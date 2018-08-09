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¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø(º´¿øÀå Á¤À¶±â)Àº ÀÔ¿øÈ¯ÀÚµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¡®È¯ÀÚ°æÇèÆò°¡¡¯¿¡¼ Æò±Õ 87.48Á¡À» ¹Þ¾Æ Àü±¹ ÃÖ°í ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
º¸°Çº¹ÁöºÎ¿Í °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀÌ ÀÌ³¯ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®Á¦1Â÷ È¯ÀÚ°æÇèÆò°¡¡¯´Â ¡âÀÔ¿ø°æÇè 5°³ ¿µ¿ª(°£È£»ç¡¤ÀÇ»ç¼ºñ½º, Åõ¾à ¹× Ä¡·á°úÁ¤, º´¿øÈ¯°æ, È¯ÀÚ±Ç¸®º¸Àå)°ú ¡âÀü¹ÝÀû ÀÔ¿ø°æÇèÆò°¡ 1°³ ¿µ¿ª µî ÃÑ 6°³ Ç×¸ñÀ¸·Î ³ª´² ÁøÇàµÆ´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀº 6°³ Æò°¡Ç×¸ñ ºÎºÐ¿¡¼ ¸ðµÎ Àü±¹ Æò±Õ 83.56Á¡º¸´Ù ³ôÀº 87.48Á¡À» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â µ¿ÀÏ Á¾º°ÀÎ »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø°ú °æ»óÁö¿ª ÀÇ·á±â°üÀÇ Æò±ÕÄ¡º¸´Ù ¿ùµîÈ÷ ³ôÀº ¼öÄ¡´Ù.
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¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø ¾ÈÁ¾ÁØ ÀûÁ¤Áø·á°ü¸®½ÇÀåÀº ¡°ÃÖÃÊ·Î È¯ÀÚ°¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÑ ÀÇ·á¼ºñ½º È¯ÀÚ°æÇè Æò°¡°á°ú °ø°³´Â È¯ÀÚÁß½É ÀÇ·á¼ºñ½º Á¦°ø¿¡ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â Ã¹ °ÉÀ½ÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°¸¹Àº È¯ÀÚµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ±Í ±â¿ï¿© È¯ÀÚÁß½ÉÀÇ ÀÇ·á¹®È¸¦ ¸¸µé¾î °¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ¹ø È¯ÀÚ°æÇèÆò°¡ °á°ú´Â 2017³â 7¿ùºÎÅÍ 10¿ù±îÁö 500º´»ó ÀÌ»ó 92°³ Á¾ÇÕº´¿ø¿¡¼ ÀÔ¿ø°æÇèÀÌ ÀÖ´Â È¯ÀÚ 1¸¸4970¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ woosa@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >