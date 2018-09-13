½Å¿¹ À¯Á¤¿ì ¡®¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2¡¯ Á¾¿µ¼Ò°¨¡¦¡±½ÃÁð1,2 ÇÔ²²ÇØ ÁÁÀº ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.13 ¸ñ 15:43
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½ÂÀÎ 2018.09.13  
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ÇÑÆí À¯Á¤¿ìÀÇ Ã¹ Á¤±ØµµÀüÀÛtvN '°è·æ¼±³àÀü'Àº ¿À´Â 11¿ù 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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