¡®¼­¸¥ÀÌÁö¸¸¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, ÈÆÈÆÇÔ ³ÑÄ¡´Â Áß³âÀÇ ¸ÚÁü ÁÖÀÇ...ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.14 È­ 21:59
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½ÂÀÎ 2018.08.14  
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¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ ¾îÁ¦(13ÀÏ) ¹æ¼ÛµÈ SBS ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¼­¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿­ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’(±Øº» Á¶¼ºÈñ, ¿¬Ãâ Á¶¼ö¿ø, ÀÌÇÏ ¼­¸¥ÀÌÁö¸¸) 7È­¿¡ ¶Ç ÇÑ¹ø ±ôÂ¦µîÀåÇÏ¸ç ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌ½ÂÁØÀº ¹æ¼Û ÃÊ¹Ý ±ØÁß ¼­¸®(½ÅÇý¼± ºÐ)ÀÇ º¸È£ÀÚ·Î ¼Ò°³µÇ¸ç Æ¯º°Ãâ¿¬À» ¾Ë·È´Ù. °ú°Å ¼­¸®¸¦ Ä£ºÎ¸ð¸¸Å­ ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô º¸µë¾îÁØ ¿Ü»ïÃÌÀ¸·Î µû¶æÇÑ ±â¾ïÀ» ¼ÒÈ¯ÇÑ ¹Ý¸é ÇöÀç Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬ÇØÁø »óÈ²À¸·Î ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ¹Ì½ºÅÍ¸®¸¦ ÀÚ¾Æ³»±âµµ Çß´Ù.

 Æ¯È÷ Áö³­ 7È¸ ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼­´Â °ú°Å Á¦´ÏÆÛ(¿¹Áö¿ø ºÐ)¿ÍÀÇ ¿À¹¦ÇÑ ÀÎ¿¬ÀÌ Á¦´ÏÆÛÀÇ È¸»óÀ» ÅëÇØ ±×·ÁÁö¸é¼­ ¶Ç ÇÑ¹ø Èï¹Ì¸¦ ³ô¿´´Ù. ¸¸»èÀÇ ¸öÀ¸·Î ºñ¸¦ ¸ÂÀ¸¸ç °É¾î°¡´Â Á¦´ÏÆÛ¿Í ÀÌ¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í ¶³¾î¶ß¸° ¿À¸£°ñÀ» ÁÖ¿öÁÖ°í ¿ì»êÀ» ¾º¿öÁØ Çö±ÔÀÇ ÀÎ¿¬À» ±×¸®¸ç, ¿Ü»ïÃÌ Çö±ÔÀÇ Á¸Àç¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀ» ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.

ÀÌ¿¡ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡´Â ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼­ Æ÷ÂøµÈ ÀÌ½ÂÁØÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÁ®ÀÖ´Ù. ±âºÐÁÁÀº ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀ¸¸ç ÈÆÈÆÇÔ ³ÑÄ¡´Â Áß³âÀÇ ¸ÚÀ» °ú½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí ÃÔ¿µÀ» ¾ÕµÎ°í ¿ôÀ½±â ¾øÀÌ ÁøÁöÇÑ ¾ó±¼·Î ¸ôÀÔÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¸ÚÁüÁö¼ö¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ½ÂÁØÀº ‘¼­¸¥ÀÌÁö¸¸’ ¿Ü¿¡µµ ÇöÀç tvN ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼­ °íÁ¾ ¿ªÀ¸·Î ‘¿ª´ë±Þ °íÁ¾’ÀÌ¶ó´Â È°¾àÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. °¢ ÀÛÇ° ÀüÇô ´Ù¸¥ »ç¿¬¿Í ¼º°ÝÀÇ ÀÎ¹°À» ¿¬±âÇÏ¸ç Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ­·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. µ¿½Ã¿¡ 11¿ù ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’¿¡µµ ÇÕ·ù, ¹Ù»Û ¿¬±âÇàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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