°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.10 ±Ý 17:17
¿¬¿¹/½Ã»ç
µå¶ó¸¶ '½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ÂªÁö¸¸ °­·ÄÇß´ø ½Å½ºÆ¿·¯ ¡®¾Æ½¬¿î ÅðÀå¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã µå¶ó¸¶ '½Ã°£' ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ(¹æ¼ÛÈ­¸é Ä¸Ã³)

µå¶ó¸¶ ‘½Ã°£’ ±èÁ¤ÅÂ°¡ °­·ÄÇÑ Á¸Àç°¨À» ³²±â°í ¾Æ½¬¿î ¾È³çÀ» °íÇß´Ù.

ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌÀÍÀ» À§ÇØ¼­¶ó¸é ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ±Ø¾Ç¹«µµÇÑ ¾Ç¿ª ±ÝÅ×·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±èÁ¤ÅÂ´Â ¹æ¼Û ÀüºÎÅÍ Ú¸Ä£ Ä³¸¯ÅÍ µîÀåÀ» ¿¹°í, »õ·Î¿î ¾Ç¿ª Åº»ý¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ³ô¿´´Ù.

±èÁ¤ÅÂ°¡ ±×·Á³½ ãæ¾Ç¿ª ±ÝÅ×´Â Â÷ºÐÇÏ°í ³ÃÁ¤ÇÑ ¸»Åõ¿Í ºñ¿­ÇÑ Ç¥Á¤, Â÷°¡¿î ´«ºûÀ¸·Î ½Ã¼±À» ¾ÐµµÇß´Ù. 

Æ¯È÷ ±Ø ÃÊ¹Ý ÁöÇö(¼­Çö)°ú ±×ÀÇ ¾ö¸¶ÀÌÀÚ ±ÝÅ×ÀÇ Àü ¿¬ÀÎÀÎ Èñ¼÷(±èÈñÁ¤), ¼öÈ£(±èÁ¤Çö), °­½ÇÀå µî°úÀÇ ÆØÆØÇÑ ´ë¸³°ú ºñ¿­ÇÑ ¾ÇÇàÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ½ÃÀÛÀÇ ¹ßÆÇÀ» ´ÙÁø ±×´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ Àü°³¸¦ ÀÌ²ø¾î ³ª°¡¸ç, ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Áø°¡¸¦ ÀÔÁõÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ±×´Â ¸À±ò³ª´Â ¿¬±â¿Í ´ë»ç·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈ­Çß´Ù´Â È£ÆòÀ» ¹ÞÀ½°ú µ¿½Ã¿¡ ¶Ç ÇÑ¹ø ‘±èÁ¤ÅÂ Ç¥’ ¾Ç¿ªÀ» Åº»ý½ÃÄ×´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù. 

ÀÌÃ³·³ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¾Ç¿ª Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç ¾È¹æ ±ØÀåÀ» »ç·Î ÀâÀº ±×°¡ Áö³­ 5È¸, Å½¿åÀÌ ¸¸µé¾î ³½ ºñÂüÇÑ Á×À½À» ³¡À¸·Î ãæ¾Ç¿ª ±ÝÅ×¿ÍÀÇ ¾È³çÀ» °íÇØ ¾Æ½¬¿òÀ» ´õÇß´Ù.

ÇÑÆí, ‘±èÁ¤ÅÂ Ç¥’ ¾Ç¿ª ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» °üÅëÇß´ø ±×°¡ ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶² ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿ÃÁö ±×ÀÇ Çàº¸¿¡ ´ëÇÑ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹æÅº¼Ò³â´Ü Àá½ÇÁÖ°æ±âÀå °ø¿¬ 9¸¸¼® ¸ÅÁø
  • ¹è¿ì Á¤ÅÃÇö, À¥µå¶ó¸¶ '¸Û³É²Ç³É' ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µ Ä¿ÇÇÂ÷ ¼±¹°
  • ¡®½Å°úÇÔ²²2¡¯ »çÈêÂ° 342¸¸¸í¡¦400¸¸ µ¹ÆÄ ´«¾Õ
  • '¹Ì¼Ç ÀÓÆÄ¼­ºí6' °³ºÀ 11ÀÏÂ° 500¸¸ µ¹ÆÄ
  • ÀÌ´ÙÇØ, Áß±¹ È­ÀåÇ° ±¤°íÃÔ¿µ ÁøÇà...´ë·úÆÒ½É ¶Ç ÇÑ¹ø µé½â!
    • ¹æÅº¼Ò³â´Ü Àá½ÇÁÖ°æ±âÀå °ø¿¬ 9¸¸¼® ¸ÅÁø ¹æÅº¼Ò³â´Ü Àá½ÇÁÖ°æ±âÀå °ø¿¬ 9¸¸¼® ¸ÅÁø
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ´öÇÏ °ø¿µÂ÷°íÁö Á¶¼º º»°ÝÈ­, ´ë±Ô¸ð ³ë¼±º¯°æ ´ëÀÀÃ¥ ÇÊ¿ä
    2
    ºÒÈ²¡¤Å»¿ï»ê¡¦¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡ ÇÏ¶ô¼¼ Áö¼Ó
    3
    ¿ï»ê Áß±¸, Çõ½Åµµ½Ã ³» °ø°øµµ¼­°ü °Ç¸³ °ËÅä
    4
    ¿ï»ê ºÎÀ¯½Ä ÇØ»óÇ³·Â´ÜÁö, °æÁ¦¼º È®º¸¡¤ÁÖ¹Î¼³µæºÎÅÍ
    5
    Á¤ºÎ, ±×¸°º§Æ® °³¹ß½Ã ÀÓ´ëÁÖÅÃ ºñÀ² ³ôÀÎ´Ù
    6
    [¹ß¾ð´ë]¹«¼ÒÀ¯ÀÇ ¸®´õ½Ê
    7
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ±×·£Àú¡¤½î³ªÅ¸¡¤¸Æ½ºÅ©·çÁîµî 4°³ Â÷Á¾ µðÁ© ¸ðµ¨ »ý»ê Áß´ÜÇÑ´Ù
    8
    ¹Î¼±7±â ÁöÀÚÃ¼µé Áö¿ªÇö¾È ½Ã¹Î°ø·ÐÈ­·Î °áÁ¤
    9
    ¿ï»êÅ«¾Ö±â, Àü±¹ Ä³¸¯ÅÍ ´ëÀü¼­ ¡®Á¾°«Áý Àú·Â¡¯ ¸¾²¯ »Ë³»³×
    10
    ¹Ì¿øÈ­ÇÐ ³ë»ç ´ÜÇù °¥µî Àå±âÈ­ ±¹¸é
    ¹êµå Çõ¿ÀºÎÅÍ ¸Þ¸®¹ÙÀÌÃ÷Ä³¸®±îÁö¡¦¿ï»ê¿ùµå¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú ¶óÀÎ¾÷ È®...
    ÅÂÈ­°­ ½Ê¸®´ë½£ µµ±úºñµéÀÇ ³­Àå
    ¹Ø¹Ù´Ú ÀÎ»ýµéÀÇ °í±ººÐÅõ, ±Ø´Ü Çª¸¥°¡½Ã ¿¬±Ø ¡®Ç³¼±¡¯
    ¿°Æ÷¿¹¼úÃ¢ÀÛ¼Ò ÀÔÁÖÀÛ°¡ ¸±·¹ÀÌ °³ÀÎÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 8¿ù 10ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr