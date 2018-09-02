ÀáÀÚ´Â ¾ÆÀÌ È®ÀÎÀåÄ¡ ¼³Ä¡...¿ïÁÖ±º, ¾î¸°ÀÌÁý ÅëÇÐÂ÷·® Áö¿ø

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¿ïÁÖ±ºÀº 2018 Á¦1È¸ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê¾È¿¡ ÀáÀÚ´Â ¾ÆÀÌ È®ÀÎÀåÄ¡(ÀÏ¸í ½½¸®ÇÎ Â÷ÀÏµå Ã¼Å© ½Ã½ºÅÛ) ¼³Ä¡ºñ 5100¸¸¿øÀ» Æí¼ºÇß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù. ±ºÀº 5ÀÏ ±ºÀÇÈ¸°¡ Ãß°æÀ» È®Á¤ÇÏ¸é Áö¿ª ¾î¸°ÀÌÁý 132°÷ÀÇ Â÷·® 170´ë¿¡ Â÷·® ´ç 30¸¸¿ø¾¿À» ¼³Ä¡ºñ·Î Áö¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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