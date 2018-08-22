¡®½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3¡¯ ¾È¿ì¿¬, '¸Ô¹æ+¼ú¹æ'À¸·Î Á¸Àç°¨ °ú½Ã

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‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3’ ¾È¿ì¿¬ÀÇ ‘¸Ô¹æ+¼ú¹æ’ÀÌ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾È¿ì¿¬Àº tvN ‘½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî’(±Øº» ÀÓ¼ö¹Ì/¿¬Ãâ ÃÖ±Ô½Ä,Á¤Çü°Ç)¿¡¼¼±¿ì¼±¿ªÀ¸·Î Á¸Àç°¨À» °Åµì ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ‘½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ¹¦¹ÌÀÎ ¸Ô¹æ Àå¸éµéÀ» ÅëÇØ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÇÑÃþ »ýµ¿°¨ ÀÖ°Ô Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼±¿ì¼±Àº ¾¾Å¥ÇªµåÀÇ ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß ÆÀÀåÀ¸·Î ½Ä»þ´Ô ´ë¿µ(À±µÎÁØ ºÐ)¸¸ÅÀÌ³ª À½½Ä¿¡ ´ëÇÑ ³²´Ù¸¥ Ã¶ÇÐÀ» °¡Áø ÀÎ¹°.Æò¼Ò¿£ ±îÄ¥ÇÏ°í Á»Ã³·³ ¿ô´Â ¾ó±¼µµ µå¹°´ø ±×°¡ Æ÷Àå À½½ÄÀ» Á÷Á¢ ¿ä¸®ÇÏ°í´Ã Æ¼°ÝÅÂ°ÝÇÏ´Â ´ë¿µ°ú ½Ä»ç¸¦ ÇÒ ¶§¸¸ÅÀº ¹Ì¼Ò °¡µæ ¸Ó±ÝÀº Çàº¹ÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ÁýÁßÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» Æ÷ÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼ú¸¸ ÃëÇÏ¸é Æò¼Ò ±ò²ûÇÏ°í Á¤°¥ÇÑ ¸ð½ÀÀº Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾øÀÌ À½½ÄÀ» Èê·Á´ë°í,¾î¸°½ÃÀýÀ» ¼ÒÈ¯ÇØ ¹è´ÞÀ½½Ä ÀüÈ¹øÈ£¸¦ ÇÏ¿°¾øÀÌ À¼¾î´ë´Â µî¿ôÀ½À» À¯¹ßÇÏ´Â ±Í¿©¿î ¸é¸ð°¡ µå·¯³ª ¸Å¹ø ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
Áö³ 4È, ¹ÝÀü¸Å·ÂÀ» Á¦´ë·Î µå·¯³Â´ø ¸¸Ãë ¼±¿ì¼±¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø 12È ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼µµ´ë¿µ°úÀÇ ¼úÀÚ¸® ÀÌÈÄ, ¶Ç ÇÑ¹ø ´ë¿µÀÇ Áý¿¡¼ ¾ÆÄ§À» ¸ÂÀÌÇÏ°í ´çÈ²ÇØÇÏ´ÂÇã´ç¹Ì(Ú¸)°¡ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ¸ç¸Ô¹æ¿¡ ÀÌ¾î ¼ú¹æ±îÁö,À½½Ä°ú ¸¸³ª¸éÃ¶º®³² ‘¼±¼º¾ÖÀÚ’°¡ ¾Æ´Ñ ´õ¿í ÀÎ°£ÀûÀÌ°í ±Í¿©¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÎ¹°ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
¾È¿ì¿¬Àº ±ØÁß ¼¿¬(ÀÌÁÖ¿ì ºÐ)À» ÇâÇÑ Ä¿Áø ¸¶À½À»ÀÎÁ¤ÇÏ°í Áø½ÉÀ¸·Î °í¹éÀ» ÀüÇßÁö¸¸ °ÅÀý´çÇÑ ¼±¿ì¼±ÀÇ »óÈ²À» Ç²Ç²ÇÏ°í Â§ÇÏ°Ô ±×·Á³»°í ÀÖ´Ù.ÀÌ¿¡ °í¹ÎÇÏ°í ±«·Î¿öÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÁÖº¯°ú ¼±À» ±ß°í ´ÜÀýµÇ¾ú´ø »ýÈ°¿¡¼ Á¶±Ý¾¿ ¸¶À½À» ¿¸ç º¯ÈµÇ¾î°¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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