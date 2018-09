Æ¯È­ ¼³°è ´«±æ, ¼º¼öµ¿ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ ¡®¼­¿ï½£ µ¿ÁøITÅ¸¿ö¡¯ °ø±Þ °³½Ã

최근 지식산업센터의 인기가 뜨겁다. 비즈니스에 탁월한 스마트한 설계와 시스템, 높은 공간 효율성으로 쾌적한 업무환경을 찾는 기업체 수요자들의 선호가 매우 높다. 여기에 초기 입주 비용 부담을 덜어주는 풍성한 금융 혜택, 우수한 입지도 갖춰 매력이 높다. 뿐만 아니라 투자 규제가 적고 안정적인 임대 수익을 기대할 수 있는 똑똑한 투자처로 투자자들에게도 인기가 좋다. 실수요자와 투자자 모두가 높은 관심을 보여 최근 거래가 매우 활발하게 이루어지고 있다. ▲ 서울숲동진IT타워 광역도 이런 분위기 속에 성수동에 위치한 지식산업센터 ‘서웊숲 동진IT타워’가 분양에 나서 일대 부동산 시장의 이목이 집중되고 있다. 8월 말경 분양에 들어갈 계획을 밝혀 귀추가 주목된다. 이 지식산업센터는 차별화된 특화 설계와 뚝섬역 5분 거리의 우수한 교통과 입지가 강점으로 손꼽힌다. 강남의 반값인 임대료 역시 호평 된다. 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 특화 설계를 통해 공간 효율을 극대화 한 점이다. 비즈니스 센터의 특성상 공간 활용도는 상당히 중요하다. 이 지식산업센터는 발코니 특화 설계를 통해 탁월한 개방감과 서비스면적의 추가 제공 혜택을 누릴 수 있다. 1면, 2면 발코니와 함께 특정 호실에 3면 발코니를 적용해 보다 넓은 공간을 제공한다. 유럽형 테라스 설계를 일부 층에 도입한 것도 돋보인다. 획일화된 디자인의 지식산업센터에서 벗어난 세련된 외관이 눈에 띈다. 부분적으로 테라스를 도입해 인테리어 효과도 준다. 다채로운 휴게 시설과 공용 시설 구비를 통해 최적의 업무 효율도 제공한다. 직원들을 위한 공용 샤워실과 야근 및 당직자를 위한 휴게실을 마련해 업무 능력 향상을 돕는다. 지식산업센터에는 시스템 냉난방기기가 무상으로 제공돼 눈길을 끈다. 서울숲과 한강이 내려다보이는 옥상 테라스도 조성된다. 시원한 조망권으로 입주사 직원들에게 청량감을 선사할 예정이다. 넓은 주차공간도 이 지식산업센터의 매력을 배가시킨다. 지식산업센터는 입주 직원과 외부 방문객의 차량 이용이 빈번한 곳이다. 이런 특성을 반영해 법정대비 약 220% 이상의 넓은 주차 공간을 확보했다. 주차공간이 불편했던 성수동의 지식산업센터 사이에서 넉넉한 주차공간은 충분한 경쟁력을 갖췄다 평가된다. 지하 주차장 및 공용부 일부에 LED 조명을 설치해 주차 편의도 높였다. 특화 설계 외에도 IT기업이 밀집한 성수동에 자리해 시너지효과가 기대된다. 성수동은 최근 중소기업과 IT 관련 기업들이 대거 유입 중으로 IT 업종 간의 연계성 및 인프라 형성에 탁월하다. 이는 성동구 부동산 매매가 상승요인으로도 작용된다. 주변에 서울숲, 중랑천, 한강고수부지 등이 위치해 자연 친화적인 비즈니스 공간을 갖춘 것도 매력이다. 공실 걱정이 적고 향후 높은 임대 수익이 기대돼 분양 전부터 관심고객들의 문의가 많다는 관계자들의 전언이다. 탁월한 교통도 장점이다. 뚝섬역 도보 5분 거리로 초역세권 입지를 확보했다. 분당선 서울숲역과 2호선 성수역도 도보 이용이 가능하다. 강남을 비롯한 서울 전역, 서울 외곽 지역으로의 이동이 매우 용이하다. 역세권 프리미엄도 기대할 수 있다. ▲ 서울숲동진IT타워 투시도 차량 이용 시에도 강변북로, 동부간선도로의 진입이 용이하고 성수대교, 영동대교를 통해 올림픽대로와 강남으로 수월하게 이동이 가능해 접근성이 뛰어난 교통입지를 자랑한다. 주변의 풍부한 인프라와 수요도 강점이다. 성동구 테마공원, 한강 등 쾌적한 자연환경을 품고 있고 대학가 인근의 대형 상권을 공유해 우수한 생활 편의시설을 누릴 수 있다. 또한 언더스탠드 에비뉴와 수제화 거리, 아뜰리에 거리, 돼지갈비 골목 등 지역 명소가 다양해 이 지식산업센터의 가치를 더해준다. 역세권 내 코너 삼거리 입지로 유동인구가 풍부하고 배후 수요도 탄탄하다. 320세대의 대규모 오피스텔을 비롯해 성수동 갤러리아포레 등의 대단지 아파트, 단독 주택도 인근에 밀집했다. 성수동의 개발 호재도 이 지식산업센터의 가치를 높인다. 성수동은 IT 산업개발 진흥 지구로 지정돼 비즈니스 지역으로 빠르게 성장하고 있다. IT기업, 사회적 기업, 스타트업 기업들이 대거 입지해 지식산업센터의 메카로 떠오르고 있다. 뚝섬 제1종 지구단위계획을 비롯해 다양한 지역 개발 사업도 박차를 가하고 있어 일대 부동산의 미래가치 상승도 전망된다. 지식산업센터로 일반 오피스 사무실 대비 합리적인 분양가와 입주사를 위한 다양한 금융 혜택을 지원해 가격 측면의 경쟁력을 갖췄다. 취득세 50% 감면, 재산세 37.5% 감면과 같은 세제 혜택이 탁월하다. 또한 분양금액의 70% 정책자금 대출도 가능해 금융 지원 혜택이 풍성하다. 입주를 희망하는 기업들에게는 희소식이다. 투자자와 실수요자 모두의 문의가 끊이지 않는 이유다. 한편, 서울숲 동진IT타워는 현재 성수동에서 본분양을 하는 유일한 지식산업센터이며, IT업체뿐만 아니라 상업시설에 대한 일반 투자자들의 문의도 꾸준히 이어진다. 홍보관은 성동구민체육센터 바로 맞은편 서울시 성동구 성수동에 위치하고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet