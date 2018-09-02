¿ïÁÖ±º½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü(ÀÌ»çÀå Àüº´¼ö) ¼ºÎÃ»¼Ò³â¼ö·Ã°ü(°üÀå È²¸¸¼º)ÀÌ 2018 Ã»¼Ò³â ´í½ºÄÃ ÃàÁ¦ ¡®1¼¾Ä¡¡¯¸¦ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¿ïÁÖ ¼ºÎÃ»¼Ò³â¼ö·Ã°ü 3Ãþ °ø¿¬Àå¿¡¼ ÁøÇàÇÑ´Ù.
´í½ºÄÃÀÌ¶õ ´í½º¿Í ¹ÂÁöÄÃÀÌ Á¢¸ñµÈ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÃãÀ¸·Î ½ºÅä¸®¸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â °ø¿¬À¸·Î ´í½ºÄÃ 1¼¾Ä¡´Â Æò¹üÇÑ ÀÏ»ó ¼ÓÀÇ Ã»¼Ò³âµéÀÇ ²Þ°ú Áø·Î, ¹Ì·¡»ó Å½»ö¿¡ ´ëÇÑ ÁÖÁ¦·Î Ã»¼Ò³âµéÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ÇÔ²² »ý°¢ÇÏ°í °í¹ÎÇØº¸´Â ½Ã°£À» °¡Áö°íÀÚ ¸¸µé¾îÁ³´Ù.
¿ïÁÖ ¼ºÎÃ»¼Ò³â¼ö·Ã°ü È²¸¸¼º °üÀåÀº ¡°Ã»¼Ò³âµéÀÇ °ü½ÉÀÎ ²Þ°ú Áø·Î¿¡ ´ëÇØ Ã»¼Ò³âÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ÇÔ²² »ý°¢ÇÏ°í ÀÚ½ÅÀÌ ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ Á¤Ã¼¼º Ã£±â¿¡ µµ¿òÀ» ÁÖ°í ³ª¾Æ°¡ Ã»¼Ò³â ¹× Áö¿ª¹Î¿¡°Ô Áú ³ôÀº °ø¿¬ ¹®È¸¦ Áö¿ø ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¼±Âø¼ø 200¸í ¹«·á°ü¶÷. È«¿µÁø±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >