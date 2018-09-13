¡®È¸»ç °¡±â ½È¾î¡¯½ÉÁøÇõ,¾È¹æ±ØÀå Ã¹ µ¥ºß...°­Çö¿í º¯½Å ¼º°øÀû

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Áö³ 12ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV‘È¸»ç °¡±â ½È¾î’¿¡¼ ±âÈ¹ ¿µ¾÷ºÎ ¸·³» »ç¿ø °Çö¿í ¿ªÀ¸·Î µîÀåÇÑ ½ÉÁøÇõÀÌ ÈÆÈÆÇÑ ºÐÀ§±â¿Í ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨À¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸®¸ðÄÁÀ» °íÁ¤½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
‘È¸»ç °¡±â ½È¾î’´Â ¿ÀÇÇ½º ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸®¶ó´Â µ¶Æ¯ÇÑ ÇüÅÂ¿Í È¸»ç¿¡ °¡±â ½ÈÀº Á÷ÀåÀÎµéÀÇ ´ä´äÇÑ ¼ÓÀ» »½ ¶Õ¾îÁÖ´Â Á÷¼³ÀûÀÎ Á¦¸ñÀ¸·Î ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ÀÛÇ°. Ã¹ ¹æ¼Û ÈÄ ½ÇÁ¦ Á÷ÀåÀÎµéÀÌ °Þ°í ÀÖ´Â »çÈ¸»ýÈ°À» Çö½ÇÀûÀ¸·Î ´ã¾Æ³Â´Ù´Â Æò°¡¿Í ÇÔ²² ¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °¡¿îµ¥ ½Å¿¹ ½ÉÁøÇõÀº µü ¶³¾îÁö´Â ¼öÆ®ÇÍ°ú ±ò²ûÇÏ°Ô ¿Ã¸° Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ µî ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿Í ÈÍÄ¥ÇÑ Å°·Î ´«±æÀ» ²ö °ÍÀº ¹°·Ð ¸·³»´Ù¿î »óÅÇÏ°í ÇØ»çÇÑ ¹Ì¼Ò·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.
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ÇÑÆí, ½Å¿¹ ½ÉÁøÇõÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â KBS 2TV ‘¿ÀÇÇ½º ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸®– È¸»ç °¡±â ½È¾î’´Â ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 10ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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