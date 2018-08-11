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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.11 Åä 16:40
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®½Å°úÇÔ²²¡¯ ¿øµ¿¿¬ ´ëÇ¥ ¡°¹è¿ìµé°ú 3, 4Æí Á¶À²¡±¡®Ãµ¸¸¿µÈ­¡¯ 3Æí ´ë±â·Ï ´«¾Õ¡¦¡°°¡Á·¡¤ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¿µÈ­ ÀÎ½Ä ³ÐÇô¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã '½Å°úÇÔ²²' Á¦ÀÛÀÚ ¿øµ¿¿¬ ´ëÇ¥

¿µÈ­ ‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî¸¦ ¸¸µç ¿øµ¿¿¬(53) ¸®¾ó¶óÀÌÁîÇÈÃÄ½º ´ëÇ¥´Â ¿äÁò ÇÑ±¹¿µÈ­°è¿¡¼­ ºÎ·¯¿òÀ» ÇÑ¸ö¿¡ ¹Þ´Â´Ù. 

Á¦ÀÛÀÚ·Î¼­ ¿µÈ­ 1ÆíÀÇ ÈïÇàµµ ½±Áö ¾ÊÀºµ¥, ‘Ãµ¸¸¿µÈ­’¸¦ ¹«·Á ¼¼ ÆíÀÌ³ª ¹èÃâÇÏ´Â ´ë±â·ÏÀ» ¾Õµ×´Ù. 

Áö³­°Ü¿ï °³ºÀÇÑ ‘½Å°úÇÔ²²-ÁË¿Í¹ú’(1Ãµ441¸¸ ¸í)¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ´Þ 1ÀÏ ¼±º¸ÀÎ ‘½Å°úÇÔ²²-ÀÎ°ú¿¬’µµ 1Ãµ¸¸ ¸í µ¹ÆÄ Ä«¿îÆ®´Ù¿î¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. 2012³â °³ºÀÇØ 1Ãµ232¸¸ ¸íÀ» ºÒ·¯¸ðÀº ‘±¤ÇØ, ¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’µµ ¿ø ´ëÇ¥ ¼Õ³¡¿¡¼­ ³ª¿Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. 

‘½ÖÃµ¸¸ ¿µÈ­’ Á¦ÀÛÀÚ·Î´Â À±Á¦±Õ(‘ÇØ¿î´ë’ ‘±¹Á¦½ÃÀå’), ÃÖµ¿ÈÆ(‘¾Ï»ì’ ‘µµµÏµé’) °¨µ¶ÀÌ ÀÖÁö¸¸, ‘»ïÃµ¸¸ ¿µÈ­’´Â ¿ø ´ëÇ¥°¡ Ã³À½ÀÌ´Ù. °¨µ¶ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼ø¼ö Á¦ÀÛÀÚ¶ó´Â Á¡µµ Â÷º°Á¡ÀÌ´Ù. 

ÃÖ±Ù ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ¼ö¼Ûµ¿¿¡¼­ ¸¸³­ ¿ø ´ëÇ¥´Â “’½Å°úÇÔ²²2‘ °³ºÀ Ã¹³¯ °¡Á· 3´ë°¡ ±ØÀå¿¡ ¿Í¼­ ÇÔ²² º¸´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í Èå¹µÇß´Ù”¸é¼­ “°¡Á· °£ °á¼Ó·ÂÀ» ³ôÀÌ°í, °°Àº Ãß¾ïÀ» °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ’ÆÐ¹Ð¸® ¹«ºñ‘·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ °ÍÀÌ ÈïÇà ¿äÀÎÀÎ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

´©±¸³ª ºÎ´ã ¾øÀÌ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ±³ÈÆÀûÀÎ ÀÌ¾ß±âÀÌ¸é¼­µµ »ç¿îµå³ª À½¾Ç, ¿õÀåÇÑ È­¸é, ³ôÀº ±â¼ú·Â µîÀÌ °áÇÕÇØ ‘º¸°í µè´Â Àç¹Ì’¸¦ ÁØ Á¡µµ ÁÖÈ¿Çß´Ù.

¿ø ´ëÇ¥´Â ¾ó¸¶ Àü ´ë¸¸¿¡¼­ ¿­¸° ‘½Å°úÇÔ²²2’ ÇÁ·Î¸ð¼Ç Çà»ç¿¡ ´Ù³à¿Ô´Ù. ±×´Â “´ë¸¸¿¡ Ã³À½ °¬´Âµ¥, ÇöÁö ¹ÝÀÀÀÌ ¾î¸¶¾î¸¶Çß´Ù”¸é¼­ “¸¹Àº ºÐÀÌ ¹è¿ìµéÀÇ ÀÌ¸§À» ºÎ¸£°í ¾Æ´Â Ã¼ ÇØÁÖ¼Å¼­ ±ôÂ¦ ³î¶ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

‘½Å°úÇÔ²²2’´Â ´ë¸¸ °³ºÀ Ã¹³¯ÀÎ Áö³­ 8ÀÏ 120¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®¸ç ´ë¸¸ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1À§¸¦ ¼®±ÇÇß´Ù. ÀÌ´Â ¿ÃÇØ ´ë¸¸¿¡¼­ °³ºÀÇÑ ¿µÈ­ °¡¿îµ¥ ‘¾îº¥Á®½º:ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’¿¡ ÀÌ¾î 2À§ ±â·ÏÀÌ´Ù. 

ÀÌÁ¦ °ü°´ÀÇ °ü½ÉÀº 3, 4ÆíÀÌ ¾ðÁ¦ ³ª¿ÃÁö¿¡ ½ò¸°´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “´ë¸¸¿¡ °¬À» ¶§ ±è¿ëÈ­ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇØ ÇÏÁ¤¿ì, ÁÖÁöÈÆ µî ¹è¿ìµé°ú ¸ð¿©¼­ ³íÀÇÇß´Ù”¸é¼­ “3, 4ÆíÀ» Àß ÁØºñÇØ¼­ ÀÌ¸¥ ½ÃÀÏ ³» ÇÔ²² Âï±â·Î ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù”°í ±Í¶êÇß´Ù. 

´Ù¸¸, ½Ã³ª¸®¿À ÀÛ¾÷°ú ¹è¿ìµéÀÇ ½ºÄÉÁÙÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ 3, 4Æí Á¦ÀÛ ½Ã±â¸¦ ¸ø ¹Ú±â´Â ¾ÆÁ÷ ÀÌ¸£´Ù. 1, 2Æí¿¡¼­ µ¿¸í ¿øÀÛ À¥Å÷ ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ¼ÒÈ­ÇÑ ¸¸Å­ ±× ÀÌÈÄ ½Ã¸®Áî´Â ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Ó°Ô ½á¾ß ÇÑ´Ù. 

¿ø ´ëÇ¥´Â ±×·¯³ª “ÀÌ¹Ì Ä³¸¯ÅÍ°¡ ±¸ÃàµÈ µ¥´Ù, ¿øÀÛÀÌ ¾ø´Â ¸¸Å­ ¸ðµç °ÍÀÌ ¿­·ÁÀÖ¾î ¿ÀÈ÷·Á Æí¾ÈÇÏ°Ô ¸¸µé ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¿ø ´ëÇ¥´Â ¿µÈ­ ‘µ·À» °®°í Æ¢¾î¶ó’(1995) °¢º» ÁýÇÊÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿µÈ­°è ÀÔ¹®Çß´Ù. ÀÌÈÄ ‘½ÎÀÌ·»’(2000) ‘¸¶Áö¸· ´Á´ë’(2004), ‘¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö’(2006), ‘¸¶¸°º¸ÀÌ’(2008) µîÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù. ‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî ¿¬Ãâ°ú ‘¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö’ °¢º»·¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ±è¿ëÈ­(47) °¨µ¶°ú´Â Æ¯È÷ ÀÎ¿¬ÀÌ ±í´Ù.

¿ø ´ëÇ¥´Â “±è °¨µ¶°ú´Â 20³â µ¿¾È Ä£ÇÑ Çü µ¿»ýÀ¸·Î Áö³Â°í, ¸¹Àº ÀÏÀ» ÇÔ²² °Þ¾ú´Ù”¸é¼­ “±è °¨µ¶ÀÌ Á¦ ÀÎ»ýÀ» ±¸Çß°í, Á¦ °¡Á·À» ¸Ô¿© »ì·È´Ù”°í Çß´Ù.

‘½Å°úÇÔ²²’ Åº»ýµµ Á×ÀÌ Ã´Ã´ ¸Â´Â µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ¼­ °¡´ÉÇß´Ù. 

¿ø ´ëÇ¥´Â À¥Å÷ ÆÇ±ÇÀ» »ê µÚ ‘¸¸Ãß’ÀÇ ±èÅÂ¿ë °¨µ¶°ú ¿µÈ­È­¸¦ ÃßÁøÇß´Ù°¡ ¹æÇâ¼ºÀÌ ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ ±è¿ëÈ­ °¨µ¶°ú ´Ù½Ã ¼ÕÀ» Àâ¾Ò´Ù. µ¦½ºÅÍ½ºÆ©µð¿À¸¦ ÀÌ²ô´Â ±è¿ëÈ­ °¨µ¶Àº ´ç½Ã ‘¹Ì½ºÅÍ °í’(2013)ÀÇ ÈïÇà ÂüÆÐ·Î ½ÇÀÇ¿¡ ºüÁ®ÀÖ¾ú´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “±è °¨µ¶ÀÌ Ã³À½¿¡´Â °í»çÇÏ´Ù°¡ ’¹Ì½ºÅÍ °í‘ ÀÌÈÄ ½Ã°¢Àû Æ¯¼öÈ¿°ú¿Í °°Àº ±â¼ú·ÂÀº ÇÑ¹ø ÇØº¼ ¸¸ÇÏ´Ù ½Í¾î ¼ö¶ôÇß´Ù”¸é¼­ “°á°úÀûÀ¸·Î À©À©ÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

‘½Å°úÇÔ²²’ ½Ã¸®Áî´Â ÇÑ±¹Çü ÇÁ·£Â÷ÀÌÁîÀÇ »õ ÁöÆòÀ» ¿­¾ú´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ¿ø ´ëÇ¥´Â “ÀÌÁ¦ ÇÑ±¹ ¿µÈ­µµ Ã³À½ºÎÅÍ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî·Î ±âÈ¹ÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇØÁ³°í, °¡Á· ¿µÈ­¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Äµµ ´Þ¶óÁ³´Ù”¸é¼­ “¾ÕÀ¸·Î ’½Å°úÇÔ²²‘ ÈÄ¼Ó ½Ã¸®Áî¿¡ ¸ÅÁøÇÏ´Â ÇÑÆí Áß±Þ ±Ô¸ðÀÇ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¿µÈ­¸¦ ±âÈ¹, °³¹ßÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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    2
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    3
    (7)µðÁöÅÐ°æ»ó [ÀÌÀç¸íÀÇ NEWS µÚÁý¾îº¸±â] ¡®ê¥ß£÷¼ûú×§¡¯ ¿ÀÀÚ¡¤¿À±â¡¤¿À¿ª Åõ¼ºÀÌ¡¦¼­°ÅÁ¤ÀÌ ¿ï°í °£´Ù
    4
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    5
    µå¶ó¸¶ '½Ã°£¡¯ ±èÁ¤ÅÂ, ÂªÁö¸¸ °­·ÄÇß´ø ½Å½ºÆ¿·¯ ¡®¾Æ½¬¿î ÅðÀå¡¯
    6
    ¡°¹°Áõ-Áø¼ú ´Ù¸£´Ù¡± ÁöÀû¿¡ ´çÈ²ÇÑ µå·çÅ·, ±è°æ¼ö ¾Õ È¾¼³¼ö¼³
    7
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    8
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    9
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    ÀÓ½ÅÇÑ Ã¤ °í¹® °ßµ±´Âµ¥¡¦¡®¸¸»è °¡¼®¹æ¡¯¿¡ µ¶¸³À¯°øÀÚ Å»¶ô
    ¹êµå Çõ¿ÀºÎÅÍ ¸Þ¸®¹ÙÀÌÃ÷Ä³¸®±îÁö¡¦¿ï»ê¿ùµå¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú ¶óÀÎ¾÷ È®...
    ÅÂÈ­°­ ½Ê¸®´ë½£ µµ±úºñµéÀÇ ³­Àå
    ¹Ø¹Ù´Ú ÀÎ»ýµéÀÇ °í±ººÐÅõ, ±Ø´Ü Çª¸¥°¡½Ã ¿¬±Ø ¡®Ç³¼±¡¯
    ¿°Æ÷¿¹¼úÃ¢ÀÛ¼Ò ÀÔÁÖÀÛ°¡ ¸±·¹ÀÌ °³ÀÎÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 8¿ù 10ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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