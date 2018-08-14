¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, ÈÆÈÆÇÔ ³ÑÄ¡´Â Áß³âÀÇ ¸ÚÁü ÁÖÀÇ...ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³

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‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸’ ÀÌ½ÂÁØÀÇ ‘¸ÚÁü’ ÅÍÁö´Â ÇöÀå ºñÇÏÀÎµåÄÆÀÌ °ø°³µÇ¾ú´Ù.
¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ ¾îÁ¦(13ÀÏ) ¹æ¼ÛµÈ SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’(±Øº» Á¶¼ºÈñ, ¿¬Ãâ Á¶¼ö¿ø, ÀÌÇÏ ¼¸¥ÀÌÁö¸¸) 7È¿¡ ¶Ç ÇÑ¹ø ±ôÂ¦µîÀåÇÏ¸ç ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº ¹æ¼Û ÃÊ¹Ý ±ØÁß ¼¸®(½ÅÇý¼± ºÐ)ÀÇ º¸È£ÀÚ·Î ¼Ò°³µÇ¸ç Æ¯º°Ãâ¿¬À» ¾Ë·È´Ù. °ú°Å ¼¸®¸¦ Ä£ºÎ¸ð¸¸Å ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô º¸µë¾îÁØ ¿Ü»ïÃÌÀ¸·Î µû¶æÇÑ ±â¾ïÀ» ¼ÒÈ¯ÇÑ ¹Ý¸é ÇöÀç Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬ÇØÁø »óÈ²À¸·Î ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ¹Ì½ºÅÍ¸®¸¦ ÀÚ¾Æ³»±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ Áö³ 7È¸ ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼´Â °ú°Å Á¦´ÏÆÛ(¿¹Áö¿ø ºÐ)¿ÍÀÇ ¿À¹¦ÇÑ ÀÎ¿¬ÀÌ Á¦´ÏÆÛÀÇ È¸»óÀ» ÅëÇØ ±×·ÁÁö¸é¼ ¶Ç ÇÑ¹ø Èï¹Ì¸¦ ³ô¿´´Ù. ¸¸»èÀÇ ¸öÀ¸·Î ºñ¸¦ ¸ÂÀ¸¸ç °É¾î°¡´Â Á¦´ÏÆÛ¿Í ÀÌ¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í ¶³¾î¶ß¸° ¿À¸£°ñÀ» ÁÖ¿öÁÖ°í ¿ì»êÀ» ¾º¿öÁØ Çö±ÔÀÇ ÀÎ¿¬À» ±×¸®¸ç, ¿Ü»ïÃÌ Çö±ÔÀÇ Á¸Àç¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀ» ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¿¡ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡´Â ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ Æ÷ÂøµÈ ÀÌ½ÂÁØÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÁ®ÀÖ´Ù. ±âºÐÁÁÀº ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀ¸¸ç ÈÆÈÆÇÔ ³ÑÄ¡´Â Áß³âÀÇ ¸ÚÀ» °ú½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí ÃÔ¿µÀ» ¾ÕµÎ°í ¿ôÀ½±â ¾øÀÌ ÁøÁöÇÑ ¾ó±¼·Î ¸ôÀÔÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¸ÚÁüÁö¼ö¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸’ ¿Ü¿¡µµ ÇöÀç tvN ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼ °íÁ¾ ¿ªÀ¸·Î ‘¿ª´ë±Þ °íÁ¾’ÀÌ¶ó´Â È°¾àÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. °¢ ÀÛÇ° ÀüÇô ´Ù¸¥ »ç¿¬¿Í ¼º°ÝÀÇ ÀÎ¹°À» ¿¬±âÇÏ¸ç Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. µ¿½Ã¿¡ 11¿ù ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’¿¡µµ ÇÕ·ù, ¹Ù»Û ¿¬±âÇàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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