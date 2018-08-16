¡®¸¶³àÀÇ »ç¶û¡¯ °í¼öÈñ,ÀçÄ¡ ¸¸Á¡ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå È°¾à

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.16 ¸ñ 21:51
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½ÂÀÎ 2018.08.16  
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‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’ °í¼öÈñ°¡ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå·Î È°¾àÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ÅåÅåÈ÷ ¹ß»êÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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¾ÞµÎ´Â ±Í¿©¿î ¾Ö±³¿Í ´«¿ôÀ½À¸·Î °ú°Å Á¾·Î¸¦ »ç·Î Àâ¾Ò´ø °¡Àå ÇÖ Çß´ø Á¸Àç.´ç½Ã Á×µµ·Ï »ç¶ûÇß´ø ÀÎ°£ÀÇ ¹è½ÅÀ¸·Î ÀÎÇØ Ã³ÀýÇÏ°Ô »óÃ³ ¹ÞÁö¸¸, ¿©ÀüÈ÷ »ç¶÷°ú »ç¶û, ·Î¸Ç½º¸¦ ±×¸®¿öÇÏ´Â ³¶¸¸À» °¡Áø ¸¶³àÀÌ´Ù.

±×³à´Â ÇÑ¶§ ¸ðµç ³²¼ºµéÀ» ¸¶À½À» »ç·Î Àâ°í, Á¾·Î¸¦ ¶°µé½âÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´ø ÃµÇÏÁ¦ÀÏ ÀÎ±â³à´ä°Ô ¿î¸íÀÇ ³²ÀÚ¿ÍÀÇ Å°½º·Î ¸¶·ÂÀ» µÇµ¹·Á¾ß ÇÒ ¿î¸í¿¡ ³õÀÎ ÃÊÈ«(À±¼ÒÈñ)À» µ½±â À§ÇÑ Æ¯º°ÇÑ ºñÃ¥µéÀ» ³»³õ´Â´Ù.

°í¼öÈñ´Â ÃÊÈ«°ú ¼ºÅÂ(Çö¿ì)ÀÇ ·Î¸ÇÆ½ÇÑ Ã¹ Å°½º ¼º»ç¸¦ À§ÇØ ÃÐºÒ°ú ¿ÍÀÎÀ» Á÷Á¢ ÁØºñÇÏ°Å³ª, Æ¯º°È÷ °³ÃÖÇÑ VVIPÆÄÆ¼¿¡¼ºÅÂ°¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÒ À§±â¿¡ ³õÀÌÀÚ ÀÌ¸¦ µ½±â À§ÇØ ¼ø¹ß·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ´Â µî ÃÊÈ«À» À§ÇÑ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå·Î¼­ ÅåÅåÈ÷ È°¾àÇß´Ù.

Æ¯È÷ °í¼öÈñ´Â ÀÚ½Å¸¸ÀÇ °³¼º ³ÑÄ¡´Â ¿¬±â·Î µ¶º¸ÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð ´ÙÃ¤·Î¿î Ç¥Á¤ ¿¬±â·Î Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ÀÔÃ¼°¨À» ´õÇÏ¸ç, ¾È¹æ ±ØÀå¿¡ Àç¹Ì¿Í È°±â¸¦ ºÒ¾î ³Ö¾ú´Ù´Â È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

ÇÑÆí, °í¼öÈñ°¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ MBN µå¶ó¸¶ ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’Àº ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ ¹ã 11½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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