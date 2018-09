사회종합 울산시-울산과학기술원, ‘암제어 연구센터’ 지정식 승인 2018.09.06 21:33:44 ▲ 6일 UNIST 제4공학관에서 열린 세포간 신호교신에 의한 암제어 연구센터 지정식에서 울산시 송병기 경제부시장, UNIST 정무영 총장, 한국연구재단 이용훈 기초연구본부장, 국립암센터 이은숙 원장, 삼성서울병원 유전체 연구소 박웅양 소장 등이 현판제막을 하고 있다.



울산시와 울산과학기술원(UNIST)은 6일 UNIST 4공학관에서 ‘세포간 신호교신에 의한 암제어 연구센터’(C5·Center for Cell to Cell Communication in the Cancer) 지정식을 열었다. C5는 2010년 선도연구센터로 지정받아 암 제어 기초연구를 진행했으며, 그동안 연구성과를 인정받아 후속 연구를 수행하게 됐다.



이 센터는 앞으로 암과 주변 세포간 신호교신에 대한 네트워크 연구를 통해 암 진단과 치료에 새로운 패러다임을 제시하고, 관련 기술개발을 통해 사업화를 꾀하는 등 통합형 융합연구체계를 구축한다는 방침이다.



C5는 올해 정부 이공분야 대학중점연구소로 선정돼 2026년까지 9년간 국비 50억원을 지원받는다. 울산시도 바이오헬스산업 육성 차원에서 연간 1억원씩 9억원을 지원하기로 했다. 최창환기자

