2021³â ¿î¿µÀÌ Áß´ÜµÇ´Â µ¿ÇØ°¡½ºÀüÀ» ¡®¿ï»ê ºÎÀ¯½Ä ÇØ»óÇ³·Â´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷¡¯ÀÇ ÀüÁø±âÁö·Î È°¿ëÇÏ±â À§ÇØ ¿ï»ê½Ã°¡ Àü·«Àû Çàº¸¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¿ï»ê½Ã°¡ 29ÀÏ ½ÃÃ»¿¡¼ ±¹¹«Á¶Á¤½Ç°ú ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ±ÔÁ¦ ½Å¹®°í¡¯¿Í ¡®±ÔÁ¦°³Çõ Åä·ÐÈ¸¡¯¸¦ ¿¾ú´Ù. ÀÓÅÃÁø ±¹¹«Á¶Á¤½Ç ±ÔÁ¦ ½Å¹®°í °úÀå°ú ÀÌ»ó¿À ¿ï»ê½Ã ¹ý¹«Åë°è´ã´ç°ü, ±ÔÁ¦ °ü·Ã ¾÷¹« ´ã´çÀÚ µî 20¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ½Ã´Â Á¤ºÎ¿¡ µ¿ÇØ °¡½ºÀü ½Ã¼³À» È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã ÇØÀú±¤¹°ÀÚ¿ø°³¹ß¹ý °³Á¤À» °ÇÀÇÇß´Ù. ½Ã´Â 2022³âºÎÅÍ µ¿ÇØ°¡½ºÀü ÀÎ±Ù¿¡ 1Á¶5000¾ï¿ø(±¹ºñ 7000¾ï¿ø, ¹ÎÀÚ 8000¾ï¿ø)À» µé¿© 5§Ó±Þ ÇØ»óÇ³·Â±â 50°³¸¦ ¼³Ä¡ÇØ ´ÜÁöÈÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ºÎÀ¯½Ä ÇØ»óÇ³·Â´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷Àº ¹Î¼± 7±â ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀåÀÇ ÇÙ½É°ø¾àÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ½Ã´Â »ç¾÷ÀÇ ÀüÁø±âÁö°ÝÀ¸·Î µ¿ÇØ°¡½ºÀüÀ» È°¿ëÇÑ´Ù´Â º¹¾ÈÀÌ´Ù. °ü¸®¿Í ¿î¿µÀ» ºñ·ÔÇØ º¯Àü¼Ò ±â´ÉÀ» Å¾ÀçÇÏ°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. µ¿ÇØ°¡½ºÀüÀº °¡½º ¼Ò¸ê·Î 2021³â ¿î¿µÀÌ Áß´ÜµÈ´Ù.
ÇÑ±¹¼®À¯°ø»ç´Â 1³â³» µ¿ÇØ°¡½ºÀüÀ» Ã¶°ÅÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ Ã¶°Åºñ¸¸ 1000¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¿ï»ê½Ã°¡ µ¿ÇØ°¡½ºÀüÀ» È°¿ëÇÏ°Ô µÇ¸é ¼®À¯°ø»ç´Â Ã¶°Åºñ ºÎ´ãÀÌ »ç¶óÁø´Ù. ½Ã´Â ½Ã¼³ºñ¸¦ Ãß°¡ ÅõÀÚÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø¾î 1500¾ï¿ø Á¤µµÀÇ »ç¾÷ºñ¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ µ¿ÇØ°¡½ºÀü°ú À°Áö·Î ¿¬°áµÈ °¡½º °ü·Î¸¦ Ç³·Â´ÜÁö¿¡¼ »ý»êµÈ Àü·ÂÀ» À°»óÀ¸·Î ¿Å±â´Â ½Ã¼³·Î È°¿ëÇÏ¸é °æÁ¦¼ºÀº ´õ¿í ³ô¾ÆÁø´Ù.
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