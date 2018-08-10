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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.10 ±Ý 17:17
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¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ¡¯ ÀÌ½ÂÁØ, °íÁ¾ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¸Àç°¨ »ó½Â
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

 ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ ÀÌ½ÂÁØÀÌ ´Ù°¢µµÀÇ °íÁ¾À» ±×·Á³»°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ½ÂÁØÀº tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼­ °íÁ¾ ¿ªÀ¸·Î ¸Å µîÀå ¾ÐµµÀû Á¸Àç°¨À¸·Î ‘¿ª´ë±Þ °íÁ¾’ÀÌ¶ó´Â È£ÆòÀ» ¾òÀ¸¸ç È°¾àÁßÀÌ´Ù.
°Ý¶ûÀÇ ½Ã´ë, ¾à¼Ò±¹ÀÇ È²Á¦·Î¼­ °í³ú¿Í ±Ù½É¿¡ »ç·ÎÀâÇô ±Ù¾öÇÔ µÚ ¾ÖÃ³·Î¿òÀÌ ´À²¸Áö´Â °íÁ¾ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç ±Ø Àü°³¿¡ ÈûÀ» ½Æ°í ÀÖ´Ù.
 
Æ¯È÷ ÀÌ½ÂÁØÀº °íÁ¾ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸é¸éÀ» ´ã¾Æ³»¸ç º¸´Ù Èï¹Ì·Î¿î Àü°³¸¦ ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.

µå¶ó¸¶ ‘µµ±úºñ’ÀÇ ÀÏ¸í ·±¿þÀÌ½ÅÀ» ¿¬»óÄÉÇÏ´Â °íÁ¾ ÇàÂ÷ Àå¸éÀº °ÉÀ½°ÉÀÌ¿Í Ç¥Á¤¿¡¼­ ´À²¸Áö´Â È²Á¦ÀÇ À§¾ö ºÐ ¾Æ´Ï¶ó °³È­±â ´ç½Ã Á¤¼­¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â ÁßÀý¸ð¿Í °°Àº ÀÇº¹ µî, ¿ÜÇüÀûÀ¸·Îµµ »ö´Ù¸¥ °íÁ¾ÀÇ ¸ð½ÀÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.

½ÇÁ¦ ¿ª»çÀûÀ¸·Î ÀüÇØÁö´Â ¼³(àã)Ã³·³ °¡¹è¸¦ Áñ±â´Â °íÁ¾ÀÇ ÀÏ»óÀû ÃëÇâµµ ÀÚ¿¬½º·¹ ´ã¾Æ³»´Â°¡ ÇÏ¸é, À¯Áø(ÀÌº´Çå ºÐ)À» Ã£¾Æ°¡´Â Àå¸é¿¡¼­´Â ÅÎ½Ãµµ Â÷¸²ÀÇ ÀÚÅÂ°¡ ½Å¼±ÇÏ°Ô ºñÃçÁö±âµµ ÇÏ¸é¼­ ½Ã´ëÀû ºÐÀ§±â¸¦ Àß ³ì¿©³½ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.

Á¶Á¤¿¡¼­ Á¤»ç¸¦ µµ¸ðÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¹ã³·¾øÀÌ °í³úÇÏ°í ±Ù½ÉÇÏ´Â È²Á¦ÀÇ º¸ÆíÀû ¸ð½À ¿Ü¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ ¸é¸éÀÌ ÇÔ²² ºñÃçÁö¸é¼­ ½ÇÁ¸ÀÎ¹°ÀÎ ‘°íÁ¾’ Ä³¸¯ÅÍ°¡ ´õ¿í ÀÔÃ¼ÀûÀÎ ÀÎ¹°·Î ¿Ï¼ºµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¸¦ ¼³µæ·ÂÀÖ°Ô ºÎ°¢½ÃÅ°´Â ÀÌ½ÂÁØÀÇ Å¹¿ùÇÑ Àü´Þ·Â°ú Ç¥Çö·ÂÀº ‘°íÁ¾’ ¿ªÇÒ¿¡ ÃÖÀûÀÓÀÚ¶ó´Â °á·ÐÀ» ºú¾î³»¸ç ±×ÀÇ ¿¬±â³»°øÀ» Áõ¸íÇØ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’Àº Åä,ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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