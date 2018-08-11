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|¡ã '½Å°úÇÔ²²' Á¦ÀÛÀÚ ¿øµ¿¿¬ ´ëÇ¥
¿µÈ ‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî¸¦ ¸¸µç ¿øµ¿¿¬(53) ¸®¾ó¶óÀÌÁîÇÈÃÄ½º ´ëÇ¥´Â ¿äÁò ÇÑ±¹¿µÈ°è¿¡¼ ºÎ·¯¿òÀ» ÇÑ¸ö¿¡ ¹Þ´Â´Ù.
Á¦ÀÛÀÚ·Î¼ ¿µÈ 1ÆíÀÇ ÈïÇàµµ ½±Áö ¾ÊÀºµ¥, ‘Ãµ¸¸¿µÈ’¸¦ ¹«·Á ¼¼ ÆíÀÌ³ª ¹èÃâÇÏ´Â ´ë±â·ÏÀ» ¾Õµ×´Ù.
Áö³°Ü¿ï °³ºÀÇÑ ‘½Å°úÇÔ²²-ÁË¿Í¹ú’(1Ãµ441¸¸ ¸í)¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ´Þ 1ÀÏ ¼±º¸ÀÎ ‘½Å°úÇÔ²²-ÀÎ°ú¿¬’µµ 1Ãµ¸¸ ¸í µ¹ÆÄ Ä«¿îÆ®´Ù¿î¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. 2012³â °³ºÀÇØ 1Ãµ232¸¸ ¸íÀ» ºÒ·¯¸ðÀº ‘±¤ÇØ, ¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’µµ ¿ø ´ëÇ¥ ¼Õ³¡¿¡¼ ³ª¿Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
‘½ÖÃµ¸¸ ¿µÈ’ Á¦ÀÛÀÚ·Î´Â À±Á¦±Õ(‘ÇØ¿î´ë’ ‘±¹Á¦½ÃÀå’), ÃÖµ¿ÈÆ(‘¾Ï»ì’ ‘µµµÏµé’) °¨µ¶ÀÌ ÀÖÁö¸¸, ‘»ïÃµ¸¸ ¿µÈ’´Â ¿ø ´ëÇ¥°¡ Ã³À½ÀÌ´Ù. °¨µ¶ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼ø¼ö Á¦ÀÛÀÚ¶ó´Â Á¡µµ Â÷º°Á¡ÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¼¿ï Á¾·Î±¸ ¼ö¼Ûµ¿¿¡¼ ¸¸³ ¿ø ´ëÇ¥´Â “’½Å°úÇÔ²²2‘ °³ºÀ Ã¹³¯ °¡Á· 3´ë°¡ ±ØÀå¿¡ ¿Í¼ ÇÔ²² º¸´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í Èå¹µÇß´Ù”¸é¼ “°¡Á· °£ °á¼Ó·ÂÀ» ³ôÀÌ°í, °°Àº Ãß¾ïÀ» °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ’ÆÐ¹Ð¸® ¹«ºñ‘·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ °ÍÀÌ ÈïÇà ¿äÀÎÀÎ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
´©±¸³ª ºÎ´ã ¾øÀÌ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ±³ÈÆÀûÀÎ ÀÌ¾ß±âÀÌ¸é¼µµ »ç¿îµå³ª À½¾Ç, ¿õÀåÇÑ È¸é, ³ôÀº ±â¼ú·Â µîÀÌ °áÇÕÇØ ‘º¸°í µè´Â Àç¹Ì’¸¦ ÁØ Á¡µµ ÁÖÈ¿Çß´Ù.
¿ø ´ëÇ¥´Â ¾ó¸¶ Àü ´ë¸¸¿¡¼ ¿¸° ‘½Å°úÇÔ²²2’ ÇÁ·Î¸ð¼Ç Çà»ç¿¡ ´Ù³à¿Ô´Ù. ±×´Â “´ë¸¸¿¡ Ã³À½ °¬´Âµ¥, ÇöÁö ¹ÝÀÀÀÌ ¾î¸¶¾î¸¶Çß´Ù”¸é¼ “¸¹Àº ºÐÀÌ ¹è¿ìµéÀÇ ÀÌ¸§À» ºÎ¸£°í ¾Æ´Â Ã¼ ÇØÁÖ¼Å¼ ±ôÂ¦ ³î¶ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
‘½Å°úÇÔ²²2’´Â ´ë¸¸ °³ºÀ Ã¹³¯ÀÎ Áö³ 8ÀÏ 120¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®¸ç ´ë¸¸ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1À§¸¦ ¼®±ÇÇß´Ù. ÀÌ´Â ¿ÃÇØ ´ë¸¸¿¡¼ °³ºÀÇÑ ¿µÈ °¡¿îµ¥ ‘¾îº¥Á®½º:ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’¿¡ ÀÌ¾î 2À§ ±â·ÏÀÌ´Ù.
ÀÌÁ¦ °ü°´ÀÇ °ü½ÉÀº 3, 4ÆíÀÌ ¾ðÁ¦ ³ª¿ÃÁö¿¡ ½ò¸°´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “´ë¸¸¿¡ °¬À» ¶§ ±è¿ëÈ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇØ ÇÏÁ¤¿ì, ÁÖÁöÈÆ µî ¹è¿ìµé°ú ¸ð¿©¼ ³íÀÇÇß´Ù”¸é¼ “3, 4ÆíÀ» Àß ÁØºñÇØ¼ ÀÌ¸¥ ½ÃÀÏ ³» ÇÔ²² Âï±â·Î ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù”°í ±Í¶êÇß´Ù.
´Ù¸¸, ½Ã³ª¸®¿À ÀÛ¾÷°ú ¹è¿ìµéÀÇ ½ºÄÉÁÙÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ 3, 4Æí Á¦ÀÛ ½Ã±â¸¦ ¸ø ¹Ú±â´Â ¾ÆÁ÷ ÀÌ¸£´Ù. 1, 2Æí¿¡¼ µ¿¸í ¿øÀÛ À¥Å÷ ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ¼ÒÈÇÑ ¸¸Å ±× ÀÌÈÄ ½Ã¸®Áî´Â ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Ó°Ô ½á¾ß ÇÑ´Ù.
¿ø ´ëÇ¥´Â ±×·¯³ª “ÀÌ¹Ì Ä³¸¯ÅÍ°¡ ±¸ÃàµÈ µ¥´Ù, ¿øÀÛÀÌ ¾ø´Â ¸¸Å ¸ðµç °ÍÀÌ ¿·ÁÀÖ¾î ¿ÀÈ÷·Á Æí¾ÈÇÏ°Ô ¸¸µé ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿ø ´ëÇ¥´Â ¿µÈ ‘µ·À» °®°í Æ¢¾î¶ó’(1995) °¢º» ÁýÇÊÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿µÈ°è ÀÔ¹®Çß´Ù. ÀÌÈÄ ‘½ÎÀÌ·»’(2000) ‘¸¶Áö¸· ´Á´ë’(2004), ‘¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö’(2006), ‘¸¶¸°º¸ÀÌ’(2008) µîÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù. ‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî ¿¬Ãâ°ú ‘¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö’ °¢º»·¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ±è¿ëÈ(47) °¨µ¶°ú´Â Æ¯È÷ ÀÎ¿¬ÀÌ ±í´Ù.
¿ø ´ëÇ¥´Â “±è °¨µ¶°ú´Â 20³â µ¿¾È Ä£ÇÑ Çü µ¿»ýÀ¸·Î Áö³Â°í, ¸¹Àº ÀÏÀ» ÇÔ²² °Þ¾ú´Ù”¸é¼ “±è °¨µ¶ÀÌ Á¦ ÀÎ»ýÀ» ±¸Çß°í, Á¦ °¡Á·À» ¸Ô¿© »ì·È´Ù”°í Çß´Ù.
‘½Å°úÇÔ²²’ Åº»ýµµ Á×ÀÌ Ã´Ã´ ¸Â´Â µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ¼ °¡´ÉÇß´Ù.
¿ø ´ëÇ¥´Â À¥Å÷ ÆÇ±ÇÀ» »ê µÚ ‘¸¸Ãß’ÀÇ ±èÅÂ¿ë °¨µ¶°ú ¿µÈÈ¸¦ ÃßÁøÇß´Ù°¡ ¹æÇâ¼ºÀÌ ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ ±è¿ëÈ °¨µ¶°ú ´Ù½Ã ¼ÕÀ» Àâ¾Ò´Ù. µ¦½ºÅÍ½ºÆ©µð¿À¸¦ ÀÌ²ô´Â ±è¿ëÈ °¨µ¶Àº ´ç½Ã ‘¹Ì½ºÅÍ °í’(2013)ÀÇ ÈïÇà ÂüÆÐ·Î ½ÇÀÇ¿¡ ºüÁ®ÀÖ¾ú´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “±è °¨µ¶ÀÌ Ã³À½¿¡´Â °í»çÇÏ´Ù°¡ ’¹Ì½ºÅÍ °í‘ ÀÌÈÄ ½Ã°¢Àû Æ¯¼öÈ¿°ú¿Í °°Àº ±â¼ú·ÂÀº ÇÑ¹ø ÇØº¼ ¸¸ÇÏ´Ù ½Í¾î ¼ö¶ôÇß´Ù”¸é¼ “°á°úÀûÀ¸·Î À©À©ÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî´Â ÇÑ±¹Çü ÇÁ·£Â÷ÀÌÁîÀÇ »õ ÁöÆòÀ» ¿¾ú´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “ÀÌÁ¦ ÇÑ±¹ ¿µÈµµ Ã³À½ºÎÅÍ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî·Î ±âÈ¹ÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇØÁ³°í, °¡Á· ¿µÈ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Äµµ ´Þ¶óÁ³´Ù”¸é¼ “¾ÕÀ¸·Î ’½Å°úÇÔ²²‘ ÈÄ¼Ó ½Ã¸®Áî¿¡ ¸ÅÁøÇÏ´Â ÇÑÆí Áß±Þ ±Ô¸ðÀÇ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¿µÈ¸¦ ±âÈ¹, °³¹ßÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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