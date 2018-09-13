°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.13 ¸ñ 19:47
¿¬¿¹/½Ã»ç
½Å¿¹ À¯Á¤¿ì.µå¶ó¸¶ tvN ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ Àü°Ý Ä³½ºÆÃ¿øÀÛ¿¡ ¾ø´Â »õ·Î¿î ÀÎ¹°ÀÇ µîÀå!¾ö°æ¼úæµÀ¸·Îº»°Ýºê¶ó¿î°üµ¥ºß..¡¯Ã¹Á¤±ØµµÀü¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.09.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ½Å¿¹ À¯Á¤¿ì

½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÇ »õ·Î¿î ÀÎ¹°·Î ¹ßÅ¹µÇ¾ú´Ù.

‘¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô’ ÈÄ¼Ó tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº» À¯°æ¼±/¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶/Á¦ÀÛ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º)¿¡ ½ÅÀÎ¹è¿ì À¯Á¤¿ì°¡ Ä³½ºÆÃ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.

‘°è·æ¼±³àÀü’Àº È­Á¦ÀÇ ³×ÀÌ¹ö À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ» µå¶ó¸¶È­ ÇÑ ÀÛÇ°.°í·Á,Á¶¼±½Ã´ë¸¦ °ÅÃÄ ¹Ù¸®½ºÅ¸°¡ µÈ 699¼¼ °è·æ»ê ¼±³à ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø,°íµÎ½É ºÐ)ÀÌ Çö½ÇÀ» »ì°í ÀÖ´Â µÎ ¸íÀÇ ³²Æí ÈÄº¸ Á¤ÀÌÇö(À±Çö¹Î ºÐ)°ú ±è±Ý(¼­ÁöÈÆ ºÐ)À» ¸¸³ª¸é¼­ °ú°Å¿¡ ¾ôÈù ºñ¹ÐÀ» ¹àÇô³»´Â ÄÚ¹Í ÆÇÅ¸Áö µå¶ó¸¶´Ù.

À¯Á¤¿ì´Â »·»·ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ´ëÇÐ»ý ¾ö°æ¼ú ¿ªÀ» ¸Ã´Â´Ù. ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿¡ ´É±Û¸ÂÀº ¾ðº¯À¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â Ä³¸¯ÅÍ.±ØÁß ¼±¿Á³²ÀÇ µþ Á¡¼ø ¿ªÀÇ ¹Ì³ª¿Í ¹¦ÇÑ ±â·ù¸¦ Çü¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® Èï¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù.Æ¯È÷ ¿øÀÛ À¥Å÷¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â,µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ »õ·Î ¾²¿©Áø ÀÎ¹°·Î ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

À¯Á¤¿ì´Â ÀÎ±â À¥µå¶ó¸¶ ‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö’ÀÇ ³²ÀÚÁÖÀÎ°ø ¹æ¸í·Ï ¿ªÀ» ÅëÇØ°í±³½ÃÀýºÎÅÍ »çÈ¸ÃÊ³â»ý±îÁöÀÇ ¿¬¾Ö´ãÀ»¼³·¹´Â °¨¼ºÀ¸·Î ±×¸®¸ç Â÷¼¼´ë ·£¼±³²Ä£À¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ½Å¿¹´Ù.‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö’´Â ½ÃÁð1ÀÇ ÀÎ±â¿¡ ÈûÀÔ¾î ½ÃÁð2±îÁö Á¦ÀÛµÇ¾î ÇöÀç ¿Ã·¹tv¸ð¹ÙÀÏÀ» ÅëÇØ ¹æ¿µÁß.
ÀÌ¾î º»¸í ±è¼ºÇö¿¡¼­ È°µ¿¸íÀ» º¯°æÇÏ°í ¿¬±âÈ°µ¿¿¡ º»°Ý ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ¸ç ‘°è·æ¼±³àÀü’À¸·Î Ã¹Á¤±Ø ¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí,tvN ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ‘Ç°À§ÀÖ´Â ±×³à’ÀÇ ±èÀ±Ã¶ °¨µ¶°ú Á¦ÀÛÁøÀÌ ¶ÇÇÑ¹ø ÀÇ±âÅõÇÕ,À¯°æ¼± ÀÛ°¡°¡ °¡¼¼,¿©±â¿¡ ¹®Ã¤¿ø,À±Çö¹Î,°íµÎ½É,¼­ÁöÈÆ µîÅºÅºÇÑ ¹è¿ì ¶óÀÎ¾÷À» ±¸ÃàÇØ ¿øÀÛ ÀÎ±âÀÌ»óÀÇ È­Á¦ÀÛÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 100% »çÀüÁ¦ÀÛÀ» ¸ñÇ¥·ÎÁö³­ 6¿ù Ã¹ ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇØ 11¿ù 5ÀÏ(¿ù)¹ã 9½Ã 30ºÐ Ã¹¹æ¼ÛÀ» È®Á¤Áö¾ú´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹è¿ì ±èÁÖ·É, tvNµå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' ¿¡¼­ '¾öºñ' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬
  • ½Å¿¹ ±ÝÃ¤¾È, 10ÀÏ Ã¹¹æ tvN ¡®¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô¡¯ Ä³½ºÆÃ
  • ½Å¿¹ À¯Á¤¿ì ¡®¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2¡¯ Á¾¿µ¼Ò°¨¡¦¡±½ÃÁð1,2 ÇÔ²²ÇØ ÁÁÀº ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡±
  • ¡®È¸»ç °¡±â ½È¾î¡¯½ÉÁøÇõ,¾È¹æ±ØÀå Ã¹ µ¥ºß...°­Çö¿í º¯½Å ¼º°øÀû
  • ½Å¿¹ À¯Á¤¿ì.µå¶ó¸¶ tvN ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ Àü°Ý Ä³½ºÆÃ
    • ¹è¿ì ±èÁÖ·É, tvNµå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' ¿¡¼­ '¾öºñ' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬ ¹è¿ì ±èÁÖ·É, tvNµå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' ¿¡¼­ '¾öºñ' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿îÇàÁßÀÌ´ø ½Â¿ëÂ÷ ¿¬±â³­ ÈÄ ¿£Áø Æø¹ß
    2
    GS°Ç¼³, '¿õÃµÀÚÀÌ ´õ½ºÀ§Æ®' Ã»¾à °ü½É Æø¹ß 13ÀÏ(¸ñ)ºÎÅÍ °è¾à ÁøÇà
    3
    ¿ï»ê½ÅÇ×, ÄÁÈ­¹° À¯Ä¡ »ó¾÷Ç× µµ¾à °í»ß
    4
    ¿ï»ê~ºÎ»ê ±¤¿ªÀüÃ¶ ¼ÛÁ¤¿ª ¿¬Àå Ã»½ÅÈ£
    5
    ¿ï»ê ÃÖ´ë »êÁöº¹±¸»ç¾÷ ¿Ã ¿¬¸» ¿Ï·á
    6
    °í¸®¿øÀü ¹æÆó¹° 14ÀÏºÎÅÍ °æÁÖ·Î ÇØ»ó¿î¼Û
    7
    ¸Þ¸£½º È®ÁøÀÚ ¹ß»ý 5ÀÏÂ°(12ÀÏ ±âÁØ) 2Â÷ °¨¿°ÀÚ ¾ø¾î
    8
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ëÁ¶ ¡®Èñ¸ÁÅðÁ÷ ¹Ý´ë¡¯ ºÎºÐÆÄ¾÷ ÁøÇà
    9
    ¼­¿ï ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ý»ó½Â ÈÄÆøÇ³ ÇÏ³² ¸®Á¨ÇÏÀÓ ¹Ý»çÀÌÀÍ °­³²20ºÐ´ëÁøÀÔ ÀÎ±âUP!
    10
    ¿ï»êµµ ½ÌÅ©È¦ ÀÕµû¶ó ºÒ¾È °íÁ¶
    ³»µå¸§¿¬Èñ´Ü Ã¢´Ü 30³â ÀÚÃà¿¬ ¹úÀÎ´Ù
    USP Ã¨¹ö¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó, 18ÀÏ Çö´ë¿¹¼ú°ü ¿¬ÁÖÈ¸
    ±è¿Ü¼·¹«¿ë´Ü ¸ù°ñ Ã£¾Æ, ¿ï»ê ¿¹¼ú´ÜÃ¼ ¹Î°£¿Ü±³ È°¹ß
    ¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó Æä½ºÆ¼¹ú 12~15ÀÏ °³ÃÖ
    [ºÎ»êºñ¿£³¯·¹ ÇöÀå °¡º¸´Ï]ÃÊÄÚÆÄÀÌ ´õ¹Ì, ºÐ´Ü Çö½ÇÀ» ÀÌ¾ß±â...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr