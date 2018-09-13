¡®È¸»ç °¡±â ½È¾î¡¯½ÉÁøÇõ,¾È¹æ±ØÀå Ã¹ µ¥ºß...°­Çö¿í º¯½Å ¼º°øÀû

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.13 ¸ñ 15:43
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½ÂÀÎ 2018.09.13  
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ÀÌ·¯ÇÑ °¡¿îµ¥ ½Å¿¹ ½ÉÁøÇõÀº µü ¶³¾îÁö´Â ¼öÆ®ÇÍ°ú ±ò²ûÇÏ°Ô ¿Ã¸° Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ µî ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿Í ÈÍÄ¥ÇÑ Å°·Î ´«±æÀ» ²ö °ÍÀº ¹°·Ð ¸·³»´Ù¿î »óÅ­ÇÏ°í ÇØ»çÇÑ ¹Ì¼Ò·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±×´Â Ã¹ °øÁßÆÄ µ¥ºßÀÛÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿ÀÇÇ½º ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸®¶ó´Â µ¶Æ¯ÇÑ Àå¸£¿Í È¸»çÀÇ ¸·³» À§Ä¡¿¡¼­ »ó»çµé·Î ÀÎÇØ ¾Ð¹Ú¹Þ´Â ¸·³» »ç¿ø °­Çö¿íÀÌ¶ó´Â ¿ªÇÒÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¼ÒÈ­ÇØ³»¸ç, ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ±×°¡ º¸¿©ÁÙ È°¾àÀ» ´õ¿í ±â´ëÄÉ Çß´Ù.

ÇÑÆí, ½Å¿¹ ½ÉÁøÇõÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â KBS 2TV ‘¿ÀÇÇ½º ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸®– È¸»ç °¡±â ½È¾î’´Â ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 10ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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