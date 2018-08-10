¡®¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ¡¯ ÀÌ½ÂÁØ, °íÁ¾ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¸Àç°¨ »ó½Â

‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ ÀÌ½ÂÁØÀÌ ´Ù°¢µµÀÇ °íÁ¾À» ±×·Á³»°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼ °íÁ¾ ¿ªÀ¸·Î ¸Å µîÀå ¾ÐµµÀû Á¸Àç°¨À¸·Î ‘¿ª´ë±Þ °íÁ¾’ÀÌ¶ó´Â È£ÆòÀ» ¾òÀ¸¸ç È°¾àÁßÀÌ´Ù.
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Æ¯È÷ ÀÌ½ÂÁØÀº °íÁ¾ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸é¸éÀ» ´ã¾Æ³»¸ç º¸´Ù Èï¹Ì·Î¿î Àü°³¸¦ ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.
µå¶ó¸¶ ‘µµ±úºñ’ÀÇ ÀÏ¸í ·±¿þÀÌ½ÅÀ» ¿¬»óÄÉÇÏ´Â °íÁ¾ ÇàÂ÷ Àå¸éÀº °ÉÀ½°ÉÀÌ¿Í Ç¥Á¤¿¡¼ ´À²¸Áö´Â È²Á¦ÀÇ À§¾ö ºÐ ¾Æ´Ï¶ó °³È±â ´ç½Ã Á¤¼¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â ÁßÀý¸ð¿Í °°Àº ÀÇº¹ µî, ¿ÜÇüÀûÀ¸·Îµµ »ö´Ù¸¥ °íÁ¾ÀÇ ¸ð½ÀÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.
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Á¶Á¤¿¡¼ Á¤»ç¸¦ µµ¸ðÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¹ã³·¾øÀÌ °í³úÇÏ°í ±Ù½ÉÇÏ´Â È²Á¦ÀÇ º¸ÆíÀû ¸ð½À ¿Ü¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ ¸é¸éÀÌ ÇÔ²² ºñÃçÁö¸é¼ ½ÇÁ¸ÀÎ¹°ÀÎ ‘°íÁ¾’ Ä³¸¯ÅÍ°¡ ´õ¿í ÀÔÃ¼ÀûÀÎ ÀÎ¹°·Î ¿Ï¼ºµÇ°í ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí, ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’Àº Åä,ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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