈ ²ú´Â ¶Ò¹è±â¸¦ ¾þ°í ¸¶´Â »ç´ÜÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù.
¸ðµç°Ô ÇÏ°æÀÇ Å¿ÀÌ µÇ°í, ¶Ç ÇÑ¹ø ¿Ü¸é¹Þ´Â ½Å¼¼°¡ µÈ ÇÏ°æÀÇ ºñÂüÇÑ ¸ð½ÀÀº Â§³»¸¦ À¯¹ßÇÏ¸ç Àý·Î ÄÚ³¡À» ÂôÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌÃ³·³ À±Áø¼ÖÀº ³ÃÁ¤ÇÑ Çö½Ç ¾Õ¿¡ ÀÛ¾ÆÁö´Â ÇÏ°æÀÇ Â§ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÅëÇØ ·Ñ·¯ÄÚ½ºÅÍ °°Àº ¿¬¿¹°è »ýÈ°À» Çö½ÇÀûÀ¸·Î ´ã¾Æ³» °ø°¨À» ¾ò¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ¹æ¼Û¸»¹ÌÀç¹ú 3¼¼ÀÎ ¼ºÅÂ¿ÍÀÇ ¿¾Ö¼³·Î ÁÖº¯ÀÇ »óÈ²ÀÌ 180µµ ¹Ù²î°Ô µÇ°í ÀÌ ¸ðµç Çö½ÇÀÌ Áö°Ü¿î µíÇÑ ÇÏ°æÀÇ ¾µ¾µÇÑ ´«ºû¿¡¼ ´À²¸Áö´Â ¼¶¼¼ÇÑ ³»¸é ¿¬±â´Â ¿©¿îÀ» ÀÚ¾Æ³»¸ç ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
¾Õ¼ ‘À¸¶óÂ÷Â÷¿ÍÀÌÅ°Å°’¿¡¼ÀÌÀÌ°æ°ú ½ºÄµµé¿¡ ÈÖ¸»¸° Åé½ºÅ¸ ½Åµð ¿ªÀ¸·Î Æ¯º° Ãâ¿¬ÇØ È°¾àÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’¿¡¼´Â ¶Ç ´Ù¸¥ »ç¿¬ÀÇ ½ºÅ¸ ¿ªÇÒ¿¡ ÀçµµÀüÇØ º¸´Ù ¼º¼÷ÇØÁö°í ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ´Â ¿¬±â·ÂÀ» ¼±º¸¿© È£ÆòÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
°¡¼ö¿¡¼ ¿¬±âÀÚ·Î ÀüÇâ, ‘¿ìÁÖÀÇ º°ÀÌ’, ‘ºÎ¾Ïµ¿ º¹¼öÀÚµé’ µî ²ÙÁØÈ÷ ¿¬±âÇà¬º¸¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¹è¿ì·Î¼ ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
MBN'¸¶³àÀÇ »ç¶ûÀº ¸ÅÁÖ ¼ö¸ñ ¹ã 11½Ã¿¡ ¹æ¼Û. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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