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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.25 Åä 03:14
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À±µÎÁØ 24ÀÏ ÀÔ´ë¡¦¡°¸â¹öµé ¹è¿õ, ¹àÀº ¸ð½À ÀÔ¼Ò¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

±×·ì ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ¸®´õÀÌÀÚ ¿¬±âÀÚ·Î È°µ¿ ÁßÀÎ À±µÎÁØ(29)ÀÌ 24ÀÏ ÀÔ´ëÇß´Ù. 

À±µÎÁØÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ °­¿øµµ È­Ãµ Á¦27º¸º´»ç´Ü ½Åº´±³À°´ë·Î ÀÔ¼ÒÇØ 5ÁÖ°£ ±âÃÊ ±º»çÈÆ·ÃÀ» ¹ÞÀº µÚ Çö¿ªÀ¸·Î º¹¹«ÇÑ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç ¾î¶ó¿îµå¾î½º´Â “À±µÎÁØÀÌ ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ¸â¹öµé, °¡Á·, ¼Ò¼Ó»ç Á÷¿øµéÀÇ ¹è¿õÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ¹àÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÔ¼ÒÇß´Ù”¸ç “¸¹Àº »ç¶û°ú ÀÀ¿ø º¸³» ÁÖ½Å ÆÒµé²² °¨»çÇÏ´Ù. À±µÎÁØÀº ±¹¹æÀÇ ÀÇ¹«¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ¿©·¯ºÐ ¾Õ¿¡ ´Ù½Ã ¸¸³¯ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. 

¸Ó¸®¸¦ Âª°Ô ÀÚ¸¥ À±µÎÁØÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü SNS¸¦ ÅëÇØ ¸â¹öµé°ú ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ» °ø°³ÇÏ°í¼­ “°í¸¿´Ù Ä£±¸µé¾Æ ¸¶À½ ¹Þ¾Æ°£´Ù!”´Â ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù 

¸â¹öµéµµ °°Àº »çÁøÀ» SNS¿¡ ¿Ã¸®°í À±µÎÁØÀ» ÇâÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àû¾ú´Ù. 

ÀÌ±â±¤Àº “³» Ä£±¸ µÎÁØÀÌ °íµîÇÐ»ý ¶§ºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö ¸®´õ·Î¼­ ±×µ¿¾È °í»ý ¸¹¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦ Á¶±ÝÀº ³»·Á³õ°í ±ºÀÎÀ¸·Î¼­ ±º »ýÈ° ÀßÇÏ°í Àß ¸Ô°í ÆíÈ÷ ½¯ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù. °Ç°­È÷ ´ÙÄ¡Áö¸¸ ¾Ê°í ¾ó¸¥ ´Ù½Ã ¸¸³ª¼­ Áñ°Ì°Ô ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÏÀÚ”¶ó°í ½è´Ù. 

¿ëÁØÇüµµ “¿ª½Ã ¿ì¸° °°ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¿ôÀ» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø±¸³ª. °ð ¸¸³ªÀÚ »ç¶ûÇÑ´Ù”¶ó¸ç ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.

ÃÖ±Ù ÀÇ¹«°æÂû ¼±¹ß ½ÃÇè¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ À±µÎÁØÀº Áö³­ 21ÀÏ ºÒÇÕ°Ý Åëº¸¸¦ ¹ÞÀ¸¸é¼­ 3ÀÏ ¸¸¿¡ ÀÔ´ëÇÏ°Ô µÆ´Ù. 

°©ÀÛ½º·¯¿î ÀÔ´ë·Î ÁÖÀÎ°øÀÌ´ø tvN µå¶ó¸¶ ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù 3: ºñ±äÁî’´Â ´çÃÊ 16È¸·Î ¿¹Á¤µÆÀ¸³ª 14È¸·Î Á¶±â¿¡ Á¾¿µÇÏ°Ô µÆ´Ù. ±×·¯ÀÚ ÀÏºÎ ´©¸®²Û »çÀÌ¿¡¼­´Â ÀÔ¿µ ³¯Â¥°¡ ÀÓ¹ÚÇÑ »óÈ²¿¡¼­ µå¶ó¸¶ Ãâ¿¬À» °áÁ¤Çß´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿À±âµµ Çß´Ù.

À±µÎÁØÀº ÀÔ´ë ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Áö³­ 22ÀÏ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÚÇÊ ÆíÁö¸¦ °ø°³ÇØ “ÇÏ·ç»¡¸® ´Ù³à¿À°í ½Í¾úÁö¸¸, ±×·¯Áö ¸øÇß´ø ÁüÀ» ÀÌÁ¦³ª¸¶ ´ú ¼ö ÀÖ°Ô µÅ¼­ ÇÑÆíÀ¸·Ð ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “¸â¹öµé, °¡Á·µé, Ä£±¸µé, È¸»ç ½Ä±¸µé, µå¶ó¸¶ °ü°èÀÚºÐµé²² ³Ê¹«³ª ÁË¼ÛÇÏ°í °¨»çµå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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    À±µÎÁØ 24ÀÏ ÀÔ´ë¡¦¡°¸â¹öµé ¹è¿õ, ¹àÀº ¸ð½À ÀÔ¼Ò¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 8¿ù 24ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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