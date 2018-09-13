½Å¿¹ À¯Á¤¿ì ¡®¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2¡¯ Á¾¿µ¼Ò°¨¡¦¡±½ÃÁð1,2 ÇÔ²²ÇØ ÁÁÀº ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡±

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½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ ‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2’ Á¾¿µ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
13ÀÏ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº À¥µå¶ó¸¶‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2’¿¡¼ ÁÖÀÎ°ø ¹æ¸í·Ï ¿ªÀ» ¸ÃÀº À¯Á¤¿ìÀÇ ¿À´Ã(13ÀÏ) ¸¶Áö¸·È¸¦ ¾ÕµÎ°í ¾Æ½¬¿ò °¡µæÇÑ Á¾¿µ¼Ò°¨À» SNS °ø½Ä °èÁ¤¿¡ °ø°³ÇØ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
À¯Á¤¿ì´Â “¾È³çÇÏ¼¼¿ä À¯Á¤¿ìÀÔ´Ï´Ù. ±×µ¿¾È ¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö¸¦ »ç¶ûÇØÁÖ¼Å¼ Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù.”¶ó¸ç ¿îÀ» ŒI´Ù. ±×´Â ”½ÃÁð 1¿¡ ÀÌ¾î¼ ½ÃÁð 2±îÁö ¹æ¸í·ÏÀ¸·Î ¿¬±âÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ Á¤¸» ÁÁÀº ½Ã°£ÀÌ¾ú´ø °Å °°½À´Ï´Ù. ³¯¾¾µµ ´õ¿îµ¥ ÁÁÀº ½ºÅÂÇÁºÐµé, ¹è¿ìºÐµé°ú ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ ÁöÄ¥ ÁÙ ¸ð¸£´Â ÃÔ¿µÀÌ¾ú´ø °Å °°¾Æ¿ä.”¶ó°í ÀÛÇ°À» ÇÔ²²ÇÑ ÀÌµé¿¡°Ô °¨»çÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î À¯Á¤¿ì´Â “ÀúÈñ°¡ ¸¹ÀÌ ³ë·ÂÇÑ ¸¸Å ½ÃÃ»ÀÚºÐµéµµ ÁÁ°Ô ºÁÁÖ¼ÌÀ¸¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ±×µ¿¾È ¹æ¸í·ÏÀ» »ç¶ûÇØÁÖ¼Å¼ Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù.”¶ó°í ÀüÇÏ¸ç ÀÛÇ°¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤ÀÌ ¹¯¾î³ª´Â Á¾¿µ¼Ò°¨À» ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù.
Â÷±âÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò½Äµµ ÀüÇß´Ù. À¯Á¤¿ì´Â '¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô' ÈÄ¼ÓÀ¸·Î ¹æ¼ÛµÇ´Â tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ '°è·æ¼±³àÀü'¿¡ »·»·ÇÔÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ´ëÇÐ»ý ¾ö°æ¼ú ¿ªÀ¸·Î Ä³½ºÆÃ.“À¥Å÷ ¿øÀÛ¿¡´Â ¾ø´Â Ä³¸¯ÅÍÀÎ ¸¸Å ¿øÀÛ ÆÒºÐµé²² ½Ç¸Á½ÃÄÑµå¸®Áö ¾ÊÀ¸·Á°í ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.”¶ó°í ÀüÇØ ±â´ë¿Í °ü½ÉÀ» ³ô¿´´Ù.
‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2’¿¡¼ ³²ÀÚÁÖÀÎ°ø ¹æ¸í·Ï ¿ªÀ¸·Î È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Â À¯Á¤¿ì´Â °íµîÇÐ»ýºÎÅÍ »çÈ¸ÃÊ³â»ý±îÁö Æø³ÐÀº ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾ó¿¡Ãùµ¥·¹ ¸Å·Â, Àå³±â °¡µæÇÑ ¸ð½ÀºÎÅÍ µ¹Á÷±¸Àû»ó³²ÀÚ ¸é¸ð±îÁö ´ã¾Æ³» ¿©½ÉÀ» »ç·ÎÀâ´Â ¸Å·ÂÀ» »Ë³»°í ÀÖ´Â ±×°¡ ¸¶Áö¸·±îÁö ¾î¶² ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁÙÁö ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÇÑÆí À¯Á¤¿ìÀÇ Ã¹ Á¤±ØµµÀüÀÛtvN '°è·æ¼±³àÀü'Àº ¿À´Â 11¿ù 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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