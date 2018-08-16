·¹µåº§ºª ¾ÆÀÌ¸°, ´ëÃ¼ºÒ°¡ ²É¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±°­Å» ¾Æ¿ôµµ¾î·è ¿Ï¼º

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Æ¯È÷¾ÆÀÌ¸°ÀÇ ÇÎÅ© ·Õ ´Ù¿îÀçÅ¶ ÆÐ¼ÇÀº ½ºÆ÷Æ¼ÇÑ Æ¼¼ÅÃ÷¿Í ÆÒÃ÷, ½º´ÏÄ¿Áî·Î ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÏ°Ô ¿¬ÃâÇÏ¸é¼µµ »óÅÇÏ°í ·¯ºí¸®ÇÑ ºÐÀ§±â±îÁö ´ã¾Æ ‘¾ÆÀÌ¸°Ç¥’ ¾Æ¿ôµµ¾î·èÀÇ À¯ÇàÀ» ¿¹°¨ÄÉ Çß´Ù.
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ÇÑÆí ¾ÆÀÌ¸°Àº ÇÁ¶û½º ¾Æ¿ôµµ¾î ºê·£µå ¾ÆÀÌ´õÀÇ »õ·Î¿î ¿©¼º¸ðµ¨·Î ¼±Á¤µÇ¾úÀ¸¸ç ÀÌ¹ø °¡À»∙°Ü¿ï(F/W) ½ÃÁð Èº¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ±¤°í¿Í ´Ù¾çÇÑ Ä·ÆäÀÎ µî ¾ÆÀÌ´õ Àü¼Ó¸ðµ¨·Î¼ÀÇ Çàº¸¸¦ ÆîÃÄ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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