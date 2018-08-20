¹è¿ì °í¼öÈñ, tvN'ºòÆ÷·¹½ºÆ®'Æ¯º° Ãâ¿¬!,.Ú¸Ä£ ¿¬±â ¿¹°í

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½Å½ºÆ¿·¯ °í¼öÈñ°¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Ú¸Ä£ Á¸Àç°¨À» ¿¹°íÇß´Ù.
¿¬±Ø ‘¹ÌÀú¸®’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ‘¿Á»ó ¹ç °íÃß´Â ¿Ö’, ‘³´½É’, µå¶ó¸¶ ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’ ±×¸®°í ‘±è½Â¿ì ÀåÇ×ÁØÀÇ ¹Ì½ºÅÍ ¶óµð¿À’±îÁö ¿ÃÇÑÇØ Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç Á¾È¾¹«Áø È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Â °í¼öÈñ°¡ ¿À´Â 9¿ù 7ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN ºÒ±Ý ½Ã¸®Áî µå¶ó¸¶ ‘ºòÆ÷·¹½ºÆ®(±Øº» °û°æÀ±, ¿¬Ãâ ¹Ú¼ö¿ø)’¿¡ Æ¯º° Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
tvN‘ºòÆ÷·¹½ºÆ®’´Â ¼¿ï ´ë¸²µ¿À» ¹è°æÀ¸·Î Æø¸ÁÇÑ ¿¬¿¹ÀÎ ½Åµ¿¿±(½Åµ¿¿±)°ú Â§³» Æø¹ß »çÃ¤¾÷ÀÚ Á¤»óÈÆ(Á¤»óÈÆ), Á¶¼±Á· ½Ì±Û¸¾ÀÓÃ»¾Æ(ÃÖÈñ¼)°¡ ÁÂÃæ¿ìµ¹ÇÏ¸ç ÆîÃÄ³»´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ºí·¢ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶.
±Ø Áß °í¼öÈñ´Â ´ë¸²°íÀÇ Ä«¸®½º¸¶ ±³Àå ¿ªÀ¸·Î µîÀå, ºóÆ´¾ø´Â ¿¬±â·Â°ú µ¶º¸ÀûÀÎ Á¸Àç°¨, Æ¯À¯ÀÇ ÀçÄ¡¿Í ¼¾½º·Î ¿Ïº®ÇÑ ÄÚ¹Í ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÙ °ÍÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
Æ¯È÷±×³à´Â Áö³ 14ÀÏ ÁøÇàµÈ ´ëº» ¸®µù ÇöÀå¿¡¼½ÇÁ¦ ÃÔ¿µÀåÀ» ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â ¸À±ò³ª´Â ´ë»çÃ³¸®¿Í ÂûÁø ¿¬±â¸¦ »Ë³»¸çÇöÀåÀ» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé±âµµ Çß´Ù´Â ÈÄ¹®. ÀÌÃ³·³ Æ¯À¯ÀÇ ÄÚ¹Í ¿¬±â·Î ¸Å¹ø º¸´Â ÀÌµéÀ» ¸Å·á ½ÃÄ×´ø ±×³à°¡ ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼´Â ¾î¶² Æ¯º°ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î Æ¯±Þ ¿ôÀ½À» Ã¥ÀÓÁúÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÇÑÆí, ¹è¿ì °í¼öÈñ°¡ Æ¯º° Ãâ¿¬À» ¿¹°íÇÑ tvN‘ºòÆ÷·¹½ºÆ®’´Â ¿À´Â 9¿ù 7ÀÏ ¹ã 11½Ã Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇöÀç ±×³à´Â MBN ¼ö¸ñ µå¶ó¸¶ ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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