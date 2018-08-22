'¸¶³àÀÇ »ç¶û' °í¼öÈñ, ¹¦·ÉÀÇ ³²ÀÚ¿Í '´í½º »ï¸Å°æ!?'

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.22 ¼ö 18:47
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½ÂÀÎ 2018.08.22  
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‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’ °í¼öÈñ°¡ ¹¦·ÉÀÇ ³²ÀÚ¿Í ÇÔ²² ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù. 

MBN‘¸¶³àÀÇ »ç¶û(¿¬Ãâ ¹ÚÂùÀ², ±Øº» ¼ÕÀºÇý ¹Ú¼¼Àº)’¿¡¼­ ¸¶³à ±¹¹äÁýÀÇ ºÐÀ§±â ¸ÞÀÌÄ¿·Î ¸ÍÈ°¾à, ¾È¹æ±ØÀå¿¡ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö°í ÀÖ´Â °í¼öÈñ°¡ Æò¼Ò¿Í 180µµ ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀ» °ø°³ÇÏ¸ç Èï¹ÌÁøÁøÇÑ Àü°³¸¦ ¿¹°íÇß´Ù. 

Ç³·ù¿Í »ç¶÷ ±×¸®°í ·Î¸Ç½º¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ¸ç, ÇÑ ¶§ Á¾·Î¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´ø ÇÖ ÇÑ ¸¶³à °í¼öÈñ°¡ ¹¦·ÉÀÇ ³²ÀÚ¿Í »ç¶û¿¡ ºüÁøµíÇÑ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÈ °Í.

ÇØ´ç ¿¹°íÆí ¼Ó¿¡´Â ±×³à°¡ °Å¸® ÇÑº¹ÆÇ¿¡¼­ ÀÇ¹®ÀÇ ³²ÀÚ¿Í ÇÔ²² ´í½º »ï¸Å°æ¿¡ ºüÁø¸ð½ÀºÎÅÍ ´ÙÁ¤ÇÑ Æ÷Áî·Î ¾ÆÂñÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇÏ´ÂÆÄ°ÝÀûÀÎ ¸ð½À±îÁö±×µ¿¾È º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø Àå¸éµéÀÌ °í½º¶õÈ÷ ´ã°Ü ÀÖ¾î, ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«À» ÈÖµÕ±×·¹Áö°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

¶ÇÇÑ ÇÔ²² °ø°³µÈ »çÁø ¿ª½Ã ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ´Â´Ù. ±×Áß°¡Àå ´«¿¡ ¶ç´Â °ÍÀº ±×³àÀÇ È­·ÁÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ. »Ç±Û°Å¸®´Â ÆÄ¸¶¸Ó¸®¿¡ Æ®·¹ÀÌµå ¸¶Å©ÀÎ ¾ÞµÎ ÇÉÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀ» Ç¥ÇöÇÏ´ø ±×³à°¡ »õ±î¸¸ Áß´Ü¹ß ¸Ó¸®¸¦ °ö°Ô ¹­°í, È­·ÁÇÑ ¸ÞÀÌÅ©¾÷°ú È­»çÇÑ ¾ç»êÀ¸·Î ¾îµò°¡¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ »çÁø¿¡¼­´Â °ö°Ô ¿Ã¸° ¸Ó¸®¿Í ´Ü¾ÆÇÑ ÇÑº¹ »ö»ó, ±×¸®°í ÀÌ¿Í »ó¹ÝµÇ´Â ±×³àÀÇ ¾îµÎ¿î Ç¥Á¤ ¿ª½Ã °ø°³µÇ¸ç, °ú¿¬ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÏÁö, ±×³à°¡ ÀÌ¹ø ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇÀÌ¾ß±â¸¦ ¼Ó½Ã¿øÇÏ°Ô Ç®¾î³¾ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. 

ÇÑÆí, °í¼öÈñ°¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÎ MBN ‘¸¶³àÀÇ »ç¶û’Àº ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ ¿ÀÈÄ 11½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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