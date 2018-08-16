·¹µåº§ºª ¾ÆÀÌ¸°, ´ëÃ¼ºÒ°¡ ²É¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±°­Å» ¾Æ¿ôµµ¾î·è ¿Ï¼º

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.16 ¸ñ 16:30
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½ÂÀÎ 2018.08.16  
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¡ã ¾ÆÀÌ´õ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¾ÆÀÌ¸°ÀÇ FWÈ­º¸ ºñÇÏÀÎµåÄÆ

·¹µåº§ºª ¾ÆÀÌ¸°ÀÌ ¾ÆÀÌ´õ°¡ °ø°³ÇÑ È­º¸ ºñÇÏÀÎµå »çÁø¿¡¼­ °¨°¢ÀûÀÎ ¾Æ¿ôµµ¾î ÆÐ¼Ç°ú ÇÔ²² °É±×·ì³¡ÆÇ¿Õ ¹Ì¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.

ÃÔ¿µÇöÀå »çÁø ¼Ó ¾ÆÀÌ¸°Àº ÀÌ¹ø °Ü¿ï ¸Ó½ºÆ®ÇØºê ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ²ÅÈ÷´Â ·Õ ´Ù¿îÀçÅ¶ºÎÅÍ ¼ôÆÐµù µî ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ» °¨°¢ÀûÀ¸·Î ¿¬ÃâÇÏ¸ç »ç¶û½º·¯¿î ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù.

ÇÎÅ©,È­ÀÌÆ®,·¹µå,½ºÄ«ÀÌºí·ç µî ´ÙÃ¤·Î¿î ÄÃ·¯¿Í ¿©·¯ °¡Áö ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ´Ù¿îÀçÅ¶À» ¾ÆÀÌ¸°¸¸ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ·Î ¼ÒÈ­ÇÏ¸é¼­µµ ±×³àÀÇ Åõ¸íÇÑ ÇÇºÎ¿Í °úÁó¹Ì ³ÑÄ¡´Â ²É¹Ì¸ð·Î ¿Ï¼ºÇÑ ¾Æ¿ôµµ¾îÆÐ¼Ç ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

   
¡ã ¾ÆÀÌ´õ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¾ÆÀÌ¸°ÀÇ FWÈ­º¸ ºñÇÏÀÎµåÄÆ

Æ¯È÷¾ÆÀÌ¸°ÀÇ ÇÎÅ© ·Õ ´Ù¿îÀçÅ¶ ÆÐ¼ÇÀº ½ºÆ÷Æ¼ÇÑ Æ¼¼ÅÃ÷¿Í ÆÒÃ÷, ½º´ÏÄ¿Áî·Î ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÏ°Ô ¿¬ÃâÇÏ¸é¼­µµ »óÅ­ÇÏ°í ·¯ºí¸®ÇÑ ºÐÀ§±â±îÁö ´ã¾Æ ‘¾ÆÀÌ¸°Ç¥’ ¾Æ¿ôµµ¾î·èÀÇ À¯ÇàÀ» ¿¹°¨ÄÉ Çß´Ù.

¹«´õ¿î ¿©¸§³¯ ÁøÇàµÈ ÀÌ³¯ÃÔ¿µ¿¡¼­ ¾ÆÀÌ¸°Àº ÈåÆ®·¯ÁöÁö ¾Ê´Â µ¶º¸Àû ºñÁÖ¾óÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·ÐÈ­º¸¿¡ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÌ±â À§ÇØÃÔ¿µ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ¸ð´ÏÅÍ¸µ±îÁö ²Ä²ÄÈ÷ Ã¬±â´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿© ÃÔ¿µÇöÀå ½ºÅÜµéÀÇ °¨Åº°ú Âù»ç°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ¾ÆÀÌ¸°Àº ÇÁ¶û½º ¾Æ¿ôµµ¾î ºê·£µå ¾ÆÀÌ´õÀÇ »õ·Î¿î ¿©¼º¸ðµ¨·Î ¼±Á¤µÇ¾úÀ¸¸ç ÀÌ¹ø °¡À»∙°Ü¿ï(F/W) ½ÃÁð È­º¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ±¤°í¿Í ´Ù¾çÇÑ Ä·ÆäÀÎ µî ¾ÆÀÌ´õ Àü¼Ó¸ðµ¨·Î¼­ÀÇ Çàº¸¸¦ ÆîÃÄ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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