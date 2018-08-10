µå¶ó¸¶ '½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ÂªÁö¸¸ °­·ÄÇß´ø ½Å½ºÆ¿·¯ ¡®¾Æ½¬¿î ÅðÀå¡¯

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|¡ã µå¶ó¸¶ '½Ã°£' ¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ(¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³)
µå¶ó¸¶ ‘½Ã°£’ ±èÁ¤ÅÂ°¡ °·ÄÇÑ Á¸Àç°¨À» ³²±â°í ¾Æ½¬¿î ¾È³çÀ» °íÇß´Ù.
ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌÀÍÀ» À§ÇØ¼¶ó¸é ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ±Ø¾Ç¹«µµÇÑ ¾Ç¿ª ±ÝÅ×·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±èÁ¤ÅÂ´Â ¹æ¼Û ÀüºÎÅÍ Ú¸Ä£ Ä³¸¯ÅÍ µîÀåÀ» ¿¹°í, »õ·Î¿î ¾Ç¿ª Åº»ý¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ³ô¿´´Ù.
±èÁ¤ÅÂ°¡ ±×·Á³½ ãæ¾Ç¿ª ±ÝÅ×´Â Â÷ºÐÇÏ°í ³ÃÁ¤ÇÑ ¸»Åõ¿Í ºñ¿ÇÑ Ç¥Á¤, Â÷°¡¿î ´«ºûÀ¸·Î ½Ã¼±À» ¾ÐµµÇß´Ù.
Æ¯È÷ ±Ø ÃÊ¹Ý ÁöÇö(¼Çö)°ú ±×ÀÇ ¾ö¸¶ÀÌÀÚ ±ÝÅ×ÀÇ Àü ¿¬ÀÎÀÎ Èñ¼÷(±èÈñÁ¤), ¼öÈ£(±èÁ¤Çö), °½ÇÀå µî°úÀÇ ÆØÆØÇÑ ´ë¸³°ú ºñ¿ÇÑ ¾ÇÇàÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ½ÃÀÛÀÇ ¹ßÆÇÀ» ´ÙÁø ±×´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ Àü°³¸¦ ÀÌ²ø¾î ³ª°¡¸ç, ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Áø°¡¸¦ ÀÔÁõÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ±×´Â ¸À±ò³ª´Â ¿¬±â¿Í ´ë»ç·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈÇß´Ù´Â È£ÆòÀ» ¹ÞÀ½°ú µ¿½Ã¿¡ ¶Ç ÇÑ¹ø ‘±èÁ¤ÅÂ Ç¥’ ¾Ç¿ªÀ» Åº»ý½ÃÄ×´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¾Ç¿ª Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈÇÏ¸ç ¾È¹æ ±ØÀåÀ» »ç·Î ÀâÀº ±×°¡ Áö³ 5È¸, Å½¿åÀÌ ¸¸µé¾î ³½ ºñÂüÇÑ Á×À½À» ³¡À¸·Î ãæ¾Ç¿ª ±ÝÅ×¿ÍÀÇ ¾È³çÀ» °íÇØ ¾Æ½¬¿òÀ» ´õÇß´Ù.
ÇÑÆí, ‘±èÁ¤ÅÂ Ç¥’ ¾Ç¿ª ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» °üÅëÇß´ø ±×°¡ ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶² ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿ÃÁö ±×ÀÇ Çàº¸¿¡ ´ëÇÑ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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