'½Ä»þ3' ¾È¿ì¿¬,¾Æ½¬¿ò °¡µæ Á¾¿µ¼Ò°¨. ¿©¿î ³²±â´Â ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³

|
|
|
|¡ã '½Ä»þ3' ¹è¿ì ¾È¿ì¿¬ ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³ / tvN
¹è¿ì ¾È¿ì¿¬ÀÌ ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3’ Á¾¿µ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
tvN ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî’(±Øº» ÀÓ¼ö¹Ì/¿¬Ãâ ÃÖ±Ô½Ä,Á¤Çü°Ç/Á¦ÀÛ ¼¿Æ®¸®¿Â¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)¿¡¼ Ã¶ÀúÈ÷ 1ÀÎ °¡±¸ ¶óÀÌÇÁ¸¦ Áñ±â´Â Ã¶º®³²¼±¿ì¼± ¿ªÀ» ¿¬±âÇÑ ¾È¿ì¿¬Àº ¿À´Ã(28ÀÏ) ¸¶Áö¸· È¸¦ ¾ÕµÎ°í ‘Áø½É’°¡µæ ´ãÀº Á¾¿µ¼Ò°¨°ú ÇöÀå ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
¾È¿ì¿¬Àº“Ã³À½ ÇØº¸´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÇ Ä³¸¯ÅÍ¶ó ÁØºñÇÏ¸é¼ °í¹ÎÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. ºÎÁ·ÇÔ¿¡µµ ¾ÖÁ¤¾î¸° ÀÀ¿ø º¸³»ÁÖ½Å ´öºÐ¿¡ Èû³»¼ ÃÔ¿µÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ½ÃÃ»ÇØÁÖ½Å ¸ðµç ºÐµé²² ´Ù½ÃÇÑ¹ø °¨»çµå¸®¸ç, ¸¶Áö¸·±îÁö ¸¹Àº °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù.
Á¶¸¸°£ ´õ ÁÁÀº ÀÛÇ°, ¼º¼÷ÇØÁø ¿¬±â·Î Ã£¾ÆºÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù.”¶ó°í °¨»çÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.´õºÒ¾î ¼Ò¼Ó»çÁ¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡¼´Â ¾È¿ì¿¬ÀÇ ´ëº»À» º¸¸ç ÁØºñÇÏ°í, ¸ôÀÔÇÏ°í, ¿ôÀ¸¸ç ÃÔ¿µ ÁßÀÎ ÇöÀå ¼Ó ¸é¸éÀÌ ¿À·ÔÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾î ¾Æ½¬¿ò°ú ¿©¿îÀ» ´õÇÑ´Ù.
¾È¿ì¿¬Àº‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3’¿¡¼ÀÌ¸§Ã³·³ ¼±À» ³ÑÁö ¾Ê°í ¿¹ÀÇ¸¦ Áß½ÃÇÏ´Â ¿¤¸®Æ® ÆÀÀå ¼±¿ì¼± ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. ±îÄ¥ÇÑ Ã¶º®³²ÀÌ¾úÁö¸¸¼¿¬(ÀÌÁÖ¿ì ºÐ)À» ¸¸³ª°í ´Ù¾çÇÑ ÀÎ¹°µé°ú ¾ôÈ÷¸ç Çã¼úÇÏ¸é¼µµ ±Í¿©¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î¹ÝÀü¸Å·ÂÀ» »Ë³» ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.
±Ø¿¡ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö´Â ÄÉ¹Ì¿Í ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁØ ±×°¡ ¸¶Áö¸· ±îÁö¾î¶² È°¾àÀ» º¸¿©ÁÙÁö ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >