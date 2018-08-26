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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.26 ÀÏ 16:41
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¡®º¸ÀÌ½º ½ÃÁð2' ÀåÈñÁ¤, º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ÃÑÃ¥ ¡®µû°Å¡¯ÀÇ ¼Ò¸§³¢Ä¡´Â 60ºÐ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.08.26  
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¡ã »çÁø = º¸ÀÌ½º ½ÃÁð2

ÀåÈñÁ¤ÀÌ ‘º¸ÀÌ½º ½ÃÁð2’¿¡¼­ °­·ÄÇÑ Á¸Àç°¨À» µå·¯³Â´Ù. 

ÀåÈñÁ¤Àº Áö³­ 25ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ OCN ‘º¸ÀÌ½º ½ÃÁð2’ 5È­¿¡¼­ º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì Á¶Á÷Ã¥ ‘¹é¹ÌÀÚ’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ±³È°ÇÏ¸é¼­µµ Áö´ÉÀûÀÎ ¾ÇÀÎÀÇ ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸¿© ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. 

¹é¹ÌÀÚ´Â ‘¹é¿©»ç’·Î ºÒ¸®´Â º¸ÀÌ½º ÇÇ½ÌÀÇ ¼ö±ÝÃ¥ÀÌÀÚ ‘µû°Å’. ½ÇÁ¦·Î´Â Àü°ú 9¹üÀÇ »ç±â²ÛÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ÇÑ¹æº´¿ø ÀÇ»çÀÇ ºÎÀÎ Çà¼¼¸¦ ÇÏ¸ç ÁÖº¯ÀÎµéÀ» ¼Ó¿© ¿Ô´Ù. Æ¯È÷ Çã±¸ÀÇ ¼¼°è¸¦ Áø½ÇÀÌ¶ó ¹Ï°í »ó½ÀÀûÀ¸·Î °ÅÁþµÈ ¸»°ú Çàµ¿À» ¹Ýº¹ÇÏ´Â ‘ÀÛÈ­Áõ’ÀÌ ÀÖ¾î, °ÅÁþ¸» Å½Áö±â¿¡µµ °É¸®Áö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î ³ÃÈ¤ÇÏ°í Áö´ÉÀûÀÎ ¼º°ÝÀ» Áö´Ñ »ç±â²ÛÀÌ´Ù. 

ÀåÈñÁ¤Àº ÀÌ·¯ÇÑ ¹üÀÎÀÇ ÀÌÁßÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» »ì¸° ¿¬±â·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ ±³È°ÇÏ°í Áö´ÉÀûÀÎ ¹üÀÎÀÇ ¸ð½À°ú´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ ÀÌ¹ÌÁöÀÇ ‘¿ÀÁø¼³’·Î ºÐÀåÇÏ¿© ºÀ»çÈ°µ¿À» ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é, ‘¹é¿©»ç’·Î ´Ü¼øÇÑ ¼ö±ÝÃ¥ÀÎ¾ç Çà¼¼ÇÏ¸é¼­ »ç¶÷µéÀÇ Ãß°Ý¿¡¼­ ¹þ¾î³ª±âµµ Çß´Ù. ³ªÁß¿¡´Â Áß±¹ °ø¾ÈÀÇ ¼ö¹è¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ‘¿Õ¿Á·Á’ÀÓÀÌ ¹àÇôÁö¸é¼­ ¹ÝÀüÀ» °ÅµìÇÏ´Â ¸®¾óÇÑ ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù. 

ÀåÈñÁ¤ÀÌ ¿­¿¬À» ÆîÃÆ´ø º¸ÀÌ½º ½ÃÁð2´Â ¹üÁË ÇöÀåÀÇ °ñµç Å¸ÀÓÀ» »ç¼öÇÏ´Â 112 ½Å°í¼¾ÅÍ ´ë¿øµéÀÇ Ä¡¿­ÇÑ ±â·ÏÀ» ±×¸° ¼Ò¸® Ãß°Ý ½º¸±·¯ µå¶ó¸¶. Åä¿äÀÏ°ú ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 20ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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