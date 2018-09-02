¡®º¸ÀÌ½º2¡¯ ¹ÚÀº¼®, ¿¬±â·Â Á¦´ë·Î Æø¹ß!, Á¸Àç°¨ ³¡ÆÇ¿Õ µî±Ø

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‘º¸ÀÌ½º2’ ¹ÚÀº¼®ÀÌ ¸ôÀÔµµ ³ôÀº ¿¬±â·Î ¿©¿î³ÑÄ¡´Â Á¸Àç°¨À» ³²°å´Ù.
Áö³ OCN ‘º¸ÀÌ½º2’(±Øº» ¸¶Áø¿ø/¿¬Ãâ ÀÌ½Â¿µ) 6-7È¸¿¡ °ÉÃÄ Àü°³µÈ ‘º°ÄÚÀÎÀ» µç °ø¸ðÀÚµé’ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ÅëÇØ °³ÀÎ¹æ¼Û BJ °í´ÙÀ ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬À» ÆîÄ£ ¹ÚÀº¼®¿¡°Ô ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ¾ú´Ù.
±ØÁß Á»ºñ ÇÇ½À ÇÇÇØÀÚ·Î µîÀåÇÑ °í´ÙÀÀº °øÆ÷¿¡ ¶°´Â °Íµµ Àá½Ã,ÀÌ »óÈ² ¸¶Àúµµ ½Ç½Ã°£À¸·Î ¹æ¼Û¿¡ ¿Ã¸®¸ç »ç¶÷µéÀÇ È£ÀÀ¿¡ °úÇÏ°Ô ¸ôÀÔÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·ÎÀÇ¹®°ú ºÒ¾È°¨À» ³ô¿´´Ù.
¾Ë°íº¸´ÏÁ»ºñÇüÃ¼ÀÇÇÇ½ÀÀÚÁ¶¾ÆÁøÀºÇÎÅ©¼ÖÆ®, ÀÏ¸í Á»ºñ¸¶¾à ±Þ¼º Áßµ¶ÀÚ¿´´Ù.ÀÌ´Â °í´ÙÀÀÇ¾à¹°Åõ¿©·Î Á¶ÀÛµÈ ÀÚÀÛ±ØÀÌ¾ú°íÇÇÇØÀÚ¿¡¼ »ç°ÇÀÇ ÁÖ¹üÀ¸·Î ºÐÀ§±â ¹ÝÀü½ÃÄ×´Ù.
°Ô´Ù°¡ ¾ÆÀÌµ¹ È°µ¿ ½ÃÀýÀÇ ¿µî°¨¿¡¼ ºñ·ÔµÈ ÁÖ¸ñ¹ÞÁö ¸øÇÏ¸é ºÒ¾ÈÇØÇÏ´Â Áõ»ó, ‘·»¹Ì½ºÆä¼ÈÁõÈÄ±º’ ÁßÁõÀÓÀÌ ¹àÇôÁö°í È¯°¢Áõ»ó±îÁö ¹ßÇöµÇ¾î Á¶¾ÆÁøÀÇ È¯¿µ¿¡ ÂÑ±â´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¹ÝÀü¿¡ ¹ÝÀüÀ» °ÅµìÇØ ±ØÀ» ÁÖ¸§Àâ¾Ò´Ù.
¹ÚÀº¼®Àº °í´ÙÀÀÇ ¼»ç¸¦ ¸ôÀÔµµ³ôÀº ¿¬±â·Î ¼Óµµ°¨ÀÖ°Ô±×·Á³Â´Ù.¹üÁË¸¦ ¼û±ä ¹°»ö¾øÀÌ ¸»°£ Ç¥Á¤ºÎÅÍ ÀúÁö¸¥ ÁþÀÌ µéÅ³±î ºÒ¾È¿¡¶³°í,È¯°¢Áõ¼¼·Î ¿ÂÀüÄ¡ ¸øÇÑ Á¤½ÅÀ¸·Îµµ ¹æ¼Û¿¡ ÁýÂøÇÏ°í Ã¼Æ÷µÇ´Â ¼ø°£¸¶Àúµµ »óÈ²À» ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¸øÇØ ÆøÁÖÇÏ´Â ¸ð½À±îÁö Á¡Â÷ ±¤±â¾î¸° ¾ó±¼À» ¶ì¸ç ¸» ±×´ë·Î ‘¹ÌÄ£ ¿¬±â’¸¦Æø¹ß½ÃÄ×´Ù.
Æ¯È÷ ÀüÀÛµé¿¡¼ º¸Áö ¸øÇß´ø ¹ÚÀº¼®ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ¿¬±âº¯½ÅÀÌÀç¹ß°ßÀ» ÀÌ²ø¸ç Á¸Àç°¨À» ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.»çÈ¸ ÇÑÄÒÀÇ Çö½ÇÀû ÀÌ½´¸¦ ÈµÎ·Î ´øÁö¸ç¼Ò¸§°ú ¾¹¾µÇÔÀ» ³²±ä ¿©¿îÀÖ´Â ¿¬±â·Î¹«°Ô°¨À» ´õÇÏ±âµµÇß´Ù.
ÇÑÆí ¹ÚÀº¼®Àº 9¿ù 7ÀÏ Ã¹ °ø¿¬¿¡ ¿À¸£´Â ¿¬±Ø ‘¾ÆÆ®’·Î °ü°´µéÀ»Ã£À» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.µå¶ó¸¶¿Í ¿¬±ØÀ» ÅëÇØ ½° ¾ø´Â ¿¬±â Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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