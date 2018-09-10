¹è¿ì ±èÁÖ·É, tvNµå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' ¿¡¼­ '¾öºñ' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬

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|¡ã '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ'¿¡¼ ¿¬±âÇÏ´Â '¹è¿ì¸¦Ç°´Ù' ¼Ò¼Ó ¹è¿ì ±èÁÖ·É / »çÁøÁ¦°ø = ¹è¿ì¸¦Ç°´Ù ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
'¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ'¿¡¼ '¹è¿ì¸¦Ç°´Ù' ¼Ò¼Ó ¹è¿ì ±èÁÖ·ÉÀº '¾öºñ'¸¦ ¿¬±âÇÑ´Ù.
¾öºñ´Â °íÁ¾È²Á¦ÀÇ ÈÄ±ÃÀ¸·Î, ¸í¼ºÈ²ÈÄ »çÈÄ »ç½Ç»ó °íÁ¾ÀÇ È²ÈÄ³ª ¸¶Âù°¡Áö¿´´ø ¿©¼ºÀÌ´Ù. ¿µÄ£¿ÕÀÇ ¾î¸Ó´Ï·Î º¸Åë ¾ö ±Íºñ¶ó°í ºÒ¸°´Ù.
±ØÁß ÄíµµÈ÷³ª(±è¹ÎÁ¤ºÐ)¿Í ¿¬±âÈ£ÈíÀ» ÇßÀ»¶§´Â Á¶±¹¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤½º·¯¿î ¿¬±â¸¦ Ç¥ÇöÇßÀ¸¸ç °í¾Ö½Å(±èÅÂ¸®ºÐ)°ú´Â ‘»õµå¾Øµù’¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°ÔµÈ °Í°ú ¼¾ç°ú µ¿¾çÀÇ Áö½ÄÀÇ Â÷ÀÌÁ¡¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÀ» µè°í ¾öºñ´Â ±â»µÇÏ¸ç ¿©¼ºµéÀ» À§ÇÑ ÇÐ´çÀ» ¼¼¿ì´Â ÀÏ¿¡ Èû¾µ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇßÀ¸¸ç ¿ÂÈÇÑ ¸¶¸¶ÀÇ ¿¬±â¸¦ Çß´Ù.
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|¡ã '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ'¿¡¼ ¿¬±âÇÏ´Â '¹è¿ì¸¦Ç°´Ù' ¼Ò¼Ó ¹è¿ì ±èÁÖ·ÉÀÌ '¾öºñ'·Î ¿¬±âÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁøÁ¦°ø = tvN '¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ' ¹æ¼Û Ä¸Ã³
±èÁÖ·ÉÀº µå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÇÔ¹«¶óºñ' 'Ãß¸®ÀÇ¿©¿Õ2' '¾È´ÜÅ×' µîÀÇ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Æø ³ÐÀº ¿¬±â¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¿Ã ÇÏ¹Ý±â¿¡ µå¶ó¸¶ '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ '¸í´ç' 'Ç¥Àý' '´Ù½Ãº½' ÀÇ °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â µî ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç °è¼ÓÇØ¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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