°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.22 ¼ö 18:47
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3¡¯ ¾È¿ì¿¬, '¸Ô¹æ+¼ú¹æ'À¸·Î Á¸Àç°¨ °ú½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¡®½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3¡¯ ¾È¿ì¿¬ / »çÁøÁ¦°ø : tvN

‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3’ ¾È¿ì¿¬ÀÇ ‘¸Ô¹æ+¼ú¹æ’ÀÌ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾È¿ì¿¬Àº tvN ‘½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî’(±Øº» ÀÓ¼ö¹Ì/¿¬Ãâ ÃÖ±Ô½Ä,Á¤Çü°Ç)¿¡¼­¼±¿ì¼±¿ªÀ¸·Î Á¸Àç°¨À» °Åµì ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ‘½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ¹¦¹ÌÀÎ ¸Ô¹æ Àå¸éµéÀ» ÅëÇØ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÇÑÃþ »ýµ¿°¨ ÀÖ°Ô Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¼±¿ì¼±Àº ¾¾Å¥ÇªµåÀÇ ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß ÆÀÀåÀ¸·Î ½Ä»þ´Ô ´ë¿µ(À±µÎÁØ ºÐ)¸¸Å­ÀÌ³ª À½½Ä¿¡ ´ëÇÑ ³²´Ù¸¥ Ã¶ÇÐÀ» °¡Áø ÀÎ¹°.Æò¼Ò¿£ ±îÄ¥ÇÏ°í Á»Ã³·³ ¿ô´Â ¾ó±¼µµ µå¹°´ø ±×°¡ Æ÷Àå À½½ÄÀ» Á÷Á¢ ¿ä¸®ÇÏ°í´Ã Æ¼°ÝÅÂ°ÝÇÏ´Â ´ë¿µ°ú ½Ä»ç¸¦ ÇÒ ¶§¸¸Å­Àº ¹Ì¼Ò °¡µæ ¸Ó±ÝÀº Çàº¹ÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ÁýÁßÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» Æ÷ÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ ¼ú¸¸ ÃëÇÏ¸é Æò¼Ò ±ò²ûÇÏ°í Á¤°¥ÇÑ ¸ð½ÀÀº Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾øÀÌ À½½ÄÀ» Èê·Á´ë°í,¾î¸°½ÃÀýÀ» ¼ÒÈ¯ÇØ ¹è´ÞÀ½½Ä ÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ÇÏ¿°¾øÀÌ À¼¾î´ë´Â µî¿ôÀ½À» À¯¹ßÇÏ´Â ±Í¿©¿î ¸é¸ð°¡ µå·¯³ª ¸Å¹ø ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
Áö³­ 4È­, ¹ÝÀü¸Å·ÂÀ» Á¦´ë·Î µå·¯³Â´ø ¸¸Ãë ¼±¿ì¼±¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø 12È­ ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼­µµ´ë¿µ°úÀÇ ¼úÀÚ¸® ÀÌÈÄ, ¶Ç ÇÑ¹ø ´ë¿µÀÇ Áý¿¡¼­ ¾ÆÄ§À» ¸ÂÀÌÇÏ°í ´çÈ²ÇØÇÏ´ÂÇã´ç¹Ì(Ú¸)°¡ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ¸ç¸Ô¹æ¿¡ ÀÌ¾î ¼ú¹æ±îÁö,À½½Ä°ú ¸¸³ª¸éÃ¶º®³² ‘¼±¼º¾ÖÀÚ’°¡ ¾Æ´Ñ ´õ¿í ÀÎ°£ÀûÀÌ°í ±Í¿©¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÎ¹°ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

¾È¿ì¿¬Àº ±ØÁß ¼­¿¬(ÀÌÁÖ¿ì ºÐ)À» ÇâÇÑ Ä¿Áø ¸¶À½À»ÀÎÁ¤ÇÏ°í Áø½ÉÀ¸·Î °í¹éÀ» ÀüÇßÁö¸¸ °ÅÀý´çÇÑ ¼±¿ì¼±ÀÇ »óÈ²À» Ç²Ç²ÇÏ°í Â§ÇÏ°Ô ±×·Á³»°í ÀÖ´Ù.ÀÌ¿¡ °í¹ÎÇÏ°í ±«·Î¿öÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÁÖº¯°ú ¼±À» ±ß°í ´ÜÀýµÇ¾ú´ø »ýÈ°¿¡¼­ Á¶±Ý¾¿ ¸¶À½À» ¿­¸ç º¯È­µÇ¾î°¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¸¶³àÀÇ »ç¶û¡¯ °í¼öÈñ,ÀçÄ¡ ¸¸Á¡ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå È°¾à
  • ·¹µåº§ºª ¾ÆÀÌ¸°, ´ëÃ¼ºÒ°¡ ²É¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±°­Å» ¾Æ¿ôµµ¾î·è ¿Ï¼º
  • ¹è¿ì °í¼öÈñ, tvN'ºòÆ÷·¹½ºÆ®'Æ¯º° Ãâ¿¬!,.Ú¸Ä£ ¿¬±â ¿¹°í
  • ¡®½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3¡¯ ¾È¿ì¿¬, '¸Ô¹æ+¼ú¹æ'À¸·Î Á¸Àç°¨ °ú½Ã
  • '¸¶³àÀÇ »ç¶û' °í¼öÈñ, ¹¦·ÉÀÇ ³²ÀÚ¿Í '´í½º »ï¸Å°æ!?'
    • ¡®¸¶³àÀÇ »ç¶û¡¯ °í¼öÈñ,ÀçÄ¡ ¸¸Á¡ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå È°¾à ¡®¸¶³àÀÇ »ç¶û¡¯ °í¼öÈñ,ÀçÄ¡ ¸¸Á¡ »ç¶ûÀÇ Å¥ÇÇµå È°¾à
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [¿ï»ê³¯¾¾]ÅÂÇ³ ¡®¼Ö¸¯¡¯ ºÏ»ó¡¦¿ï»êµµ ¿ÀÈÄºÎÅÍ ¿µÇâ±Ç
    2
    ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿ø, ¡®ºÀÈ­ °ø±âÃÑ ³­»ç¡¯ °æÂû´ëÀÀ ÁöÀû
    3
    Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾÷¹«´ëÇà»ç Á÷¿øµé, ¼ö°³¿ùÄ¡ ¿Ü»ó¹ä°ª °áÁ¦¾Ê°í ÀáÀû
    4
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¼öÃâÂ÷·® ¿ï»êÇ× 6ºÎµÎ¿¡ º¸°üÇÑ´Ù
    5
    ¡®¿µ³²±Ç ½Å°øÇ×¡¯ ¿ï»êÀº ±èÇØ°øÇ× È®Àå ÁöÁö
    6
    ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É-¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå ¸¸³² ÅÂÇ³À¸·Î ¿¬±â
    7
    ¿ï»ê È£ÅÚ¾÷°è, ºÒÈ²¼Ó ÀÚ±¸Ã¥ ¸¶·Ã °ñ¸ô
    8
    ¿ï»ê Áß±¸µµ ÁÖÅÃ°¡ Ç²»ìÀå °³¹æ ³õ°í °ñ¸Ó¸®
    9
    ÅÂÇ³ ¡®¼Ö¸¯¡¯ ¼­ÂÊÀ¸·Î ½ò·Á ºÏ»ó
    10
    [±â°í]ÃÊÀúÃâ»ê¿¡ ´ëºñ À¯Ä¡¿ø ´ÙÀÚ³à °¡Á¤¿¡µµ Ãâ»êÀå·Á±Ý Áö¿ø Àý½Ç
    ÅåÅåÆ¢´Â ¹®È­ÀÇ Àå, Ã»³âµé¾Æ ¸ð¿©¶ó!
    ³ì»ö´ëÁö¿¡ ±»¼¼°Ô »Ñ¸®¹ÚÀº »ý¸í·Â
    2018³â ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈ­Á¦ ÇÁ·Î±×·¡¸Ó ÃßÃµÀÛ
    20³â ¿ª»ç ¿ï»êÇÐÃãº¸Á¸È¸ Á¤±â°ø¿¬
    ÇÑ±¹Çö´ëÃ¢ÀÛ¿¹¼úÇùÈ¸, 21~25ÀÏ ´Ù¼¸¹øÂ° È¸¿øÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr