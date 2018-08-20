¹è¿ì °í¼öÈñ, tvN'ºòÆ÷·¹½ºÆ®'Æ¯º° Ãâ¿¬!,.Ú¸Ä£ ¿¬±â ¿¹°í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.20 ¿ù 17:57
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½ÂÀÎ 2018.08.20  
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Æ¯È÷±×³à´Â Áö³­ 14ÀÏ ÁøÇàµÈ ´ëº» ¸®µù ÇöÀå¿¡¼­½ÇÁ¦ ÃÔ¿µÀåÀ» ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â ¸À±ò³ª´Â ´ë»çÃ³¸®¿Í ÂûÁø ¿¬±â¸¦ »Ë³»¸çÇöÀåÀ» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé±âµµ Çß´Ù´Â ÈÄ¹®. ÀÌÃ³·³ Æ¯À¯ÀÇ ÄÚ¹Í ¿¬±â·Î ¸Å¹ø º¸´Â ÀÌµéÀ» ¸Å·á ½ÃÄ×´ø ±×³à°¡ ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼­´Â ¾î¶² Æ¯º°ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î Æ¯±Þ ¿ôÀ½À» Ã¥ÀÓÁúÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

ÇÑÆí, ¹è¿ì °í¼öÈñ°¡ Æ¯º° Ãâ¿¬À» ¿¹°íÇÑ tvN‘ºòÆ÷·¹½ºÆ®’´Â ¿À´Â 9¿ù 7ÀÏ ¹ã 11½Ã Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇöÀç ±×³à´Â MBN ¼ö¸ñ µå¶ó¸¶ ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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