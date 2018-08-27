»ó¾ÏDMC½ÅÃÌ´ëÇÐ°¡ ¼ö¿ä °Ü³ÉÇÑ ¸¶Æ÷±¸Ã»¿ª¡®ÅÂ¸² ¼¾Æ®À© »ó¾Ï¡¯ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ µîÀå

¸¶Æ÷±¸ ·£µå¸¶Å© »ó¾Ïµ¿DMC¹èÈÄ¼ö¿ä ¸¶Æ÷±¸Ã»¿ª ÀÏ´ë ÀÓ´ë¼ö¿äÁõ°¡
1.5·ë ¿Ã¸²°ø°£Çü ±¸Á¶ Çõ½Å¼³°è,Àü ¼¼´ë ÃÖÃ·´Ü IoT ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ
Àú±Ý¸® Àå±âÈ·Î ¿ÀÇÇ½ºÅÚ, »ó°¡ µî ¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô´Ù.¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÀÎ±Ù±³Åë È¯°æÀÌ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò °¡¿îµ¥ ÇÏ³ª±â ¶§¹®¿¡ ÁöÇÏÃ¶¿ª°ú °¡±î¿ï¼ö·Ï ¾ÈÁ¤¼º°ú ¼öÀÍ¼ºÀÌ³ô¾ÆÁø´Ù.
¶§¹®¿¡ ±³Åë¿¬°è¿Í »ýÈ°È¯°æ, ´Ù¾çÇÑ ¹®È½Ã¼³ÀÌ °®ÃçÁ® ÀÖ´Â ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸·Î ½Ç¼ö¿äÀÚ¿Í ÅõÀÚÀÚÀÇ ¹ß±æÀÌ ²÷ÀÌÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ¼¿ï¿¡¼´Â ¸¶Æ÷±¸Ã»¿ª ÀÏ´ë·Î °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ Áö¿ªÀº ¸¶Æ÷, ½ÅÃÌ, ÀÌ´ë ÀÏ´ë ´ëÇÐ»ý°ú Á÷ÀåÀÎ, ¿ÀÇÇ½ºÅÚ °ø±ÞÀÌ ºÎÁ·ÇÑ »ó¾ÏDMCÀÇ ÀþÀº ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¼ö¿äÀÚ°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â »ýÈ°±ÇÀÌ´Ù
8¿ù È«º¸°üÀÌ ¿¸°»ó¾Ï DMC ¿Ã¸²°ø°£Çü ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ‘¸¶Æ÷ ÅÂ¸² ¼¾Æ®À©»ó¾Ï’Àº ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 14Ãþ 1°³µ¿ ÃÑ 130È£½Ç·Î, 1~3ÀÎ °¡±¸¸¦ À§ÇÑ ÇÑ Â÷¿ø ³ôÀº »ýÈ° °ø°£À» ÁöÇâÇÏ´Â1.5·ë ¿Ã¸²°ø°£Çü ±¸Á¶¿Í È£ÅÚ½Ä ÀÎÅ×¸®¾î°¡ 1~3ÀÎ °¡±¸µéÀÇ ÃëÇâÀ» ¸¸Á·½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ¿ø·ëÇü ¿Ã¸²°ø°£ Æò¸é, 1.5·ëÇü ¿Ã¸²°ø°£ Æò¸é 2°¡Áö Æò¸éÀÌ¸ç, Àü ¼¼´ë ÃÖÃ·´Ü IoT ½Ã½ºÅÛÀÌ µµÀÔµÈ ½º¸¶Æ® ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÌ´Ù.
ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ŒÀº ¼¼´ëÀÇ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» °¨¾ÈÇØ 1~3ÀÎ »ýÈ°¿¡ ÀûÇÕÇÏµµ·Ï ¼ÒÇü ÆòÇü´ë¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ½Ç¿ë¼º¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ ÁÖ°Å½Ã¼³À» ¸ðµÎ ´ã¾Ò´Ù.°ºÏ,°³²°úÀÇ ±³Åë¿©°ÇÀº ¹°·Ð ÄèÀûÇÑ ÁÖ°ÅÈ¯°æ¿¡ »ó¾ÏDMC°³¹ßÈ£Àç·Î ÀÎÇÑ 8¸¸ ¿©¸íÀÇ ¼ö¿ä¿Í ÁÖº¯ 9°³ ´ëÇÐ ¾à 13¸¸¸íÀÇ Ç³ºÎÇÑ ¹èÈÄ¼ö¿ä±îÁö Ç°°í ÀÖ´Ù.
¶Ç,¿©ÀÇµµ ±ÝÀ¶Æ¯±¸,¼¿ïµµ½ÉÁö¿ª µî ¼öµµ±Ç ³» ´ëÁß±³Åë¿©°Çµµ ÁÁ´Ù,°º¯ºÏ·Î,¼º»ê´ë±³,³»ºÎ¼øÈ¯µµ·Î,°æÀÎ°í¼Óµµ·Îµµ °¡±î¿ö ¼¿ï µµ½ÉÀ» ºñ·ÔÇÑ ¼öµµ±Ç Àü¿ªÀ¸·Î ºü¸£°Ô ÀÌµ¿ÇÒ ¼öÀÖ´Â Äè¼Ó±³Åë¸Á±îÁö °®Ãè´Ù.
´ÜÁö ÁÖº¯¿¡´Â È¨ÇÃ·¯½º,ÇÏ³ª·Î¸¶Æ®,³ó¼ö»ê¹°½ÃÀåµî ´ëÇü¸¶Æ®°¡ ÀÖ°í,¸¶Æ÷±¸Ã»°ú ¼º»êµ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ ¹× ±ÝÀ¶±â°ü°ú ÀÇ·á½Ã¼³µµ ÀÖ¾î »ýÈ°ÆíÀÇ¸¦ ³ôÀÎ´Ù.¶Ç,ÇÏ´Ã°ø¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå,¸Þ°¡¹Ú½º»ó¾Ï,´Ù¾çÇÑ ¹®ÈÁß½ÉÁö¿Í ¿¹¼ú°Å¸®°¡ ÀÖ´Â È«´ë,½ÅÃÌÀÌ ±Ù°Å¸®¿¡ ÀÖ¾î ´Ù¾çÇÑ ³îÀÌ¹®È ¹× ¿©°¡»ýÈ°À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
È«º¸°ü À§Ä¡´Â ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼±³µ¿ 371-7, 2Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹æ¹®¿¹¾àÀº´ëÇ¥¹øÈ£¸¦ ÅëÇØ ¿¹¾àÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >